Polki w IT zarabiają solidnie i liczą na awanse

Dwie trzecie specjalistek pracuje w sektorze IT krócej niż 5 lat, a już 46 proc. kobiet piastuje stanowiska niezwiązane bezpośrednio z programowaniem – najwięcej z nich jest testerkami i project managerkami. Co ciekawe, jedynie 27,5 proc. badanych kobiet ukończyło studia informatyczne. Większość badanych to osoby po przebranżowieniu (55 proc.). Wśród nich dominują te, które skończyły wcześniej studia humanistyczne lub społeczne - wynika z raportu „Kobiety w IT 2022”.

Co powoduje, że kobiety chcą pracować w IT? Jak pokazało badanie No Fluff Jobs, w głównej mierze kandydatkom IT chodzi o możliwość poszerzania swoich kompetencji i rozwoju w określonej dziedzinie (71 proc.), ale też o wynagrodzenie (71 proc.). Dla wielu z nich wejście do branży jest jednak trudne – tak uważa aż 75 proc. kandydatek do pracy w IT. 40 proc. kobiet wskazuje, że nie wie, od czego zacząć, podobny odsetek nie jest w stanie odnaleźć pasującej do nich oferty pracy, a co trzecia respondentka przyznaje, że ma problem z wyborem odpowiedniej specjalizacji.

Z kolei jaką umiejętność już pracujące w branży specjalistki IT uważają za najbardziej przydatną w pracy w branży? Jak się okazuje, w dużej mierze jest to umiejętność pracy w grupie (aż 92 proc. wskazań). Na umiejętność rozwiązywania problemów wskazało z kolei 86 proc. badanych kobiet, zaś zdolności analityczne – 82 proc.

– Z danych Eurostatu za lata 2013-2019 wynika, że Polska przoduje w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę absolwentek kierunków ścisłych (STEM) per tysiąc mieszkańców (przyszłych specjalistek w wieku 20-29 lat jest ponad 320 tysięcy). To pozytywne i krzepiące dane, jednak świat IT jest otwarty nie tylko na kobiety z wykształceniem technicznym – mówi Magdalena Gawłowska-Bujok, współzałożycielka i COO w No Fluff Jobs.

Jak wynika z badania, 46 proc. kobiet pracujących w tym sektorze piastuje stanowiska niezwiązane bezpośrednio z programowaniem, jak np. project manager. Może być to motywacją dla kobiet, które chciałyby wkroczyć do IT, nie mają kierunkowego wykształcenia i niekoniecznie chciałyby programować, ale za to posiadają rozwinięte umiejętności miękkie. A te, jak się okazuje, są według specjalistek IT najbardziej przydatne w pracy w branży.

Specjalizacje i technologie

Z badania przeprowadzonego przez No Fluff Jobs wynika, iż ponad połowa pracujących w IT kobiet zajmuje się kodowaniem. I w tym przypadku największy odsetek z nich specjalizuje się w Backendzie (15 proc.), Frontendzie i Fullstacku (5,4 proc.). Część ankietowanych wskazała na DevOps oraz Big Data – po 4 proc., a także Security (2,8 proc), AI i Mobile – kolejno 2,4 i 2,6 proc. Zapytane o to, z jakimi technologiami pracują na co dzień, prawie 30 proc, wskazało na SQL, nieco ponad 20 proc. JavaScript, 19,3 na HTML i CSS, a 15 proc. na Javę.

Jednak najwięcej badanych w tym pytaniu (46 proc.) odpowiedziało, iż na stanowisku, które obecnie piastują, nie jest wymagana umiejętność programowania. Wśród najpopularniejszych specjalizacji w tym przypadku wśród kobiet okazały się być Testing (18,6 proc.), Project Management (16 proc.), Business Analysis (11,1 proc.) i UX (9,3 proc.).

– Te wszystkie dane pokazują, jak wszechstronne są polskie specjalistki IT i jak szerokie jest spektrum specjalizacji, które reprezentują – mówi Paulina Król, head of people & operations w No Fluff Jobs. – W „kobiecym” IT nie ma jednej dominującej gałęzi, co daje duże szanse dostania się do branży przedstawicielkom różnych profesji. Patrząc na ten obraz z perspektywy wyzwań, jakie mają obecnie firmy IT, pojawienie się większej liczby kobiet w branży może szybko pomóc w zapełnieniu aktualnej luki kadrowej i nowym spojrzeniu na procesy rekrutacyjne.

No Fluff Jobs postanowił również sprawdzić, które ze specjalizacji w IT są najbardziej pożądane wśród kandydatek do pracy w tym sektorze. Najczęściej wskazywanymi obszarami przez kobiety aspirujące do pracy w branży były kolejno: UX/UI (29,4 proc.), Testing (21,2 proc.), Frontend (16,3 proc.), Project Management (14,7 proc.), Design (13,6 proc.) i Business Analysis (13 proc.).

Satysfakcja, awans i podwyżki

Ponad połowa Polek w IT zarabia 3,1-7 tys. zł netto, jednak co piąta badana wskazuje wyższe oczekiwania.

Polskie specjalistki IT chwalą sobie pracę w sektorze technologicznym i polecają ją innym. 68 proc. kobiet z branży otrzymało w 2021 roku podwyżkę, a 3/4 wskazuje, że w obecnej firmie ma szansę na awans.

Praca w IT przynosi satysfakcję zdecydowanej większości biorących udział w badaniu specjalistek. Prawie 71 proc. badanych wskazało, że czują się spełnione w pracy. Dodatkowo 67 proc. specjalistek wskazało, że poleciłoby aktualnego pracodawcę swoim koleżankom i kolegom.

Za najważniejsze czynniki, które kształtują pozytywny odbiór branży, badane specjalistki IT wskazały możliwości rozwoju (88,4 proc.), wysokie zarobki (89,9 proc.) i otwartość firm na umożliwienie im pracy zdalnej (77,7 proc.).

– Branża IT daje kobietom duże możliwości rozwoju, nic więc dziwnego, że coraz chętniej decydują się na wkroczenie do niej. Jak pokazało nasze badanie, praca w tym sektorze przynosi specjalistkom IT dużo satysfakcji, na co wpływ ma z pewnością nie tylko obcowanie z nowymi technologiami, ale także kwestie takie jak możliwość awansu na wyższe stanowisko i zdobywania nowych kompetencji – mówi Magdalena Gawłowska-Bujok.