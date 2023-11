Polskie firmy może czekać fala odejść pracowników. Powód jest poważny

Nastroje aktualnie są też lepsze niż w poprzedniej edycji badania (marzec 2023). Wtedy polepszenia spodziewało się tylko 10 proc. osób, a pogorszenia 19 proc. Widać zatem, że zmiana jest na lepsze.

- Sytuacja demograficzna, z którą mamy aktualnie do czynienia w Polsce, ale też na całym świecie, daje duży komfort zatrudnienia pracownikom. Jeżeli dobrze wykonujemy swoje obowiązki, nie musimy się obawiać, że zostaniemy zwolnieni. I to doskonale widać w odpowiedziach pracowników, którzy dobrze oceniają swoją sytuację. Ostrożność pracowników, jeżeli występuje, wyraża się raczej w tym, że nie chcemy zmieniać pracy i raczej z rezerwą podchodzimy do kwestii proszenia o podwyżkę. Taki plan ma 3 na 10 pracowników, reszta zawalczy o wyższą pensję w inny sposób, w tym szukając lepiej płatnej posady – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

W obawie o kurczący się budżet domowy aż 61 proc. Polaków ma plan, żeby postarać się o większe dochody (Fot. Shutterstock)

Pracownicy chcą więcej zarabiać. 6 na 10 postara się o wyższe wynagrodzenie

Aktualna sytuacja gospodarcza, choć nie pogarsza nastrojów pracowników, każe im ostrożnie podchodzić do planów zmiany pracy. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy większość zatrudnionych będzie trzymało się swojej obecnej posady (58 proc. wskazań), a niespełna co piąty planuje odejść z pracy (17 proc.).

Jednocześnie w obawie o kurczący się budżet domowy aż 61 proc. Polaków ma plan, żeby postarać się o większe dochody. Strategii mających ograniczyć skutki wciąż wysokiej inflacji jest kilka. Największy odsetek pracowników poprosi aktualnego pracodawcę o podwyżkę – wskazuje tak 30 proc. osób, czyli niemal tyle samo co w poprzedniej edycji badania, ale już o 7 pkt proc. mniej niż w październiku 2022 roku. Częściej do pracodawcy o podwyżkę zgłoszą się mężczyźni – 34 proc. vs. 26 proc. kobiet.

Plan rozglądania się za lepiej płatną pracą ma 19 proc. zatrudnionych. Im młodszy pracownik, tym większe prawdopodobieństwo, że właśnie taką strategię wybierze. Zmianę miejsca pracy planuje co trzeci 18-24-latek, co czwarty 25-34-latek, ale już zaledwie 17 proc. 45-54-latków i 9 proc. osób powyżej 55. roku życia. Za pracą dorywczą rozejrzy się 12 proc. pracowników, o 5 pkt proc. mniej niż w poprzedniej edycji badania.

- Warto tutaj dodać, że jeszcze w marcu strategia zmiany pracy była tą najmniej popularną. Więcej osób planowało znaleźć jakieś dorywcze zajęcie niż szukać sobie nowego pracodawcy. To pokazuje, że mamy więcej odwagi, wciąż nie boimy się o swoje stanowisko, a inflacja powoduje, że pieniądze są koronnym argumentem za zmianą – mówi Krzysztof Inglot.

- Z drugiej jednak strony większość planuje trzymać się aktualnego miejsca pracy. To wskazuje na przebijającą się ostrożność, bo ona nie dotyczy tylko pracodawców. Pracownicy widzą, co się dzieje na rynku pracy, śledzą doniesienia o masowych zwolnieniach. To nie studzi ich zapędów, żeby zarabiać więcej, ale raczej nie będą o to agresywnie walczyli – dodaje.

Rozmawiając z pracownikiem, powinno mówić się w swoim imieniu, szczególnie jeśli o podwyżkę prosi osoba, która realizuje postawione przed nią zadania (Fot. Airfocus/Unsplash)

Koszty pracy coraz wyższe w firmach. Jak odmówić podwyżki, by nie stracić pracownika?

Z drugiej strony z „Badania obszaru kosztów pracy i środowiska pracy w przedsiębiorstwach w Polsce” przeprowadzonego przez Norstat na zlecenie Ayminga wynika, że aż 60 proc. badanych dyrektorów finansowych i dyrektorów HR oceniło koszty pracy jako zbyt wysokie. Oznacza to, że większość firm odczuwa presję związaną z kosztami zatrudnienia i utrzymania środowiska pracy. Znacznie mniej przedsiębiorców, bo 35 proc., uważa, że koszty te znajdują się obecnie na odpowiednim poziomie. Z kolei zaledwie 5 proc. firm oceniło koszty pracy jako zbyt niskie.

W tej grupie 82 proc. wskazuje, że największą bolączkę stanowią dla nich koszty związane z wynagrodzeniem pracowników i tym wszystkim, co się wiąże z ich utrzymaniem.

Jak odmówić podwyżki tak, by nie stracić i nie zniechęcić pracownika? Sprawa jest prostsza, jeśli sytuacja finansowa firmy (i jakość wykonywanej przez pracownika pracy) pozwalają na podwyżkę. W czasach niepewności wiele firm zamraża jednak procesy wzrostu wynagrodzenia.

- Przedstawiamy bardzo uczciwie, jaka jest sytuacja finansowa firmy. Jeśli jest zła, to powiedzmy konkretnie, że jeśli tylko skończy się ten słabszy okres, wrócimy do tematu. Powiedzmy, że doceniamy osiągnięcia. Mówimy konkretnie, nie ogólnikowo. Mówimy w imieniu własnym, nie ogółu – wyjaśnia dr Izabela Różańska-Bińczyk z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego.

Dodaje, że szef nie powinien mówić "zarząd zadecydował, prezes zamroził". Rozmawiając z pracownikiem, powinno mówić się w swoim imieniu, szczególnie jeśli o podwyżkę prosi osoba, która realizuje postawione przed nią zadania.

Tak jak pracownik nie powinien używać argumentów, że jest lepszy od innych, tak na każdą rozmowę indywidualnie powinien patrzeć pracodawca. Jak podkreśla Izabela Różańska-Bińczyk, w rozmowach z pracownikami nie powinno używać się argumentacji z serii "nie jesteś jedyny, który ze mną rozmawia na ten temat".

– Zawsze podchodzimy indywidualnie do takiej rozmowy. Indywidualizacja to aktualna tendencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi – wyjaśnia.

