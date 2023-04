Polska firma musiała zapłacić zapłacić Ukraińcom 1,5 mln złotych

Nieścisłości związane z wypłacaniem wynagrodzenia są problemem najczęściej zgłaszanym przez pracowników do PIP (Fot. Shutterstock)

Nieścisłości związane z wypłacaniem wynagrodzenia są problemem najczęściej zgłaszanym przez pracowników do PIP (Fot. Shutterstock)

Warto przypomnieć, że nieścisłości związane z wypłacaniem wynagrodzeń są problemem najczęściej zgłaszanym przez pracowników do PIP. W 2021 roku do urzędu wpłynęło 45,2 tys. skarg, w których skarżący wskazali na ponad 82,6 tys. spraw. Najwięcej zagadnień poruszanych w skargach dotyczyło wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą (28,8 tys.), jakie mieli otrzymywać pracownicy.

PIP podaje, że w stosunku do osoby odpowiedzialnej za naruszenia przepisów wszczęto postępowanie wykroczeniowe.

Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy, kontrola spółki w jednej z podkrakowskich miejscowości trwała kilka miesięcy. To efekt skarg obecnych i byłych pracowników. Skierowana na kontrolę inspektor pracy ustaliła, że firma nielegalnie powierzała wykonywanie pracy – bez wymaganych zezwoleń – 5 obywatelom Ukrainy. Jednocześnie wyszły na jaw zaległości w wypłacaniu wynagrodzeń trwające od sierpnia 2022 roku.

W tym zakresie najczęściej była mowa o niewypłacaniu lub nieterminowym wypłacaniu wynagrodzenia i zaniżaniu jego wysokości (41,2 proc. zasadnych skarg) oraz o niewypłacaniu lub obniżaniu wynagrodzenia za pracę lub dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (31,7 proc. zasadnych).

Także z badania „People at Work 2022: A Global Workforce View” firmy ADP wynika, że aż połowa Polaków (48,82 proc.) przyznaje, iż otrzymuje wypłaty z opóźnieniem. Co alarmujące, aż 11,31 proc. z nich dodaje, że jest to bardzo częste zjawisko.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl