Polacy zmienili podejście do oszczędzania

Trudna sytuacja gospodarcza wpływa na nasze zwyczaje finansowe. Obecnie dla niemal 40 proc. badanach Polaków kontrolowanie wydatków jest ważniejsze, niż przed rokiem, a dla blisko 30 proc. - posiadanie oszczędności znaczy więcej, niż rok temu. Ponad 60 proc. badanych odkłada przede wszystkim na tzw. „czarną godzinę”. (Fot. Shutterstock)

Z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez Future Fund wynika, że dla blisko 1/3 Polaków posiadanie oszczędności jest ważniejsze, niż przed rokiem.

Niepewne czasy wpływają na cel oszczędzania - prawie 2/3 osób odkłada przede wszystkim na tzw. „czarną godzinę”.

Jedną z ważniejszych barier w budowaniu poduszki finansowej jest brak wiedzy o tym, jak pomnażać oszczędności - na taki problem wskazuje co piąta osoba.

Trudna sytuacja gospodarcza, rosnąca inflacja i niepewna przyszłość – nie powinno dziwić, że problem gospodarowania pieniędzmi jest dla Polaków coraz istotniejszy. Jak pokazuje ogólnopolskie badanie wykonane na zlecenie fintechu Future Fund, dla niemal 40 proc. respondentów kontrolowanie wydatków jest ważniejsze, niż przed rokiem, a dla blisko 30 proc. - posiadanie oszczędności znaczy więcej, niż rok temu.

Pesymistyczne nastroje znajdują odzwierciedlenie również w celach, na jakie najczęściej oszczędzamy – ponad 60 proc. respondentów odkłada przede wszystkim na tzw. „czarną godzinę”. Myślimy też długoterminowo - co piąta osoba przeznacza oszczędności na przyszłość swoich dzieci.

Jednocześnie konsumenci przyznają, że napotykają wiele barier, które utrudniają im oszczędzanie. Niemal połowa osób twierdzi, że ich głównym ograniczeniem są zbyt małe dochody. Co piąta osoba deklaruje brak zaufania do instytucji finansowych, a tyle samo – brak czasu lub odpowiednich narzędzi do inwestowania. Wszystko to powoduje, że respondenci sygnalizują problem z odkładaniem co miesiąc nawet małej kwoty (przy czym kobiety zwracają uwagę na to wyzwanie 2 razy częściej, niż mężczyźni).

– Konsumentom trudno jest rezygnować z bieżącej konsumpcji na rzecz oszczędzania, a jednocześnie potrzebują poczucia bezpieczeństwa, jakie daje poduszka finansowa – mówi Piotr Kędzierski z Future Fund.

Jak oszczędzać pieniądze

Do niewystarczającej wiedzy o tym, jak inwestować, przyznaje się co piąty Polak - a mowa tu jedynie o bardziej znanych sposobach lokowania środków, takich jak obligacje Skarbu Państwa, czy rynek akcji. Czytaj więcej: W tej branży już dostali dwucyfrowe podwyżki, a będzie jeszcze lepiej Bardziej zagubieni czujemy się w przypadku innowacyjnych instrumentów inwestycyjnych, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania technologiczne. Coraz częściej są one budowane w oparciu o technologię blockchain, która dostarcza szereg nowych możliwości i zyskuje na popularności w świecie inwestycji. Niestety, blisko 40 proc. respondentów nie jest w stanie skojarzyć pojęcia „blockchain” z niczym konkretnym. Jedna czwarta Polaków kojarzy je zaś jedynie z kryptowalutami. – Z naszych badań wynika, że konsumenci potrzebują wiedzy w zakresie użytych narzędzi i mechanizmów inwestowania. Brak dobrej orientacji w świecie finansów ogranicza im możliwość oszczędzania – przekonuje Robert Zubrzycki, współzałożyciel i CFO Future Fund.

