Ponad 400 tys. firm skorzystało ze zwolnienia ze składek. Zaoszczędzą blisko 591 mln zł

ZUS informuje, że na bieżąco rozpatruje również wnioski o świadczenie postojowe. Do prawie 200 tys. przedsiębiorców oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych trafiło prawie 374 miliony złotych. Już w poniedziałek (4 maja) szykowane jest do wypłaty kolejne 160 mln.

- Uruchomiliśmy specjalny system do rozpatrywania wniosków o pomoc z tarczy. To ułatwi i przyśpieszy wypłatę świadczeń. Podobny system był już wykorzystywany przy rozpatrywaniu wniosków o przejście na emeryturę” - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

- Przedsiębiorcy otrzymają informację o zwolnieniu ze składek. Będzie ona widoczna na Platformie Usług Elektronicznych w najbliższych dniach - dodaje.

Przypomnijmy, ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Wprowadzone zmiany w tarczy 2.0 przewidują również, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę do 9 ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.