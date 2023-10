Polski sport prześwietlony. Sportowe umiejętności nie idą w parze z zarobkami

Jedni zdobywają mistrzowskie złoto, awans na olimpiadę, inni wywołują emocje i to nie zawsze pozytywne. Jak się jednak okazuje, sportowe sukcesy nie mają odzwierciedlenia w sukcesach finansowych.

Zdaniem czterech piątych (79,7 proc.) Polaków najlepiej zarabiającą grupą sportowców są piłkarze, którzy deklasują pod tym względem reprezentantów pozostałych dyscyplin.

Polacy wyraźnie podzielili ranking zarobków ze względu na płeć naszych sportowców. Miejsca od 1 do 5 zajmuje męska część kadry, a od 6 do 10 kobieca.

Gdy jednak spojrzymy na ranking tych samych dyscyplin ze względu na postrzegany poziom umiejętności, kolejność się diametralnie zmienia. Najlepiej oceniani są siatkarze oraz siatkarki.

- Współczesny sport to zjawisko socjologiczne – to nie tylko współzawodnictwo, ale również cały system społecznych oczekiwań, nadziei, nagród czy elementów tożsamości narodowej. To również przestrzeń, w którym codziennie tworzone są prognozy i toczą rozmowy, niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy poziomu wiedzy zainteresowanych. Sport jest zatem zjawiskiem społecznym, podlegającym naszej stałej ocenie – komentuje Piotr Zimolzak, socjolog i wiceprezes agencji SW Research.

Agencja postanowiła stworzyć pierwszy „Ranking percepcji polskich reprezentacji narodowych”. W tegorocznym pomiarze agencja skupiła się na pięciu konkurencjach zespołowych: piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, koszykówce i skokach narciarskich, dodatkowo różnicując je ze względu na płeć sportowca.

Piłkarze pokazują kiepską formę, ale zarabiają najlepiej