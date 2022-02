Polacy są coraz mniej zadłużeni, ale... to nieprawda. Oto dlaczego

Na koniec 2021 roku przeciętny Polak był zadłużony na 27,2 tys. zł. To mniej niż w 2020 r. i 2019 r. – o 6 proc. i 2 proc. - wynika z danych pochodzących z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK.

Z danych BIG InfoMonitor i BIK wynika, że średnie zadłużenie mężczyzny na koniec 2021 roku było większe niż kobiety (fot. Wes Jicks/Unsplash)

- Widoczna w części rejestrów tendencja spadkowa nie oznacza poprawy sytuacji finansowej Polaków. W zasadzie można powiedzieć, że spada zdolność kredytowa rodaków. Zaciągają więc pożyczki w instytucjach pozabankowych, które często nie rejestrują zadłużenia - komentuje Piotr Bijański z sieci kancelarii Twój Prawnik 24.

Zdaniem ekspertów notowane spadki zadłużenia są spowodowane m.in. zmniejszoną konsumpcją w czasie pandemii.

Najwięcej dłużników w 2021 roku było w województwach śląskim i mazowieckim. Najmniej zarejestrowano ich w podlaskim i opolskim.

Z analizy danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK wynika, że pod koniec ubiegłego roku średni dług wyniósł 27,2 tys. zł. W porównaniu do lat poprzednich to mniej niż w 2020 r. o 6 proc. i 2019 r. o 2 proc.

Z tych samych danych wynika, że średnie zadłużenie mężczyzny na koniec 2021 roku było większe niż kobiety. Wynosiło odpowiednio ponad 29,2 tys. zł i przeszło 24,1 tys. zł.

– Mężczyźni przeważnie zarabiają więcej niż kobiety. To oznacza wyższą zdolność kredytową. Na wyniki mogą też wpływać droższe zakupy, obejmujące np. samochody, motocykle i sprzęt elektroniczny. Z moich obserwacji wynika, że kobiety bardziej odpowiedzialnie podchodzą do spłaty zadłużenia – wyjaśnia ekonomista Marek Zuber.

Widać spadki, ale to nie musi oznaczać poprawy

To niejedyne dane dotyczące zadłużenia Polaków. Średnie zadłużenie osoby fizycznej wpisanej do Krajowego Rejestru Długów (osoby zadłużone, w tym także obciążone kredytami hipotecznymi) wynosi około 18,5 tys. zł. To o 5,5 proc. mniej niż w 2020 roku i o niespełna 0,5 proc. więcej niż dwa lata temu.

W rejestrach Biura Informacji Gospodarczej ERIF przeciętny dług (niealimentacyjny) z końcem 2021 r. kształtował się na poziomie 5,3 tys. zł. W porównaniu do 2020 r. i 2019 r. nastąpił identyczny wzrost – o blisko 0,5 proc. Z kolei zgodnie z danymi firmy CRIF ubiegły rok skończył się ze średnim zadłużeniem w wysokości 6,9 tys. zł. To ok. 3,7 proc. więcej niż w 2020 roku i o 5,3 proc. mniej niż w 2019 r.

- Widoczna w części rejestrów tendencja spadkowa nie oznacza poprawy sytuacji finansowej Polaków. W zasadzie można powiedzieć, że spada zdolność kredytowa rodaków. Zaciągają więc pożyczki w instytucjach pozabankowych, które często nie rejestrują zadłużenia. I takie zobowiązania charakteryzuje najgorszą możliwą stopą oprocentowania - wyjaśnia Piotr Bijański, prezes sieci kancelarii Twój Prawnik 24.

Andrzej Głowacki, prezes DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości zauważa, że zróżnicowanie informacji w poszczególnych rejestrach wynika ze źródeł ich pozyskania. Zwraca uwagę, że BIK gromadzi dane o wszelkich kredytach, w tym hipotecznych, dlatego przedstawia najwyższy średni dług. Natomiast odnotowane spadki są efektem spłaty zadłużeń, możliwej dzięki zmniejszonej konsumpcji w czasie pandemii. Przeczytaj: Ponad połowa Polaków ma długi nie przekraczające 10 tys. zł Patrząc na podział na płeć, z danych KRD wynika, że mężczyzna miał przeciętnie do spłaty 21,2 tys. zł. Kobieta była winna średnio 13,8 tys. zł. Inaczej jest w pozostałych rejestrach. W CRIF kobiety ostatnio miały większe średnie zadłużenie niż mężczyźni – prawie 7,4 tys. zł vs 6,5 tys. zł. Wg ERIF przeciętny dług kobiet wynosił na koniec ub.r. 5,6 tys. zł, a mężczyzn – 5,1 tys. zł. Najwięcej dłużników na Śląsku Z danych BIG InfoMonitor i BIK, w 2021 roku najwięcej dłużników było w woj. śląskim (366,9 tys.) i mazowieckim (357,5 tys.). Najmniej zarejestrowano ich w podlaskim (58,2 tys.) i opolskim (61,8 tys.). Podobnie kształtują się dane KRD. Tu także w czołówce były województwa śląskie (344,3 tys.) i mazowieckie (288,5 tys.), a na końcu zestawienia – podlaskie (49,1 tys.) i opolskie (52,9 tys.). W CRIF również na górze tabeli widać śląskie (108,5 tys.) i mazowieckie (105,6 tys.), a na dole – podlaskie (16,9 tys.) i opolskie (18,8 tys.). Wg ERIF, najwięcej zadłużonych na 1 tys. mieszkańców było w lubuskim (56) i dolnośląskim (54), a najmniej – w podkarpackim (21) i małopolskim (27). - Rozkład geograficzny zadłużenia jest wynikiem różnej aktywności gospodarczej województw. Tam, gdzie jest bardzo duża liczba podmiotów jednoosobowych i kilkuosobowych, występuje najwięcej dłużników. Jednak ich status nie może być postrzegany pejoratywnie, gdyż dług jest np. jedną z form finansowania działalności – wyjaśnia Andrzej Głowacki. fot. Nomadic Julien/Unsplash Piotr Bijański uważa, że śląskie i mazowieckie są w czołówce ze względu na duże zaludnienie i statystycznie najwyższe zarobki w kraju, dające największą zdolność kredytową. W tych województwach rynek pracy jest bardzo konkurencyjny, co czasem wpływa na brak stabilności finansowej. Z kolei wyższe koszty życia mogą utrudniać utrzymanie się bez potrzeby brania kredytu czy pożyczki. – Po przeciwnej stronie mamy biedniejsze województwa. Wyjątkiem może być małopolskie, ale warto pamiętać, że nie obejmuje ono tylko Krakowa. Tam, gdzie może brakować pracy i są niższe wynagrodzenia, ludzie mają przeważnie słabszą zdolność kredytową. Poza tym ludność z mniejszych miejscowości i ze wsi mniej chętnie korzysta z kredytów i pożyczek – tłumaczy ekonomista Marek Zuber. Zadłużeni w średnim wieku Z danych rejestrów Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK wynika, że największy średni dług miały osoby w wieku 45-54 lata (37,1 tys. zł). KRD podaje przedział 46-55 lat (ponad 26,6 tys. zł). Ten sam zakres wskazuje CRIF (prawie 8 tys. zł). Natomiast ERIF wymienia seniorów od 65. roku życia (7,2 tys. zł). – Osoby mające 46-55 lat mogą wspierać potomków w szerokim zakresie. Nie dotyczy to części starszych Polaków. Jednak, zgodnie z polską tradycją, seniorzy pomagają wnukom. Dla finansujących to dobra grupa, bo jej dochody, czyli emerytury, są stabilne - komentuje Marek Zuber. fot. Towfiqu Barbhuiya/Unsplash W każdym zestawieniu najmniejsze średnie zadłużenie dotyczy najmłodszej grupy. W BIG InfoMonitor i BIK należą do niej Polacy w wieku 18-24 lat (7,5 tys. zł). Tak samo jest w przypadku ERIF (ponad 2 tys. zł). Przedział 18-25 lat wskazuje KRD (4,1 tys. zł) i CRIF (4,1 tys. zł). Łukasz Goszczyński podkreśla, że w tym okresie życia dosyć trudno jest zadłużyć się w instytucji finansowej ze względu na niską zdolność kredytową. Wynika ona z małych zarobków na początku drogi zawodowej. – Takie długi to spore sumy dla młodych osób, które często nie mają stabilnego zatrudnienia. Chcą jak najszybciej zapewnić sobie atrakcje, na które jeszcze nie zawsze ich stać. Niestety edukacja finansowa w Polsce jest tak ograniczona, że skutkuje niską świadomością nt. konsekwencji zaciągania zobowiązań. Natomiast nawet niewielkie zadłużenie może z czasem urosnąć do gigantycznych rozmiarów - komentuje Piotr Bijański.

