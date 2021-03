Ponad 7 mln zł dla pracowników z okazji Wielkanocy

Bony świąteczne w wysokości 300 zł otrzymali pracownicy Lidl Polska. Łączny koszt premii wielkanocnych dla wszystkich pracowników to ponad 7 mln zł.

Autor:KDS

12 mar 2021





Lidl Polska przyznał pracownikom bony świąteczne (Fot. Lidl Polska)

W marcu 2021 sieć sklepów Lidl Polska po raz kolejny podniósł pensje swoich pracowników struktur sprzedaży. Pracownicy sklepów będą zarabiać od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.

Wysokość wynagrodzenia jest rożna i zależy od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia. Dodatkowo firma przyznała każdej osobie o minimum półrocznym stażu pracy jednorazową nagrodę roczną w wysokości od 50 proc. do 100 proc. wartości wynagrodzenia. W sumie na podwyżki wynagrodzeń i nagrody firma przeznaczyła 120 mln zł.

Teraz sieć zdecydowała się przekazać kolejny finansowy benefit. Z okazji Wielkanocy oraz aby nagrodzić zaangażowanie pracowników w trakcie wymagającego okresu, przekazała pracownikom bony świąteczne w kwocie do 300 zł. Premię otrzymał każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, bez względu na zajmowane stanowisko. Łączny koszt premii wielkanocnych dla wszystkich pracowników sieci to ponad 7 mln złotych.

- Zespół Lidl Polska tworzy blisko 24 000 pracowników, doceniam pracę każdego z nich. To dzięki codziennemu zaangażowaniu naszego zespołu możemy zapewnić klientom dostęp do produktów spożywczych - podkreśla Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska.

