Polscy pracodawcy nie chcą jawności wynagrodzeń

Pracownicy i pracodawcy inaczej patrzą na jawność wynagrodzeń. Ci pierwsi w zdecydowanej większości (70 proc.) są zdania, że polski rynek pracy nie jest gotowy na wprowadzenie tej zmiany. Drudzy (75 proc.) chcieliby, aby informacja o pensji znalazła się w ogłoszeniu o pracę.

Pracownicy są podzieleni w kwestii dostępu do wiedzy o wysokości płacy współpracowników (Fot. Shutterstock)

Z badania Pracodawców RP wynika, że ujawnianie wysokości wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę to dobry pomysł zdaniem zaledwie 40 proc. przepytanych firm. Odmienne podejście mają pracownicy – aż 75 proc. z nich chciałoby ujrzeć w ogłoszeniu taką informację.

Pracownicy są natomiast podzieleni w kwestii dostępu do wiedzy o wysokości płacy współpracowników. Prawie połowa zapytanych zatrudnionych (47 proc.) odpowiedziała, że chcieliby, aby ich współpracownik znał wysokość ich pensji, ale tych, którzy by tego nie chcieli jest niewiele mniej (43 proc.) Niewiele ponad połowa pracowników (54 proc.) chciałaby wiedzieć, ile zarabia ich kolega z pracy, natomiast 34 proc. zatrudnionych nie potrzebuje tej wiedzy.

Pomimo, że pracodawcy są raczej przeciwni tej idei, firmy zauważają też zalety jawności wynagrodzeń. Prawie 50 proc. z nich wskazało, że główną zaletą jest możliwość stworzenia przejrzystych zasad wynagradzania. Zdanie to podzielają pracownicy, jednak ich liczba jest zdecydowanie większa – z takim stwierdzeniem zgadza się 70 proc. zatrudnionych. Inna zaleta, na którą zwracają uwagę pracownicy, to wzmocnienie poczucia sprawiedliwości w miejscu pracy (53 proc.).

Ankietowani zauważyli też wady tej konstrukcji. 56 proc. pracowników podkreśla, że ujawnianie danych o wysokości wynagrodzenia może spowodować nowe konflikty w miejscu pracy. Tylko 18 proc. zatrudnionych jest zdania, że to rozwiązanie nie ma żadnych minusów. Z kolei 80 proc. pracodawców obawia się, że jawność płac spowoduje niebezpieczeństwo uzyskania informacji o wysokości płac przez osoby postronne.

– Jest to niepokojący wniosek, bowiem firmy mają świadomość, że ujawnianie wysokości wynagrodzeń czy ich przedziałów w ofertach pracy lub w czasie procesu zatrudnienia może spowodować fikcyjne rekrutacje, których celem będzie jedynie wyłudzenie danych o wysokości płac w firmie, a nie podjęcie zatrudnienia. Każdy będzie mógł uzyskać tego rodzaju dane pod pretekstem zainteresowania podjęciem pracy w przedsiębiorstwie, co może spowodować ich przetwarzanie w sposób nieuprawniony – zauważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Sprawniejsza rekrutacja

W kontekście dyskusji o jawności płac warto przypomnieć dane z raportu LMC Polska, właściciela aplikacji Praca za rogiem oraz systemu rekrutacyjnego Teamio.

Wynika z nich, że wskazanie w ogłoszeniu o pracę wysokości proponowanego wynagrodzenia powinno być standardem nie tylko w branży IT. Powinna to rozważyć każda firma, która chce sprawnie przeprowadzić proces rekrutacyjny. Takie działanie przynosi wiele plusów, i to na wielu rekrutacyjnych płaszczyznach.

- Podawanie stawek ma sens. Ogłoszenia, w których podawano stawki wynagrodzeń, miały dużo więcej wyświetleń. Użytkownicy częściej je oglądali. Co więcej, nawet 50 proc. więcej aplikacji spływa na ogłoszenie, jeśli jest w nim podana stawka wynagrodzenia niż na tę bez podanej kwoty, czy przedziału wynagrodzenia - przekonywał w rozmowie z PulsHR.pl Rafał Glogier-Osiński, country manager LMC Polska.

Dyskusja o jawności płac ponownie stała się ważnym tematem debaty publicznej po tym, jak Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w tej sprawie. Projekt zakłada, że osoby ubiegające się o zatrudnienie będą informowane o wysokości lub przedziale wynagrodzenia na danym stanowisku. Ponadto pracownicy mieliby uzyskać prawo do informacji o średniej wysokości wynagrodzenia w ich grupie zawodowej z podziałem na płeć. Z kolei na pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników miałby być nałożony obowiązek sprawozdawczy w zakresie różnic w wynagrodzeniu między płciami.