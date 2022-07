Ponad 30-procentowe podwyżki nie powinny już dziwić

Katarzyna Domagała-Szymonek

Wyższe pensje i nowe benefity to już standard. Jak wynika z najnowszego raportu płacowego firmy Antal, pensje specjalistów i menedżerów wzrosły nawet o ponad 30 proc. Największe podwyżki w 2022 otrzymali specjaliści i menedżerowie w branży IT (średnio o 34 proc. więcej). (Fot. Shutterstock)

W ciągu ostatniego roku średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów poszło w górę o 13 proc.

Z mającego dziś (11 lipca) premierę raportu płacowego firmy Antal wynika, że w 2022 wynosi ono 13 654 zł w stosunku do 12 768 zł.

Ostatni rok wpłynął też na oczekiwane benefity. Na topie są prezenty i paczki świąteczne, zapewnienie miejsca parkingowego i dopłat do emerytury.

Z raportu wynika, że w ciągu ostatniego roku sporo zmieniło się w kwestii płac, które dość znacznie poszły w górę. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie ich poziom miał się ustabilizować.

Na rosnące oczekiwania pracowników i kandydatów wpływ mają poziom inflacji, wzrost stóp procentowych i niepewna sytuacja ekonomiczna związana z wojną toczącą się w Ukrainie. Te czynniki sprawiają, że oczekiwania wzrostu sięgają nawet ponad 30 proc. dotychczasowych pensji.

IT chce zarabiać więcej i dostawać pensje w euro

Największe podwyżki w 2022 otrzymali specjaliści i menedżerowie w branży IT (średnio o 34 proc. więcej). Z wynikiem 18 843 zł brutto są – poza kadrą zarządzającą – najlepiej opłacanymi pracownikami w Polsce i nie tylko.

- Obecne zapotrzebowanie na specjalistów IT przewyższa ich dostępność na rynku. Nadal branża technologii informatycznych chłonie doświadczone osoby, jak również wychodzi z ofertami do kandydatów, którzy przebranżowili się na IT bądź zaczynają zdobywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w tym obszarze - komentuje Monika Kiliańska, team manager, Antal IT Services.

Jak dodaje, na rosnące wynagrodzenia w tym sektorze wpływa też sytuacja ekonomiczna w kraju – inflacja, zmiany związane z Polskim Ładem, które często rzutują negatywnie na wynagrodzenia w przypadku pracy kontraktowej, niezwykle popularnej wśród IT.

- To wszystko winduje oczekiwania pracowników, którzy są coraz bardziej otwarci na propozycje finansowe w stabilnej w ich opinii walucie euro. Mnogość ofert pracy skutkuje również tym, że kandydaci stają się coraz bardziej wybiórczy i czekają na oferty wyjątkowe, które pozwolą im podnieść poziom finansowy o nawet 5000-6000 zł brutto - dodaje Monika Kiliańska.

Dwucyfrowe podwyżki to norma

Z kolei w przypadku wyższej kadry zarządzającej wzrost wyniósł 18 proc. Średnie wynagrodzenie w tej grupie wyniosło 25 895 zł brutto. Handlowcy i marketerzy zarabiają więcej o 29 proc. Ich średnia pensja brutto to 13 804 zł. Przedstawiciele finansów i księgowości odnotowali wzrost o 29 proc. To jeden z najwyższych wskaźników płac wśród badanych grup (obok sprzedaży i marketingu). Specjaliści i menedżerowie zarządzania zasobami ludzkimi zanotowali wzrost wynagrodzeń o 22 proc. - średnio wyniosło ono 12 524 zł brutto. Dynamika wzrostu wynagrodzeń w centrach usług wspólnych także rośnie (22 proc.) - dzięki średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu w wysokości 9 834 zł brutto. W logistyce średnio został odnotowany wzrost o 21 proc. i miesięczna pensja brutto wyniosła 12 164 zł. W branży farmaceutycznej i sprzętu medycznego średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło w badanym okresie 13 572 zł brutto (wzrost o 12 proc.). Na stanowiskach inżynieryjnych odnotowano wzrost o 10 proc. - średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 10 611 zł brutto. W bankowości i ubezpieczeniach wyniosło ono 12 724 zł brutto (wzrost o 7 proc.). Prawnicy, którzy zyskali najwięcej w początkach pandemii, obecnie odnotowali wzrost przeciętnych płac o jedynie 3 proc. Ich średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 13 068 zł brutto. Czytaj więcej: W Polsce będzie krótszy tydzień pracy Płace przedstawicieli administracji wzrosły o 28 proc. w stosunku do poprzedniej edycji raportu Antala – ich przeciętnie oferowane wynagrodzenie wyniosło 7 925 zł netto. Mimo znacznego wzrostu jest to wciąż najniżej opłacana grupa z wymienionych w badaniu. Na tle ostatnich lat dynamika wzrostu wynagrodzeń jednak rośnie. Co poza pensją? Antal zapytał również o benefity pozapłacowe, których oczekują obecnie specjaliści i menedżerowie. Tymi, które mocno zyskały na znaczeniu i pracodawcy oferują je najchętniej, są prezenty i bony świąteczne, na co zapewne miała wpływ poprawiająca się sytuacja gospodarcza. Oferuje je 42 proc. firm (wzrost o 8 pkt proc. w porównaniu z poprzednią edycją badania). Na znaczeniu zyskały także benefity w postaci miejsca parkingowego (wzrost o 3 pkt. proc.) oraz dofinansowanie do ubezpieczenia emerytalnego (wzrost o 5 pkt. proc.). Z raportu wynika, że większość pracodawców dobrze określa potrzeby swoich pracowników. Największe różnice dotyczą dodatkowych dni urlopu – tutaj aż 35 proc. badanych chciałoby otrzymywać taki benefit (wzrost o 6 pkt. proc.), a nie ma go w ofercie obecnego pracodawcy. Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie wiele firm zdecydowało się zwiększyć podstawową, określoną w Kodeksie pracy, pulę dni urlopowych. Firmy dają dodatkowy płatny dzień wolny z okazji urodzin pracownika, na działania wolontaryjne, oferują wydłużenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, gdy pracownikom powiększy się rodzina czy też pozwalają kobietom - przy zachowaniu wynagrodzenia - nie przychodzić do pracy w czasie, kiedy mają okres i źle się czują. Czytaj więcej: Zarabiają średnio 216 tys. zł miesięcznie. Jest ich w Polsce coraz więcej - Wyzwania ostatnich lat zmieniły kierunek rozwoju strategii zatrudnienia wielu przedsiębiorstw, a w szczególności metod dbania o zaangażowanie pracowników. W związku z tym firmy zaczęły przywiązywać większą wagę do kwestii dbania o dobrostan psychiczny zatrudnionych, m.in. oferując rozwiązania ułatwiające im pogodzenie pracy z życiem prywatnym. Firmy są świadome tych zmian i coraz częściej oferują nowe benefity związane z czasem wolnym. Po prostu stanowi to odpowiedź na aktualne oczekiwania obecnych i potencjalnych pracowników - przyznaje Agnieszka Czarnecka, HR consultancy manager w Hays Poland. Kolejnym ważnym benefitem, na jaki wskazali badani przez Antala, jest samochód służbowy – 24 proc. respondentów chciałoby rozbudowania o ten punkt portfolio benefitów (wzrost o 2 pkt. proc.). Podobnie dofinansowanie edukacji – i tu analogicznie odnotowano 23 proc. wskazań. Według specjalistów i menedżerów przeceniane są natomiast karty fitness.

