Polska w unijnym ogonie. Oto nowy wskaźnik wynagrodzeń

Nowy wskaźnik potrzebny jest do realizacji jednej z dyrektyw przyjętych przez UE, tzw. "niebieskiej karty". (fot. Unsplash/ Emil Kalibradov)

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2021 r. wyniosło 5682,97 zł . W porównaniu z 2020 r. wzrosło nominalnie o 8,7 proc. W zależności od branży wahało się od 3657,74 zł w sekcji zakwaterowanie i gastronomia do 9811,16 zł w sekcji informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 35,6 proc. mniej i o 72,6 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Jak tłumaczy Eurostat, wskaźnik opiera się na połączeniu rachunków narodowych i danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Koryguje się go, wyrażając wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy.

- We wszystkich sekcjach PKD zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do 2020 r. Wzrost ten wyniósł od 5,1 proc. w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę do 16,7 proc. w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna – podał GUS w informacji.

"Niebieska karta" ma ułatwić dostęp do unijnego rynku pracy

Nowe przepisy, czyli tzw. "niebieska karta" ma za zadanie przyciągnąć do UE wysoko wykwalifikowanych pracowników na bardziej elastycznych warunkach, z rozszerzonymi prawami i możliwością łatwiejszego przemieszczania się do innego państwa członkowskiego UE dla posiadaczy niebieskiej karty UE. W ten sposób nowe przepisy mają sprawić, by kluczowe sektory gospodarki UE, które już teraz cierpią z powodu braków kadrowych były mniejsze.

- Aby pobudzić wzrost gospodarczy i jak najlepiej wykorzystać transformację ekologiczno-cyfrową, musimy być w stanie przyciągać osoby najbardziej uzdolnione. Niebieska karta umocni pozycję UE jako czołowego globalnego miejsca docelowego dla pracowników wysoko wykwalifikowanych ze względu na oferowaną elastyczność, mobilność i możliwość łączenia rodzin - mówił w październiku ubiegłego roku, kiedy przyjmowano "niebieską kartę" Aleš Hojs, słoweński minister spraw wewnętrznych.

Dyrektywa przede wszystkim ustanawia bardziej inkluzywne kryteria przyjęć, ułatwia mobilność wewnątrz UE i łączenie rodzin, upraszcza procedury dla zatwierdzonych przez państwo pracodawców, gwarantuje bardzo duży dostęp do rynku pracy i obejmuje także niebędących obywatelami UE członków rodziny obywateli UE oraz osoby podlegające ochronie międzynarodowej.

Obok systemu niebieskiej karty państwa członkowskie będą mogły zachować systemy krajowe stworzone z myślą o pracownikach wysoko wykwalifikowanych. Jednak nowe przepisy zawierają szereg rozwiązań mających zapewnić równe szanse, tak by posiadacze niebieskiej karty i ich rodziny nie znaleźli się w mniej korzystnej sytuacji niż posiadacze zezwoleń krajowych.

