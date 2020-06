Ponad miesiąc do propozycji płacy minimalnej. Spór na horyzoncie

W tym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu wynosi 17 zł. Z kolei dla pracowników zatrudnionych na etacie płaca minimalna to 2600 zł brutto, co stanowi to niemal połowę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W kolejnych latach wzrosty miały być jeszcze większe. Przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili o podniesieniu płacy minimalnej do 3000 zł brutto na koniec 2021 roku oraz do 4000 zł brutto w 2023 roku. Co zostało z obietnic? Zapewne dowiemy się pod koniec lipca, kiedy to minie czas na przedstawienie rządowej propozycji.

Bez względu jednak, co wydarzy się za ponad miesiąc, pracodawcy już dziś postulują całkowite zahamowanie wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku. Jako powód podają gospodarcze skutki pandemii. Już na początku czerwca Konfederacja Lewiatan informowała o takim pomyśle.

- Jeśli chcemy uniknąć kłopotów na rynku pracy w kolejnym roku, w ryzach trzymać musimy wszelkie inicjatywy związane ze wzrostem kosztów pracy - mówił wtedy prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, w którym prowadzone są negocjacje.

Jego zdaniem w sprawie wysokości płacy minimalnej powinniśmy zachować realizm i twardo stąpać po ziemi. W praktyce oznacza to zachowanie jej wysokości na obecnym poziomie, co ma pomóc w ratowaniu miejsc pracy.

Na te zapowiedzi natychmiast zareagowały związki zawodowe. M.in. Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa pisał o oburzeniu propozycją Lewiatana. "Pracodawcy chcą zamrożenia płacy minimalnej na poziomie 1921 zł netto. Proponujemy, by obniżyli sobie wypłaty do tej wysokości" - mogliśmy przeczytać na ich profilu na Twitterze.

Piotr Szumlewicz, przewodniczący Alternatywy podkreślał w komunikacie rozesłanym do mediów, że w czasie kryzysu istotne jest, by zachować dynamikę popytu wewnętrznego i poziom konsumpcji. Obniżanie płac niewątpliwie przyczyniłoby się do pogłębienia negatywnych zjawisk na rynku pracy i gospodarce. - Dlatego apelujemy do rządu o realizację obietnic wyborczych i podniesienie płacy minimalnej w przyszłym roku do 3000 zł brutto - pisał.

Absurdalna sytuacja

Teraz szczegółowe wyliczenia konsekwencji wzrostu płacy minimalnej przestawił dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP, który podkreśla, że algorytm jej wyliczania zupełnie nie uwzględnia sytuacji kryzysowej, która dotknęła i polski rynek pracy, i całą gospodarkę.

Jak przypomina, rząd - przyjmując płacę minimalną na 2020 r. - zakładał wzrost średniej płacy w gospodarce narodowej o ponad 6 proc. rok do roku - do poziomu ok. 5,2 tysiąca złotych. Płaca minimalna, według założeń, miała więc wynieść niemal połowę średniej płacy (49,7 proc.). Ale przypadku relacji do mediany wynagrodzenia byłoby to już ok. 55-57 proc..

- Kryzys wywrócił do góry nogami wszystkie prognozy i założenia. Teraz ekonomiści prognozują, że wzrost płac w gospodarce będzie znacząco niższy. Mediana prognoz wzrostu nominalnego wynagrodzenia to teraz ok. 3-3,6 proc. rok do roku, a niewykluczony jest nawet spadek lub stabilizacja średniej płacy w tym roku w relacji do 2019 r. Przy takich prognozach średnia płaca w 2020 r. wyniesie ok. 4,9-5,1 tys. zł. Wówczas relacja płacy minimalnej do średniej ukształtowałaby się na poziomie 51-53 proc.! W przypadku relacji do mediany to może już być 58-60 proc. - wylicza ekonomista.

I dodaje, że oznacza to bardzo wysoki poziom płacy minimalnej w porównaniu do wielu krajów OECD już teraz. - Musimy mieć na uwadze, że w kryzysie najbardziej dotknięte zostały mikro- i małe firmy. Dla nich poziom płacy minimalnej jest poważnym ograniczeniem w elastycznym dostosowaniu się do kryzysowej sytuacji. Wiele przedsiębiorstw z tego powodu musiało się zdecydować na zwolnienia. Dalsze podnoszenie płacy minimalnej pogłębi redukcje na rynku pracy - mówi.

Dudek podkreśla, że taki algorytm wyliczania płacy minimalnej zupełnie nie bierze pod uwagę kryzysowej sytuacji. - Niestety, mimo że płaca minimalna w 2020 r. w relacji do średniorocznej płacy znacząco przebije 50 proc., a relacja do mediany może się zbliżyć do 60 proc. to ustawa przewiduje dalszy wzrost płacy minimalnej o prognozowany wzrost inflacji na 2021 r. oraz 2/3 realnego wzrostu PKB w 2021 roku - mówi.

W jego opinii algorytm jest ślepy na sytuację, że w 2020 r. będziemy mieli głęboką recesję, a wzrost w 2021 r. to efekt odbicia od dna, a nie dobrej sytuacji firm.

- Dodatkowo o tym, czy do wzrostu płacy dodajemy owe 2/3 PKB, decyduje sprawdzenie czy płaca minimalna w 2020 r. przekroczyła 50 proc., ale płacy w I kwartale bieżącego roku. To jest absurd systemowy. Płaca w I kw. jest zawsze sezonowo większa niż w II i III kw., jest też większa od średniorocznej płacy - nawet o 4 proc. w niektórych latach. Wynika to z faktu, że w I kw. są wypłacane trzynastki i wiele innych dodatków do wynagrodzeń wliczanych do płacy. To powoduje, że zawsze mamy sztucznie zawyżony mianownik tej relacji - wyjaśnia.

Zdaniem przedstawiciela Pracodawców RP, w 2021 r. płacę minimalną należy utrzymać na poziomie z 2020 r., tj. 2600 zł. Jak dodaje, nawet przy zamrożeniu płacy minimalnej jej relacja do płacy średniej pozostanie na poziomie zbliżonym do 50 proc., a nawet - w skrajnym scenariuszu - przekroczy 51 proc.. W relacji do mediany wynagrodzenia ta stosunek wyniesie 56-58 proc..

- Konieczny jest rzetelny, pogłębiony dialog stron społecznych o kształtowaniu się płacy minimalnej w okresie kryzysu. I konieczne jest uwzględnienie bieżącej, złej sytuacji mikro- i małych firm, szczególnie w małych miejscowościach, gdzie te firmy dominują. Również zmiany wymaga algorytm wyliczania płacy minimalnej. Cele które były ustalone, zostały osiągnięte, mechanizm wymaga dostosowania - uważa ekonomista.

Spokojnie i rozważnie

Agnieszka Kolenda, executive director z Hays Poland jest zdania, że zmiany w gospodarce w ostatnich miesiącach, były tak dynamiczne i znaczące, że dotychczasowe strategie rozwoju rynku pracy wymagają dogłębnej analizy i ewentualnego dopasowania ich do nowych okoliczności.

Akcentuje, że przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian trzeba wziąć pod uwagę możliwe szanse i zagrożenia, a następnie wypracować takie rozwiązania, które będą brały pod uwagę zarówno interesy pracodawców, jak i pracowników. Zachowanie miejsc pracy jest obecnie niezwykle istotne dla obu stron.

- Pracownicy nierzadko mierzą się z obawami na temat swojej sytuacji zawodowej, a pracodawcy biorą pod uwagę zapotrzebowanie na kompetencje, które może pojawić się w firmie w perspektywie kilku miesięcy. Wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń i powrotem przedsiębiorstw do standardowej formy działania, istnieje prawdopodobieństwo, że w przypadku przeprowadzenia zwolnień, wkrótce niezbędne będzie szybkie znalezienie zastępstwa... Wielu pracodawców postrzega obecną, trudniejszą sytuację jako tymczasową, stąd też - szukając oszczędności - często korzystają z rozwiązań innych niż zwolnienia – ocenia Agnieszka Kolenda.