Polska ma swoje "asy w rękawie", by zatrzymać pracowników z Ukrainy

Mimo dużej popularności Polski, jako kierunku migracji zarobkowej, zatrudnienie w Niemczech planuje co trzeci pracujący w Polsce obywatel Ukrainy. Na drugim miejscu uplasowały się Czechy (13 proc.), a na trzecim - Szwecja (7 proc.). Jak wynika z raportu EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, największą barierą w planach wyjazdu do Niemiec jest dla Ukraińców brak znajomości języka.

W grupie pracowników z Ukrainy już planujących podjęcie pracy w Niemczech, jedynie 12 proc. respondentów zadeklarowało znajomość języka niemieckiego na poziomach „średni”, „dobry” czy „bardzo dobry”, a niemal 2/3 przyznało się, że w ogóle go nie zna.

Według zebranych przez autorów raportu danych, ponad 2/3 respondentów, którzy już planują wyjazd do Niemiec, mogą zostać w Polsce, jeśli ich zarobki ulegną podwyższeniu. Niższa bariera językowa to z kolei argument dla co czwartego pracownika z Ukrainy.

Bardzo istotnym atutem naszego rynku pracy jest możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt w Polsce oraz obywatelstwa (22 proc.), a także uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców (17 proc.) .

- Bardziej otwarty na migrantów rynek europejski będzie stanowił dużą konkurencję dla polskich firm, jednak Polska także ma kilka „asów w rękawie”. Rokrocznie w naszym kraju obserwujemy wzrost wynagrodzeń, w tym wśród pracowników z Ukrainy, zaś polskim urzędom udało się zwiększyć liczbę wydanych zezwoleń na pracę. Idąc w tym kierunku, Polska będzie miała szansę powalczyć z Niemcami o pracowników ze Wschodu. Powinniśmy teraz skoncentrować się na zatrzymaniu specjalistów, którzy nauczyli się języka i zdobyli doświadczenie, ale muszą wyjechać z powodu problemów z przedłużeniem swojego pobytu - uważa Andrzej Korkus, prezes EWL.

Znajomość języka przepustką do pracy

Jak wynika z raportu „Pracownik z Ukrainy - między Polską a Niemcami”, największą grupą pracowników z Ukrainy stanowią obywatele z wykształceniem wyższym i niepełnym wyższym (niemal 39 proc.). Na drugim miejscu znalazła się grupa osób z wykształceniem zawodowym (32 proc.). Tuż za nią uplasowały się osoby z wykształceniem średnim (29,4 proc.). Te proporcje nie uległy istotnym zmianom w porównaniu z zeszłorocznym badaniem.

O jedną trzecią zmniejszyła się natomiast liczba pracowników z Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego z 31 proc. w roku 2018 do 20,6 proc. w roku 2019. Większą determinację Ukraińców w nauce języka polskiego potwierdza również fakt, iż coraz więcej respondentów jest przekonanych, że podczas pracy w Polsce znajomość języka polskiego będzie im przydatna (wzrost o 18,5 pkt. proc.). Jednocześnie zdecydowana większość respondentów (niemalże 3/4 badanych) wyraża chęć do nauki tego języka. Powyższe deklaracje to jeden z pierwszych kroków do integracji migrantów na polskim rynku pracy.

Główne przyczyny migracji

Podczas wyboru konkretnej oferty pracy w Polsce respondenci (metodą bezpośrednich wywiadów indywidualnych przebadanych zostało 855 obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w celu podjęcia pracy) najczęściej zwracali uwagę na wysokość wynagrodzenia (73 proc.). Warto zaznaczyć, że waga tego czynnika w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem zwiększyła się o niemal 4 pkt. proc.

Podobny wzrost został zaobserwowany w przypadku rekomendacji przyjaciół i znajomych (25,3 proc.). Co piąty Ukrainiec szukał oferty z bezpłatnym zakwaterowaniem, a co dziesiąty - pracy odpowiadającej jego wykształceniu i kompetencjom.

Źrodło: raport „Pracownik z Ukrainy - między Polską a Niemcami”

Dla 16 proc. badanych priorytetem była możliwość pracy w godzinach nadliczbowych, aby zarobić jak najwięcej. Uczciwość to wartość, którą nasi respondenci bardzo cenią. Ponad 52 proc. badanych zadeklarowało rezygnację z pracy w Polsce przed końcem obowiązywania umowy, jeżeli będzie miało do czynienia z nieuczciwym pracodawcą.

Niemal dwukrotnie mniejsza liczba ukraińskich pracowników (27 proc.) zdecyduje się na taki krok z powodu lepszej oferty pracy, a niemal co trzeci pracownik - z powodu ciężkich warunków pracy.

Praca bliska kwalifikacjom

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w celu podjęcia pracy, najczęściej pracują w produkcji przemysłowej. Tę sekcję polskiej gospodarki zaznaczyło pond 40 proc. respondentów. Drugie miejsce zajęła branża logistyczna, gdzie pracuje 16 proc. pracowników z Ukrainy. Tuż za nią uplasowało się budownictwo - 14,4 proc., w rolnictwie zatrudnienie znalazło 8 proc. badanych, zaś w hotelarstwie oraz gastronomii - 7,2 proc.

Dotychczas do powszechnie wymienianych trudności związanych z dostosowaniem się do nowej pracy zaliczyć można było podejmowanie zatrudnienia w zawodzie nieodpowiadającym posiadanym kwalifikacjom. Tym bardziej warto podkreślić, że ponad połowa Ukraińców, którzy przyjechali do pracy do Polski na określone stanowisko, posiada odpowiednie doświadczenie. Brak właściwego doświadczenia zadeklarowało z kolei 39 proc. respondentów.

Niemal jedna trzecia ankietowanych pracuje w Polsce na podobnym stanowisku, co ich ostatnie stanowisko na Ukrainie. Dla 28 proc. pracowników znad Dniepru praca w Polsce wiąże się z zajmowaniem niższej pozycji zawodowej, zaś co piąty Ukrainiec w Polsce znalazł posadę lepszą od tej zajmowanej w ojczyźnie, co potwierdza malejąca rozbieżność pomiędzy posiadanymi kwalifikacjami a powierzonymi obowiązkami na danym stanowisku.