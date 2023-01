Pomimo problemów pracodawcy na nich nie oszczędzają. Najlepsi zgarniają nawet 55 tys. miesięcznie

Jak wynika z "Raportu płacowego" Hays Poland, 89 proc. pracodawców z branży produkcyjnej planuje w tym roku rekrutacje. Są jednak świadomi, że łatwo nie będzie - aż 80 proc. spodziewa się trudności w poszukiwaniu kandydatów. We znaki daje się także presja płacowa, która nie słabnie.

Gdzie presja płacowa jest najwyższa w branży produkcyjnej? Największy wzrost oczekiwań płacowych dotyczy pracowników średniego i niskiego szczebla technicznego.

Na najwyższe zarobki w obszarze produkcyjnym może liczyć plant manager w firmie zatrudniającej więcej niż 500 pracowników. Jego pensja waha się między 35 a 55 tys. zł brutto.

Spośród stanowisk przebadanych przez Hays Poland tym najsłabiej opłacanym jest technik elektryk. Jego zarobki wahają się między 6,5 a 9 tys. zł brutto.

Kryzys energetyczny i przerwane łańcuchy dostaw mogą ograniczyć plany rozwoju części przedsiębiorstw. Mogą one podjąć decyzję o skróceniu godzin lub dni pracy, a niewielki odsetek podmiotów może rozważać również redukcję zatrudnienia lub wstrzymanie inwestycji w rozwój nowych mocy wytwórczych.

Przykładów nie trzeba daleko szukać. Producent okien Velux w ostatnim czasie poinformował o konieczności przeprowadzenia zwolnień w Gnieźnie i Namysłowie. Powód? Mniej zamówień i rosnące koszty prowadzenia biznesu.

O trudnej sytuacji na rynku i spadku sprzedaży mówi również MAN Truck w Starachowicach. Firma podaje, że sprzedaż w obszarze autobusów spadła z około 7 400 sztuk w 2019 roku do około 4 600 sztuk w 2021 roku. To zmusiło ją do podjęcia trudnych kroków - likwidacji 860 miejsc pracy.

Firmy będą szukały nowych pracowników

Nie oznacza to jednak, że firmy nie będą rekrutować. Jak wynika z "Raportu płacowego" Hays Poland, 89 proc. pracodawców z branży produkcyjnej planuje rekrutacje w tym roku. Są jednak świadomi, że łatwo nie będzie - aż 80 proc. spodziewa się trudności w poszukiwaniu kandydatów.

Warto też pamiętać o wysokiej ocenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Zagraniczni inwestorzy, poszukujący lokalizacji dla projektów przemysłowych, niezmiennie doceniają infrastrukturę transportową, doświadczoną kadrę inżynierów i menedżerów władających językami obcymi, a także bliskość rynków zbytu.