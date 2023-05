Polacy odłożyli miliardy na swoją emeryturę

Z danych GUS wynika, że w 2022 roku PPK przyjęły wpłaty w kwocie 5,3 mld zł. To o 1,1 mld zł więcej w porównaniu z rokiem poprzednim (24,6 proc. wzrostu w skali roku).

W 2022 r. wpłaty podstawowe wpłacane przez pracodawców i uczestników PPK stanowiły 98 proc. przyjętych wpłat ogółem, a wpłaty dodatkowe 2 proc. Wpłaty podstawowe w 2022 r. wzrosły o 24,2 proc., natomiast wpłaty dodatkowe o 47,4 proc.

Tabela: Dane GUS - Pracownicze Plany Kapitałowe w 2022 roku

PPK prowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych przyjęły wpłaty w wysokości 4,7 mld zł wobec 3,7 mld zł wpłat w 2021 r. Wpłaty podstawowe stanowiły 98,1 proc. przyjętych wpłat ogółem, a wpłaty dodatkowe 1,9 proc.

W końcu 2022 r. liczba instytucji finansowych zarządzających PPK wyniosła 18 (w roku poprzednim 19), przy czym większość (15) była prowadzona przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, pozostałe przez powszechne towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń.

Z kolei liczba funduszy zdefiniowanej daty (instytucje prawno-finansowe kapitałowego systemu emerytalnego służące powszechnemu oszczędzaniu długoterminowemu z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia) zarządzanych przez instytucje finansowe wyniosła 163 i w porównaniu z 2021 r. zmniejszyła się o 9 funduszy. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowadziły 83,4 proc. wszystkich funduszy zdefiniowanej daty.

Z danych GUS wynika, że wartość zarządzanych aktywów netto wyniosła na koniec 2022 roku 12 mld zł. To o ponad 4,3 mld zł więcej niż w tym samym okresie 2021. Wartość zarządzanych aktywów netto PPK prowadzonych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych na koniec 2022 r. wyniosła 10,3 mld zł i zwiększyła się o ponad 3,8 mld zł w ciągu roku.

Tabela: Dane GUS - Pracownicze Plany Kapitałowe w 2022 roku

Z kolei stopy zwrotu funduszy zdefiniowanej daty były zróżnicowane. Na koniec 2022 r. stopa zwrotu za rok była maksymalna w funduszach zdefiniowanej daty 2065 i wyniosła 2,77 proc., natomiast najniższa była w funduszach zdefiniowanej daty 2050 i wyniosła minus 17,25 proc. (rok przyporządkowany do nazwy danego funduszu określa orientacyjną datę przejścia na emeryturę uczestnika funduszu - przyp. red.)

Stopa zwrotu funduszy zdefiniowanej daty za okres dwuletni była najwyższa w funduszach zdefiniowanej daty 2060 (za okres dwuletni nie były wyliczane dla funduszy 2065) i wyniosła 7,70 proc., natomiast minimalna była w funduszach zdefiniowanej daty 2045 (minus 12,83 proc.).

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i jaki mają cel?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności gromadzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Program w Polsce istnieje od czterech lat.

Środki gromadzone w PPK są inwestowane w funduszach inwestycyjnych, są to tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Każdy z funduszy posiada własną politykę inwestycyjną oraz charakteryzuje się odrębnym profilem ryzyka, dostosowanym do wieku uczestnika.

Mają być dodatkowym - obok emerytury wypłacanej z ZUS - zabezpieczeniem finansowym dla Polaków.

- Chcemy w tej dekadzie zapewnić powszechność PPK, czyli przekroczyć 50 proc. partycypacji. Chcemy dołączyć do czołówki 10-15 krajów, które mają naprawdę atrakcyjne rozwiązania emerytalne dla swoich obywateli – mówi Paweł Borys, prezes PFR, instytucji, która zarządza PPK.

Co z dostępem do pieniędzy zebranych w programie PPK?

Z kolei prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny zapytany w rozmowie w PulsHR.pl o potencjalne zmiany w programie związane m.in. ze zbyt częstym wybieraniem pieniędzy z PPK, zapewnia, że nie ma żadnych planów, by ingerować w dostęp do zebranych tam środków.

- Nie będziemy wprowadzać żadnej zmiany, która w jakikolwiek sposób ograniczałaby uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych dostęp do ich własnych, prywatnych pieniędzy. To niezbędne do odzyskania zaufania do tego sposobu oszczędzania na emeryturę. Część z osób zechce sprawdzić, czy można skorzystać z tych pieniędzy, dziś to sprawdzi, ale potem zacznie oszczędzać regularnie - mówi Robert Zapotoczny.

Jak przyznaje, właśnie odzyskanie zaufania społeczeństwa do długoterminowej formy oszczędzania na emeryturę jest największym wyzwaniem w sprawnym funkcjonowaniu PPK.

- Jeśli chodzi o branżę finansową, to zaufanie jest fundamentalną kwestią. Cieszy mnie, że dzięki ciężkiej pracy udaje nam się przekonać do PPK coraz więcej Polek i Polaków. Przed marcowym autozapisem było to blisko 2,6 mln osób, czyli prawie pół miliona więcej niż po czwartej fazie wdrażania programu - zwraca uwagę Robert Zapotoczny.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl