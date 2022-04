Polacy za granicą przysyłają do kraju coraz więcej pieniędzy

Jak podaje NBP, w IV kwartale 2021 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,5 mld zł. To o ok. 0,2 mld zł więcej niż w ostatnim kwartale 2020 r.

Według danych NBP w IV kwartale 2021 r.z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,5 mld zł (Fot. Shutterstock)

Według danych NBP z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,5 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,5 mld zł (32,8 proc. ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 3,0 mld zł (67,2 proc. całej kwoty).

Co miało na to wpływ? Głównie wyższy niż przed rokiem napływ środków z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii. NBP podkreśla również, że zarejestrowano spadek środków przekazywanych do Polski z Irlandii.

- Krajem z największą wartością przekazów pieniężnych nadal pozostały Niemcy. W IV kwartale 2021 r. pracujący tam Polacy przekazali do kraju 1,3 mld zł. Na drugim miejscu, znalazła się Wielka Brytania, z której napłynęło do Polski 0,9 mld zł. Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 49,9 proc. wszystkich transferów - czytamy w bilansie płatniczym NBP za IV kwartał.

Źródło: NBP

Warto także przyjrzeć się środkom przekazanym za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców - kwota ta wyniosła 5,6 mld zł. Oznacza to, że była wyższa o 0,3 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Dominowały transfery przekazane na Ukrainę - wyniosły one 4,5 mld zł i stanowiły 80,8 proc. wszystkich środków.

