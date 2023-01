Polacy zarabiają coraz mniej, choć dostają duże podwyżki

Spadek w skali roku realnych płac obserwowano od II kwartału 2022 r. (najgłębszy był w 4 kwartale – o 4,3 proc.). W I kwartale 2022 r. realne wynagrodzenia brutto były o 1,9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Najwyższe wzrosty wynagrodzeń w 2022 roku były w transporcie i magazynach

W 2022 roku przeciętne pensje rosły we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw i były wyższe niż rok wcześniej. Większy, niż w 2022 1 roku, był przeważnie też ich wzrost.

Najbardziej wzrosły wynagrodzenia w transporcie i gospodarce magazynowej (o 23,7 proc.) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 22,3 proc.). GUS podaje, że w większym stopniu niż przeciętnie zwiększyły się również płace w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (15,4 proc.), w której przed rokiem wzrost wynagrodzeń był jednym z najsłabszych.

- W pozostałych analizowanych sekcjach płace wzrosły w tempie od 12,4 proc. w informacji i komunikacji do 9,8 proc. w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji. W większości działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu wynagrodzenia zwiększyły się bardziej niż w 2021 r. - czytamy w analizie GUS.

Emerytury i renty w 2022 roku też poszły w górę, ale nie o tyle, ile pensje

Z analizy GUS wynika, że w ubiegłym roku wyższa była również przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń

społecznych. W 2022 r. wyniosła 2869,02 zł i była o 9,4 proc. wyższa niż w 2021 r. W grudniu 2022 r. ukształtowała się ona na poziomie 2940,12 zł, tj. o 10,5 proc. wyższym niż w grudniu poprzedniego roku.

Jednak siła nabywcza przeciętnego świadczenia z tego systemu w 2022 r. była o 4,7 proc. niższa niż przed rokiem, w tym w grudniu obniżyła się o 5,8 proc. w skali roku.

Z kolei przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w 2022 r. wyniosła 1500,55 zł i była o 5 proc. wyższa niż w 2021 r. W grudniu 2022 r. przeciętne świadczenie rolników indywidualnych było o 6,1 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 1512,01 zł.

Natomiast siła nabywcza przeciętnej emerytury i renty z tego systemu w 2022 r. zmniejszyła się o 8,5 proc. w skali roku, w tym w grudniu spadek wyniósł 9,5 proc.

Kwota wypłat z tytułu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych w 2022 r. wyniosła 767,2 mln zł (o 13 proc. mniej niż przed rokiem), w tym w grudniu wypłacono świadczenia z tego tytułu na kwotę 58,7 mln zł, tj. o 13,2 proc. niższą niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

GUS podał również, że w ubiegłym roku świadczenia z Funduszu Emerytur Pomostowych pobierało przeciętnie 39,1 tys. emerytów (o 5,7 proc. więcej niż w 2021 r.), którym wypłacono 1,8 mld zł (odpowiednio o 17,8 proc. więcej). W grudniu 2022 r. przeciętna liczba osób pobierających emerytury pomostowe wyniosła 39,8 tys. (o 4,2 proc. więcej niż przed rokiem), natomiast suma wypłaconych świadczeń ukształtowała się na poziomie 157,8 mln zł, tj. o 17,1 proc. wyższym niż rok wcześniej.

- Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 6654 zł, było o 13 proc. wyższe niż rok wcześniej. To był najwyższy wzrost płac od wielu lat, jednak przy wysokiej inflacji odnotowaliśmy spadek siły nabywczej płac po raz pierwszy od 10 lat o 1 proc. Mniejsza niż przed rokiem była siła nabywcza świadczeń emerytalno-rentowych a ich spadek był mniejszy niż w przypadku płac. Realne emerytury i renty spoza rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych obniżyła się o 4,7 proc. a rolników indywidualnych spadła o 8,5 proc. - podsumował prezes GUS Dominik Rozkrut.

Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, więcej osób miało pracę

Zdaniem analityków GUS, w ubiegłym roku sytuacja na rynku pracy była lepsza niż w 2021 roku. Zwiększyło się przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, a jego wzrost w skali roku utrzymywał się we wszystkich kwartałach. Więcej osób znikało z list bezrobotnych, niż się na nich pojawiało. Do tego bezrobocie we wszystkich miesiącach 2022 r. było poniżej poziomu sprzed roku.

GUS podał, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (firmy zatrudniające więcej niż 9. pracowników) w 2022 r. ukształtowało się na poziomie 6509,1 tys. i było o 2,6 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 0,3 proc. w 2021 r.).

Zatrudniano w większości sekcji PKD. Najwięcej (i więcej niż rok wcześniej) w informacji i komunikacji (o 11,3 proc.). Znacznie zwiększyło się również zatrudnienie w zakwaterowaniu i gastronomii (o 9 proc., po spadku w 2021 r. o 10,6 proc.). Bardziej niż przeciętnie w sektorze wzrosło także m.in. zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej (3,8 proc.) oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (2,8 proc.).

Z danych GUS wynika, że wyższe niż rok wcześniej było zatrudnienie m.in. w handlu; naprawie pojazdów samochodowych, dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji, budownictwie, przetwórstwie przemysłowym oraz administrowaniu i działalności wspierającej (w granicach 2,3 proc. –1 proc.).

Spadek zatrudnienia, choć mniejszy niż w 2021 r., obserwowano m.in. w obsłudze rynku nieruchomości (o 1,2 proc.), górnictwie i wydobywaniu oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (po 1,1 proc.).

