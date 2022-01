Polski Ład - zyski czy straty? Są wątpliwości do tego jak wpłynie na wynagrodzenia

Jedna czwarta Polaków spodziewa się, że po wprowadzeniu zmian podatkowych w ich portfelach zostanie mniej pieniędzy, a raptem 6 proc. jest po przeliczeniu pewna, że Polski Ład pozytywnie wpłynie na ich wynagrodzenia - wskazują wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster.

Według raportu Instytutu Badawczego Randstad, 27 proc. ankietowanych obawia się, że ich pensja obniży się z powodu Polskiego Ładu. 16 proc. respondentów co prawda nie przeliczyło swoich wynagrodzeń, natomiast obawia się, że od stycznia 2022 roku w ich portfelach zostanie mniej pieniędzy. Natomiast 11 proc. badanych po przeliczeniu twierdzi, że nie będą one dla nich korzystne.

Podobnie wygląda podział wśród osób, które nie przewidują ani negatywnego, ani pozytywnego wpływu nowych rozwiązań. Ogółem prognozuje tak 27 proc. badanych. 18 proc. nie spodziewa się żadnych zmian w swoich wynagrodzeniach, choć jeszcze tego nie sprawdzało. 9 proc. ankietowanych odpowiedziało w ten sposób po dokonaniu kalkulacji.

16 proc. badanych ma nadzieję zyskać na Polskim Ładzie. 10 proc. uważa tak, choć jeszcze tego nie przeliczyło, 6 proc. twierdzi tak po przeliczeniach.

Blisko połowa respondentów nie wie, kiedy odczują zmiany związane z Polskim Ładem. 22 proc. ankietowanych spodziewa się, że zmiany będą miały natychmiastowy skutek, a 31 procent badanych – że reforma dotknie ich dopiero w dłuższej perspektywie.

25 proc. respondentów nie wie, czego może spodziewać się po wprowadzeniu reformy i odsetek ten przewyższa liczbę badanych, którzy pozytywnie oceniają zmiany. 6 procent ankietowanych w ogóle nie słyszało o projekcie Polskiego Ładu.

- Wysoki odsetek osób, które nie potrafiły powiedzieć, jak zmiany podatkowe wpłyną na ich zarobki, jest w badaniu wyraźnie widoczny. Świadczy to o tym, że reforma, jej cele oraz potencjalne skutki nie były wystarczająco dobrze zakomunikowane pracownikom, tym bardziej, że zmiany dotyczą tak wrażliwej kwestii jak poziom wynagrodzeń i to w tak newralgicznym okresie rosnących cen. Ta niejasność wpływ na nastroje pracowników i może się też przekładać na jeszcze większą presję płacową wobec pracodawców. Szczególnie wtedy, gdy sygnalizowane na początku roku podwyżki w wielu firmach nie będą nawet stanie zrekompensować inflacji – ocenia Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska.

Polski Ład a wynagrodzenia

Zdaniem Małgorzaty Górskiej-Welikan, prawnika w dziale doradztwa podatkowego Crowe wynagrodzenia wyliczane według Polskiego Ładu mogą się różnić od pensji wyliczanych według starych zasad, niezależnie od branży.

- Na zmianach skorzystają realnie tylko osoby zarabiające poniżej 5700 zł brutto miesięcznie. Ich wynagrodzenie netto powinno wzrosnąć. Dla pracowników w przedziale ok. 5700-12800 brutto, co do zasady, nowe przepisy powinny być neutralne. Natomiast wszyscy zarabiający powyżej 12800 zł brutto stracą na Polskim Ładzie - tłumaczy Małgorzata Górska-Welikan.

25 proc. respondentów nie wie, czego może spodziewać się po wprowadzeniu reformy (Fot. Christopher Lemercier/ Unsplash)

Również zdaniem Magdaleny Michałowskiej, właścicielki biura rachunkowego Meritum, rzeczniczki prasowej Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych większość pracowników nie będzie zadowolona ze swoich wynagrodzeń. Na początku stycznia byli to nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych, ale będzie ich znacznie więcej.

