Polscy pracownicy nie proszą o podwyżki. Wybierają inną, bardziej opłacalną opcję

Inflacja rośnie, a portfele pracowników są coraz chudsze. By poprawić swoją sytuację finansową, mają do wyboru dwie opcje – albo poprosić szefa o podwyżkę, albo zmienić pracę i tym samym podnieść swoje wynagrodzenie. Okazuje się, że częściej szukają nowego pracodawcy. Dlaczego?

Polacy nie są zadowoleni ze swoich wynagrodzeń. Jak wynika z raportu Hays Poland, mimo że 83 proc. firm podniosło pensje w pierwszej połowie roku, zaledwie 37 proc. specjalistów i menedżerów deklaruje zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia. Druga połowa roku nie będzie obfitować w równie ambitne plany podnoszenia wynagrodzeń. Taki ruch rozważa 46 proc. pracodawców, podczas gdy najwięcej - 53 proc. - do końca roku planuje utrzymać płace na tym samym poziomie.

Z kolei z analizy amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej (Fed) w Atlancie wynika, że różnica w wynagrodzeniach między tymi, którzy zostają, a tymi, którzy zmienili pracę jest coraz większa. Pensje osób, które pracują nadal u tego samego pracodawcy, wzrosły w okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. o ok. 4,7 proc. Tymczasem ci, którzy w tym czasie zmienili pracę, otrzymali podwyżkę średnio o 6,4 proc. Czy w Polsce jest podobnie?

- Na podstawie rozmów z wieloma kandydatami szukającymi zatrudnienia mogę potwierdzić, iż najczęściej właśnie tak to wygląda. Nowa praca niesie ze sobą znacznie wyższe zarobki. Natomiast zdarzają się również tacy pracownicy, którzy decydują się zmienić pracodawcę, pozostając na podobnym poziomie wynagrodzenia, jeśli będzie się to wiązało z otrzymaniem innego benefitu np. możliwości pracy zdalnej. Dzięki temu mogą zyskać coś cenniejszego niż pieniądze, czyli czas, który wcześniej przeznaczali na dojazdy. W wymiarze miesięcznym czy rocznym, to ogromna korzyść, którą docenia coraz więcej pracowników. Uważam, że kolejnym wyzwaniem dla pracodawców, z którym będą musieli się zmierzyć, jest wprowadzenie jeszcze nie tak popularnego w Polsce - czterodniowego tygodnia pracy – komentuje Ilona Wróbel, team leader w SSC/BPO Antal.

Problemem dotykającym wielu kandydatów jest brak możliwości rozwoju w obecnym miejscu pracy. Jak dodaje Ilona Wróbel, pracownicy, którzy czują wypalenie zawodowe czy też nie mogą porozumieć się z przełożonym, są w stanie zmienić pracę, pozostając na podobnym poziomie wynagrodzenia.

- W większości przypadków zastrzegają jednak, że ich oczekiwania finansowe są przynajmniej na takim poziomie jak u obecnego pracodawcy - podkreśla ekspertka Antala.

W podobnym tonie wypowiada się Paulina Łączek-Ciećwierz, prezes RICG (Recruitment International Consulting Group), która podkreśla, że popyt na pracę jest wciąż ogromny, więc pracownicy chętnie zmieniają pracodawcę, licząc na znacznie wyższe wynagrodzenie, którego prawdopodobnie w dotychczasowych miejscach pracy nie uzyskaliby.

- W obecnej rzeczywistości nowe miejsce pracy to zwykle znacznie większa podwyżka niż u dotychczasowego pracodawcy. Takie są realia rynku szczególnie po pandemii i w obliczu inflacji oraz deficytu wysoko wykwalifikowanych specjalistów – ocenia Paulina Łączek-Ciećwierz.

- Zdarza się, że bardzo często pracownik nie jest wyceniany rynkowo w efekcie swojej postawy, przez tzw. zasiedzenie w firmie, niechęć do zmian, nieprzyjmowanie nowych obowiązków. Łatwiej mu więc negocjować z nowym, potencjalnym pracodawcą – dodaje.

Potwierdzają to dane z raportu przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster wynika, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 17 proc. badanych pracowników zmieniło pracę. Jako przyczyny zmiany miejsca zatrudnienia wciąż dominują kwestie związane z wynagrodzeniem i perspektywami rozwojowymi (po 44 proc. wskazań).

Pracownicy wolą zmienić pracę, niż porozmawiać z szefem o podniesieniu pensji (Fot. John Schnobrich/Unsplash)

Strach przed rozmową o podwyżce

Wszystko wskazuje na to, że pracownicy wolą zmienić pracę niż porozmawiać z szefem o podniesieniu pensji. Jak ocenia Ilona Wróbel, rozmowa o podwyżce zawsze wywołuje wiele skrajnych emocji, zwłaszcza w Polsce, gdyż temat zarobków od lat jest uważany za tabu.

- Pracownicy bardzo często boją się odmowy. Myślą, że prośba o zwiększenie wynagrodzenia mogłaby zostać źle odebrana przez pracodawcę. Chcąc zaoszczędzić sobie stresu i wstydu, poszukują nowych możliwości zawodowych poza organizacją, w której aktualnie są zatrudnieni. Taka postawa może wynikać przede wszystkim z trudności komunikacyjnych na linii przełożony-pracownik. Tego typu problemy można rozwiązać np. poprzez stworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy nie walczą a podwyżkę, a rozmawiają o niej – komentuje Wróbel.

