Połowa Polaków chce dłużej pracować dla wyższej emerytury

Ponad połowa Polaków (54 proc.) wolałaby dalej pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, żeby mieć wyższą emeryturę. Z kolei 46 proc. chciałoby przejść na emeryturę zaraz, gdy tylko będzie to możliwe, nawet kosztem mniejszych świadczeń emerytalnych - wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Autor:jk

• 28 wrz 2020 9:57





W Polsce jest prawie dwa razy więcej osób w wieku 60 plus (9,7 mln) niż osób w wieku 18-29 lat (5,3 mln). (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Preferencje Polaków odnośnie dalszej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet

i 65 lat dla mężczyzn) są podzielone. Więcej jest jednak osób, które wolałyby dalej pracować, by mieć wyższą emeryturę (54 proc.) niż tych, które wolałyby od razu przestać pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, mimo że ich emerytura będzie wtedy niższa niż gdyby pracowali dłużej (46 proc.).

Najwięcej osób, które wolałyby dalej pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, by mieć wyższą emeryturę, jest w grupie wiekowej 25-34 lata (64 proc.). Może to świadczyć o rosnącej świadomości tych osób, dotyczącej zależności między dłuższą pracą a wyższą emeryturą oraz o fakcie, że to na młodym, pracującym pokoleniu będzie spoczywał obowiązek utrzymywania starzejącego się społeczeństwa.

Czytaj też: Publiczne czytanie "Łyska z pokładu Idy". Tak związek walczy o emerytury stażowe

Przypomnijmy, już teraz w Polsce jest prawie dwa razy więcej osób w wieku 60 plus (9,7 mln) niż osób w wieku 18-29 lat (5,3 mln). Według szacunków obecni 30-40-latkowie będą otrzymywać emerytury w wysokości ok. 30 proc. swoich ostatnich zarobków.

Badanie pokazuje także, że większość pracujących Polaków lubi swoją pracę (66 proc.). Ponadto większość badanych Polaków twierdzi, że praca jest dla nich bardziej wartością (55 proc.) niż koniecznością (45 proc.).

Więcej kobiet niż mężczyzn lubi swoją pracę (71 proc. vs. 62 proc.) i też więcej kobiet niż mężczyzn uważa, że praca jest dla nich bardziej wartością niż koniecznością (58 proc. vs. 51 proc.).

- Choć według badania sporo osób wolałoby przestać pracować zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego kosztem niższej emerytury, to jednak ponad połowa Polaków wolałaby pracować dalej, by mieć wyższe świadczenia, w tym przeważająca część osób w wieku 25-34 lata. To pokazuje, że przy odpowiedniej kampanii edukacyjnej wyjaśniającej zależność między dłuższą pracą a wysokością emerytury jest szansa, by zachęcać coraz więcej osób do dłuższej pracy. Tym bardziej, że z badania wynika, iż większość Polaków lubi swoją pracę i uważa, że jest ona wartością - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.