- Do tego grona dołączą osoby, które jeszcze w grudniu były zapewniane, że nie stracą na Polskim Ładzie, a może zyskają. Dzisiaj może się okazać, że otrzymają wynagrodzenia o 400-600 zł mniejsze. Ci, którzy dziś nie stracą, otrzymają nieoprocentowany kredyt od państwa – jeśli nie będzie rozczarowania dzisiaj, to będzie za rok. Co z tego, że na mocy wydanego rozporządzenia w tej chwili otrzymamy wynagrodzenie w wysokości takiej, jakby Nowy Ład nie obowiązywał, skoro w stosunku rocznym okaże się, że cała ta kwota była należna i konieczna do poniesienia? Zamiast tych np. 400 zł miesięcznie w stosunku rocznym będzie to już zawrotne 4 800 zł – komentuje Michałowska.

Jak dodaje Magdalena Michałowska, są też grupy które zyskają – jest ich co prawda niewiele, ale są. Przykładowo osoby, które zarabiają pensję minimalną, zyskają na Polskim Ładzie. Jednak rosnące ceny w sklepach odczują wszyscy.

- Proszę pamiętać o tym, że osoby, które dotychczas zarabiały pensję minimalną i korzystały z jakichkolwiek ulg (np. na internet, termomodernizacyjna, rehabilitacyjna), przy składaniu PIT za 2022 rok mocno się zdziwią – nie będą miały naliczonego podatku dochodowego, a tym samym nie będą miały z czego go odzyskać. Mimo iż kwota wolna wzrosła i to dosyć mocno, to całą korzyść zjada składka zdrowotna, która nie jest odliczana od podatku, a także nie można od niej odliczyć żadnych ulg – wyjaśnia Magdalena Michałowska.

Problematyczna składka zdrowotna

Magdalena Michałowska zaznacza, że problematyczna jest składka zdrowotna. - W obecnym systemie prawnym stała się parapodatkiem - jest nieodliczalna. Dotychczas nie była ona tak bolesna. Co prawda kwota wolna od podatku zwiększyła się, jest ona jednak pozornym zyskiem - co z tego, że zwiększyła się do 30 tys. zł, skoro „pożera” ją nieodliczalna składka zdrowotna. Niewiele zmieniło się na plus; większość osób straci na Polskim Ładzie - mówi Michałowska.

W podobnym tonie wypowiada się Małgorzata Górska-Welikan. Jej zdaniem brak odliczenia składki zdrowotnej ma największy wpływ na ostateczną wysokość zaliczki na podatek dochodowy, a tym samym na poziom wynagrodzenia.

- Konstrukcja, która miała zniwelować negatywne skutki tego rozwiązania, czyli ulga dla klasy średniej, nie jest przeznaczona dla każdego, np. zleceniobiorcy nie mogą z niej skorzystać. Pracodawca musi zastosować ten mechanizm automatycznie, jeśli pracownik mieści się w wyznaczonych limitach przychodów (5701 zł – 11 141 zł brutto miesięcznie/68 412 zł – 133 692 zł rocznie). Jeżeli pracownik nie chce korzystać z ulgi, musi złożyć odpowiedni wniosek. Gdy ulga będzie mu jednak przysługiwać, może skorzystać z niej w rozliczeniu rocznym, jednak wówczas miesięczna zaliczka na podatek będzie wyższa, a wynagrodzenie netto niższe w trakcie roku. Ci, którzy przekroczą wskazany próg, będą na pewno stratni - tłumaczy Górska-Welikan.

*Badanie Randtsad przeprowadzono w grudniu 2021 roku metodą CAWI na losowo-kwotowej próbie 1000 Polek i Polaków. W próbie znalazły się osoby w wieku 18-64 lat, pracujące minimum 24 godziny w tygodniu, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, samozatrudnione (o ile posiadają̨ stałą umowę̨ o świadczenie usług jednej firmie).