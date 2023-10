Politycy obiecali drugą waloryzację emerytur. O ile wzrosną świadczenia?

Jedną z wyborczych obietnic były dwie waloryzacje emerytur i rent. Taką deklarację złożyła Koalicja Obywatelska oraz Lewica. To oznacza, że jeśli te ugrupowania będą tworzyć rząd, jest szansa, że emeryci doczekają się podwójnej waloryzacji - ale tylko pod pewnymi warunkami.

Również Koalicja Obywatelska zapowiadała, że wprowadzi drugą waloryzację emerytur i rent w ciągu pierwszych 100 dni rządu. Do szczegółów rozwiązania dotarł "Fakt". Zgodnie z założeniami reformy pierwsza waloryzacja będzie w marcu, jak dotychczas. Druga waloryzacja przewidziana jest we wrześniu, jeśli inflacja za pierwsze półrocze przekroczy 5 proc.

- Tak, żeby zabezpieczyć ludzi przed kryzysowymi sytuacjami. One nigdy więcej nie mogą zepchnąć setek tysięcy ludzi w ubóstwo - mówił podczas konwencji programowej w Rzeszowie Zandberg.

Jedną z wyborczych obietnic były dwie waloryzacje emerytur i rent. Adam Zandberg zapowiedział, że jeśli Lewica dojdzie do władzy to wprowadzi zasadę dwóch waloryzacji emerytur rocznie.

Wybory parlamentarne mamy już za sobą. Jak podaje PKW, najwięcej mandatów zdobył PiS, ale to opozycja będzie mieć sejmową większość - PiS w nowym Sejmie będzie miało 194 mandaty, a sojusz KO, Trzeciej Drogi i Lewicy razem będzie miał 248 posłów.

Podwyżka wyniosłaby jednak nie tyle co inflacja, kluczowa byłaby nadwyżka ponad pułap 5 proc. Jeśli zatem inflacja w pierwszym półroczu 2024 roku wyniesie 7 proc. (takie mamy szacunki), oznacza to, że emerytury we wrześniu wzrosną po raz drugi, ale o 2 proc. (nadwyżka ponad 5-procentowy limit).

- Druga waloryzacja to znaczna poprawa sytuacji świadczeniobiorców w czasie wysokiej inflacji. Wreszcie emeryci przestaną kredytować rząd, a rząd będzie musiał rozsądniej prowadzić politykę finansową i nie będzie korzystać z podatku inflacyjnego – ocenia dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego w rozmowie z "Faktem".

