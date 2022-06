Polacy obawiają się o jakość życia i finanse. Przyczyn jest kilka

jk

Pracownicy obawiają się, że wojna w Ukrainie pogorszy ich sytuację finansową. Co więcej, aż 64 proc. gospodarstw domowych zauważa gorszą jakość swojego życia w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku. Aż 84,6 proc. respondentów stwierdziło, że wojna w Ukrainie może pogorszyć ich sytuację finansową (Fot. Shutterstock)

W II kwartale 2022 r. w badaniu ZPF i IRG SGH na temat sytuacji na rynku consumer finance zadano respondentom pytanie, czy obawiają się wpływu wojny w Ukrainie na ich kondycję finansową. Aż 84,6 proc. respondentów stwierdziło, że wojna w Ukrainie może pogorszyć ich sytuację finansową. Z tego około 32,8 proc. zadeklarowało, że bardzo się tego obawiają, gdyż może to poważnie pogorszyć ich sytuację finansową.

- Obawy przed skutkami wojny nałożyły się na pesymizm wynikający z bardzo dużej inflacji. Nastroje gospodarstw domowych mocno tąpnęły już w poprzednim badaniu, które było realizowane na początku roku, jeszcze przed agresją Rosji. Oceny kondycji finansowej nie spadły więc w porównaniu do poprzedniego badania, mocno zmniejszyły się jednak oceny co do ogólnej sytuacji gospodarczej. Ale gospodarka jest jeszcze rozpędzona i napompowana nominalnie inflacją. Stąd niskie są obawy przed bezrobociem. Inflacja w percepcji gospodarstw domowych jest obecnie bardzo dużym zagrożeniem – ocenia dr Sławomir Dudek IRG SGH.

Diagnozie poddano także odczucia Polaków co do jakości życia i czynników je warunkujących, zadając pytanie: „Jak ocenia Pan/Pani jakość swojego życia w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku?”. Aż 64 proc. gospodarstw domowych uważa, że jest gorzej. Ok. 24 proc. respondentów stwierdziło brak zmian, a jedynie 12 proc. uważa, że jest lepiej.

Za czynnik, który ma największy wpływ na ogólną ocenę jakości życia, respondenci uznali „wzrost inflacji” – 78,2 proc.. Drugim najczęściej wskazywanym czynnikiem wpływającym na jakość życia była wojna w Ukrainie (55,4 proc.). Co czwarty respondent uważa, że konflikt polityczny pogarsza jego jakość życia (ok. 26 proc.). Zniesienie obostrzeń nałożonych wskutek pandemii COVID-19 wskazało jedynie 11 proc. respondentów.

Źródło: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

