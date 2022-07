Policzyli, ile naprawdę warte są pensje Polaków. Tak źle nie było od dawna

Ceny paliw zaskakują w całej Europie. Sytuacja geopolityczna sprawiła, że w pierwszej połowie 2022 roku większość krajów naszego regionu odnotowała rekordowe wzrosty cen. Najgorzej jest w Turcji, gdzie benzyna podrożała o 100 proc.

W Polsce średnia cena benzyny w czerwcu wynosiła 7,84 zł. To kwota o 36,7 proc. większa niż w styczniu, kiedy średnio za litr benzyny płaciliśmy 5,74 zł. Bardziej dotkliwych podwyżek cen doświadczyli m.in. właściciele aut w Hiszpanii (wzrost o 40,8 proc.), na Litwie (43,9 proc.) czy w Ukrainie (63,3 proc.).

Na Malcie cena benzyny była stabilna przez całe I półrocze. W Rosji nominalna cena w rublach prawie nie uległa zmianie, jest to jednak wynik sztucznego podniesienia wartości rubla przez rząd; cena litra benzyny wyrażona w euro wzrosła o 41,5 proc. Z kolei Kazachstan jest jedynym krajem w Europie (częściowo), gdzie benzyna nieznacznie potaniała (−0,7 proc.).

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi 6 398,94 zł brutto (4 691,74 zł netto). Oznacza to, że przeciętny Polak za średnią krajową może kupić 598 litrów benzyny. W porównaniu ze wskaźnikiem sprzed roku siła nabywcza polskiego średniego wynagrodzenia w odniesieniu do benzyny znacznie spadła.

W 2019 roku za średnie wynagrodzenie można było kupić 711 litrów benzyny. Najwięcej paliwa za średnią krajową można było kupić w 2020 roku - 832 litry. W 2021 roku było to 808 litrów. Rok 2022 to 598 litrów.

Najwięcej paliwa za średnią pensję mogą zatankować kierowcy w Szwajcarii (2 455 litrów), Luksemburgu (1 943 litry) oraz Danii (1 502 litry).

Nie tylko paliwo

Siłę nabywczą pieniądza pokazuje nie tylko sprawdzenie, ile benzyny można kupić za określoną kwotę. Jednym z najpopularniejszych indeksów jest tzw. Indeks Big Maca, który pokazuje, jak długo mieszkańcy danego kraju muszą pracować na flagową kanapkę sieci McDonald's.

Z analiz portalu MoneyTransfers.com wynika, że w 2022 roku, żeby kupić Big Maca, musimy pracować znacznie dłużej niż dziesięć lat temu.

Zespół obliczył, jak długo musiałby pracować przeciętny pracownik zarabiający płacę minimalną, żeby uzbierać odpowiednią kwotę na burgera. 10 lat temu w Warszawie kupilibyśmy Big Maca za równowartość 36 minut pracy. Dziś jest to godzina i dwie minuty.

Polska znajduje się na liście 11 krajów świata, gdzie popularna kanapka jest najdroższa.

"Popularny burger w Polsce jeszcze w 2012 r. kosztował 9,10 zł. Obecnie kosztuje on 14,50 zł, co jest równowartością 3,24 dol. Przez 10 lat jego cena wzrosła o ponad 59 proc. Przy minimalnej płacy krajowej, która u nas w kraju wynosi obecnie 3 010 zł brutto (2 363 zł netto), przy godzinowej stawce 13,91 zł netto, Polak musiałby pracować przez ponad godzinę (a dokładnie 62 i pół minuty), aby zarobić na jednego Big Maca. To nie jest mało" - uważają analitycy.

W ubiegłym roku opublikowano inne badania. Zespół analityczny SneakerStudio sprawdził, jak długo mieszkańcy wybranych krajów muszą pracować, aby zarobić na markowe ubrania o wartości około 3 000 złotych.

Co z płacą minimalną?

Okazuje się, że w ciągu dwóch lat pandemii liczba osób zarabiających płacę minimalną drastycznie wzrosła. Jak na nasze pytanie o skalę tego zjawiska odpowiedziało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w 2021 roku płacę minimalną zarabiało 2,2 mln pracowników. Dane te pochodzą z "Oceny Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.", na którą powołał się resort.

Siła nabywcza pensji minimalnej obowiązującej w Polsce jest jednak wyższa niż minimalnego wynagrodzenia w Stanach Zjednoczonych. Mimo że minimalna płaca w USA jest wyższa niż w Polsce, a inflacja jest na niższym poziomie niż w naszym kraju, ceny podstawowych produktów nadal są zdecydowanie wyższe niż na polskich półkach. To oznacza, że Polak zarabiający najniższe możliwe wynagrodzenie może za nie kupić więcej niż Amerykanin za swoją najniższą krajową.

Z danych Eurostatu wynika, że Polska znajduje się w połowie zestawienia dotyczącego wysokości siły nabywczej najniższej krajowej pensji w badanych państwach.

Wśród 21 krajów Polska znalazła się na dziewiątym miejscu. Za minimalne wynagrodzenie najwięcej kupią pracownicy z Luksemburga. Na podium znalazły się także Niemcy i Holandia.

Tuż za Polską jest zaś Litwa, a miejsce przed nami zajmuje Hiszpania. Spośród krajów, które wstąpiły do UE równo z Polską lub po nas, wyższy parytet siły nabywczej płacy minimalnej jest tylko w Słowenii.