Paulina Łączek-Ciećwierz zauważa z kolei, że pracownicy bardzo często nie potrafią rozmawiać o podwyżce i podświadomie często unikają takich rozmów, bo oznacza to konieczność wyjścia ze swojej strefy komfortu, objęcie nowych obowiązków i konfrontację swoich oczekiwań z opinią i oceną pracodawcy.

- Rozmowy o podniesieniu wynagrodzenia przypominają trochę rozmowę kwalifikacyjną - nie należą do łatwych i niewielu pracowników jest przygotowanych do takich rozmów i pytań, które padają ze strony szefa, jak np. co możesz dodatkowo zaoferować firmie – mówi Paulina Łączek-Ciećwierz. - Negocjując podwyżkę, warto operować konkretami i mieć świadomość, jaką wartość dodaną wnosimy do firmy. W praktyce pracownicy najczęściej negocjują podwyżkę mając kontrofertę w ręku, bo czują się wtedy pewniejsi i wiedzą, że taki argument zwykle działa. Pracodawca kalkuluje, że łatwiej podnieść wynagrodzenie niż zatrudniać nową osobę i często szukać kandydata tygodniami, a nawet miesiącami – dodaje.

Wyzwanie dla menedżerów

Niezależnie od przyczyn, taka postawa pracowników to kłopot dla firmy, która traci specjalistę. Zdaniem Pauliny Łączek-Ciećwierz, by zapobiegać takim sytuacjom i zatrzymywać talenty, trzeba stworzyć kulturę, w której pracownicy wiedzą, że mogą swobodnie rozmawiać o dalszej karierze i ewentualnej podwyżce. W ten sposób mogą zmniejszyć ryzyko odejść.

- Im większa otwartość pracodawcy, proaktywność w wychodzeniu z propozycjami zmian, tym mniejsze ryzyko utraty pracownika – mówi prezes RICG. - Jeśli firma jest w dobrej kondycji finansowej, pracownik ma bardzo dobre wyniki od dłuższego czasu, to jest duża szansa, że szef sam zaproponuje nagrodę w formie podwyżki, awansu – dodaje.

- Warto także pracować nad transparentną siatką płac i będąc menedżerem, zadać sobie pytanie: co motywuje pracowników w moim zespole, czy czują się doceniani i mają perspektywy? Jeśli menedżer nie potrafi sobie odpowiedzieć na to pytanie, to znaczy, że jest pole do poprawy – ocenia Paulina Łączek-Ciećwierz.

Również Ilona Wróbel uważa, że zadaniem menedżerów powinno być stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy, w którym relacje z pracownikami opierają się na wzajemnym szacunku.

- Ważna jest przejrzysta i otwarta komunikacja z członkami zespołu. Warto jasno określić zasady przyznawania podwyżek. Ważne, aby każdy pracownik był świadomy swojego miejsca w organizacji oraz tego, w jakim kierunku ono zmierza. Moim zdaniem sytuacja, w której to od menedżera wychodzi propozycja zwiększenia wynagrodzenia, może być bardzo motywująca dla pracowników – komentuje przedstawicielka Antala.

Nowa praca niesie ze sobą znacznie wyższe zarobki (Fot. Shutterstock)

Kontroferta zadziała?

Jak wynika z badania Hays, 81 proc. organizacji praktykuje składanie kontrofert przynajmniej w niektórych sytuacjach. Jednak skuteczność kontrofert jest oceniana przez pracodawców bardzo różnorodnie. Wyniki badania pokazują, iż zaledwie 35 proc. ankietowanych firm jednoznacznie oceniło takie rozwiązanie jako skuteczny sposób na zatrzymanie pracowników.

- Doprowadzenie do sytuacji, że konieczne jest złożenie kontroferty, aby zatrzymać dobrego pracownika w organizacji potwierdza, że menedżer niestety nie wykonał należycie swojej pracy związanej z zarządzaniem zespołem. Oczywiście, jest szansa, że pracownik tę kontrofertę przyjmie i pozostanie w firmie. Jednak może to nie rozwiązać rzeczywistej przyczyny problemu i może wywoływać w przyszłości analogiczne sytuacje, których finałem będzie odejście pracownika – komentuje Ilona Wróbel.

Paulina Łączek-Ciećwierz zwraca uwagę na inny aspekt. Jak zauważa, obecnie większość pracowników otrzymuje kontroferty finansowe i rozwojowe, które bardzo często nie mają pokrycia w dłuższej perspektywie. - Większość naszych kandydatów wprost mówi, że żałuje przyjęcia kontroferty od obecnego pracodawcy - dodaje.

- Nie ma więc jednego złotego środka, by zatrzymać pracowników. To długoterminowy proces budowania relacji pracownik-pracodawca i tworzenie transparentnej kultury pracy, zaufania – mówi Paulina Łączek-Ciećwierz.

Również Ilona Wróbel podkreśla, że istotne jest, żeby menedżer dbał o rozwój zawodowy członków swojego zespołu. Pracownicy powinni mieć przygotowany plan doskonalenia i regularnie uczestniczyć w zaplanowanych spotkaniach sprawdzających postępy pracy.

- Ważne jest, aby na każdym etapie rozwoju pracownicy mieli dostęp do przejrzystej informacji na temat planowanego awansu, podwyżki czy nowych wyzwań i zadań, dzięki czemu nie zaczną szukać lepszych możliwości poza organizacją. Dbanie o pracownika i jego docenianie, także poprzez podwyżkę, z pewnością wpływa pozytywnie na jego motywację, zaangażowanie i lojalność wobec pracodawcy – uważa Wróbel.

