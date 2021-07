Polacy w ślepym zaułku. Boją się biedy na starość, a nie mają z czego odkładać

Brak pieniędzy na starość, na leki czy rachunki. To, jak wynika z raportu „Mapa ryzyka Polaków”, jedna z najczęściej towarzyszących nam obaw. Biorąc pod uwagę dane demograficzne, jest ona w pełni uzasadniona. Aż 40 proc. osób, które nie oszczędzają na emeryturę, jako powód wskazuje brak środków, by to robić.

Trzy główne obawy Polaków są takie same bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania (fot. unsplash.pl)

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) oraz Deloitte opublikowały raport pt. „Mapa ryzyka Polaków”. To ranking najistotniejszych trosk społeczeństwa i związanych z tym potrzeb ubezpieczeniowych.

Trzy główne obawy Polaków są takie same bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania.

Na liście znalazł się też wątek związany z wynagrodzeniem czy przyszłymi emeryturami i brakiem pieniędzy na starość. Obawa o to wydaje się wyjątkowo zasadna.

Polacy zapytani o to, czego najbardziej się boją byli wyjątkowo zgodni. Najczęściej wymieniali śmierć najbliższej osoby, brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby oraz ciężka choroba najbliższej osoby. Coraz częściej mówili również o problemach związanych ze zmianami pogodowymi. Jednak dość wyraźnie przebił się również wątek związany z pracą i wynagrodzeniem. A dokładniej z jego brakiem.

Zabraknie na leczenie, rachunki, na starość

Z badania wynika, że 73 proc. respondentów obawia się, że nie wystarczy im pieniędzy na starość. 80 proc. badanych obawia się braku pieniędzy na leczenie poważnej choroby. 60 proc. braku pieniędzy na podstawowe potrzeby. Przy czym 47 proc. Polaków deklaruje, że nie oszczędza na emeryturę, co czwarty badany nie widzi takiej potrzeby.

To pokazuje, że choć strach przed brakiem pieniędzy na starość jest niemal powszechny, to Polacy nie odkładają na przyszłość. Co gorsza, niemal co czwarty nieoszczędzający nie jest tym w ogóle zainteresowany. 40 proc. przyznających, że nie oszczędzają, jako powód wskazuje brak środków, by to robić.

Grafika: PIU

Tymczasem perspektywy nie są optymistyczne. Z wyliczeń przedstawionych przez ZUS wynika, że dzisiejsi trzydziestolatkowie czy dwudziestolatkowie będą musieli się mocno nagimnastykować, by związać koniec z końcem. Ich emerytury będą dużo niższe niż obecne wynagrodzenie.

Zakład oszacował, że w 2030 roku relacja średniej emerytury do przeciętnej płacy wyniesie ponad 48 proc. Oznacza to, że za dziewięć lat przeciętna wysokość emerytury będzie wynosiła około połowy obecnego wynagrodzenia. W kolejnych latach będzie tylko gorzej. Pracownicy, którzy przejdą na emeryturę w 2040 roku otrzymają średnio 37,9 proc. przeciętnej pensji. W 2050 roku będzie to już tylko 29 proc., zaś w 2060 roku stopa zastąpienia wyniesie tylko jedną czwartą kwoty średniej płacy. W 2070 roku emeryci otrzymają 23 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Więc jeśli ktoś będzie zarabiał 4000 zł, to przechodząc na emeryturę w 2070 roku będzie musiał żyć na 920 zł. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej odnosząc się do tych danych, nie pozostawił złudzeń. - Młodzi ludzie, wchodzący do systemu, muszą mieć świadomość, że to, co odkładają, będzie zapewnione im w postaci minimalnej emerytury, ale o resztę i lepszą przyszłość muszą już sami sobie zadbać. Dzisiaj takiego myślenia w naszym społeczeństwie jeszcze nie ma - mówił w rozmowie z PulsHR.pl. Grafika: PIU Mimo że tyle mówi się o odkładaniu na starość, niewielu z nas zdecydowało się chwycić koła ratunkowego w postaci Pracowniczych Planów Kapitałowych. Z najnowszych danych Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że na koniec maja 2021 partycypacja w programie wynosiła 28,8 proc., przy czym w dużych firmach, które jako pierwsze przystępowały do programu, jest ona znacznie większa i wynosi ok. 40 proc. Liczba osób oszczędzających na emeryturę wspólnie z pracodawcą i państwem to 2,9 mln osób. Strach o pracę Autorzy badania sprawdzili również, jak wyglądają nastroje badanych w kontekście utraty pracy. W lutym 2020 strach ten towarzyszył 59 proc. Polaków, natomiast rok później było to już 61 proc. badanych. W efekcie pandemia spowodowała, że utrata pracy stała się dla większego odsetka Polaków

najbardziej istotną obawą. Zgodnie z badaniem PIU jest to najistotniejsza obawa dla 8 proc. badanych. Grafika: PIU Autorzy badania zaznaczają, że w niepokojący sposób wzrosła różnica w odczuwaniu obawy o utratę pracy między kobietami i mężczyznami. Według badania z lutego 2021 r. aż 68,2 proc. kobiet obawia się utraty pracy w porównaniu z ok. 52 proc. mężczyzn. Jest to ponad dwukrotnie większa różnica niż w badaniu z lutego 2020 r. Badanie pokazało również, że aż 77 proc. badanych w lutym 2021 r. jest gotowych przekwalifikować się czy też zmienić zawód. - Taka wysoka skłonność jest bardzo istotna, biorąc pod uwagę długoterminowy efekt globalny, w którym pandemia przyspieszyła przepływ pracowników do branż bardziej odpornych na recesję i jednocześnie bardziej perspektywicznych - czytamy w raporcie. Czytaj więcej: Pracodawca wyśle do twojego domu policję. Całkowicie legalnie Dodatkowo, niepewna pandemiczna sytuacja spowodowała spadek o 4 pkt proc. zainteresowania wyjazdem do pracy za granicę. Obecnie tylko 47 proc. badanych deklaruje, że rozważyłoby taką opcję. - Bardziej istotne wydaje się obecnie zapewnienie stabilności sobie i swoim bliskim – aż 58 proc. respondentów deklaruje, że przyjęłoby gorszą posadę, jeżeli oznaczałoby to zostanie w tym samym miejscu zamieszkania - dodają autorzy badania. Pandemia zmieniła podejście PIU tworząc „Mapę ryzyka Polaków”, przeprowadziła dwie fale badania. Po raz pierwszy Izba zapytała Polaków o ich największe obawy w lutym 2020 r., na kilka tygodni przed pierwszym lockdownem. Po raz drugi – rok po ogłoszeniu pandemii, w lutym 2021 r. Wyniki jasno pokazały, że pandemia wpłynęła na to, czego najbardziej się boimy. W tym czasie istotnie zwiększył się procent respondentów bojących się skutków ciężkich chorób osób najbliższych (o 4 pkt. proc.) i braku dostępu do opieki medycznej (o 5 pkt. proc.). Dodatkowo coraz więcej osób obawia się kradzieży telefonu i kradzieży pieniędzy przez internet (odpowiednio o 5 i 4 pkt. proc.). Ponadto czas pandemii wzmocnił przekonanie o przydatności ubezpieczeń. W lutym 2021 r., 83 proc. respondentów zgadzało się ze stwierdzeniem, że „ubezpieczenie jest przydatne, gdy w życiu dzieją się złe rzeczy”. Rok wcześniej było to 78 proc.

