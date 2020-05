Polacy nieprzygotowani na nieplanowane wydatki. A pracę może stracić 2 mln osób

Z danych Eurostatu wynika, że 29 proc. osób w 2019 roku nie było w stanie ponieść nieoczekiwanych wydatków finansowych. Co prawda Polska odnotowała lepszy wynik niż średnia w Unii Europejskiej, która wynosi 32 proc. Nadal jednak dzieli nas dystans do takich krajów jak Czechy czy Holandia, gdzie niecałe 22 proc. osób nie ma pieniędzy na nieplanowane koszty.

- W badaniu Eurostatu respondenci zostali zapytani o to, czy byliby w stanie z dnia na dzień ponieść koszt operacji, pogrzebu czy wymiany pralki. Oczywiście jest to niebezpośrednio zadane pytanie o posiadane oszczędności finansowe, które w dobie panującej epidemii koronawirusa, nabierają dużego znaczenia. Ktoś, kto jest w stanie od ręki wymienić zepsutą pralkę, ma zasoby finansowe, które w momencie utraty pracy, mogą zabezpieczyć gospodarstwo domowe na jakiś czas, potrzebny m.in. na poszukiwanie nowego zajęcia – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

W Unii Europejskiej prawie jedna trzecia osób w 2019 roku nie była w stanie ponieść nieoczekiwanych wydatków finansowych (32 proc.). Najwyższy odsetek odnotowano wśród jednoosobowych gospodarstw domowych: 40 proc. samotnych osób w UE nie posiadało wystarczających oszczędności, w szczególności 56 proc. samotnych rodziców. Co ciekawe, wyższe odsetki odnotowano dla samotnych kobiet (43 proc.) niż dla samotnych mężczyzn (36 proc.).

Najlepszą sytuację, jeżeli chodzi o łatwość pokrywania nieoczekiwanych wydatków, odnotowano w gospodarstwach domowych z dwoma dorosłymi osobami: tylko 25 proc. nie było w stanie sprostać temu zadaniu. Co ważne, posiadanie dzieci nie zmienia drastycznie sytuacji: 28 proc. gospodarstw domowych z dwójką dorosłych i jednym dzieckiem, a także 26 proc. z dwójką dzieci, nie było w stanie ponieść niezaplanowanych kosztów.

Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej odsetek osób niezdolnych do sprostania nieoczekiwanym wydatkom finansowym był najwyższy w Chorwacji (52 proc.), a następnie na Łotwie (50 proc.), Grecji i na Cyprze (po 48 proc.), Litwie (47 proc.) i Rumunii ( 44 proc.).

Najlepsza sytuacja została odnotowana m.in. w Danii (23 proc.), Czechach i Holandii (po 22 proc.) oraz Austrii i Szwecji (po 20 proc.). Polska w tym zestawieniu, znalazła się mniej więcej w połowie stawki – w naszym kraju 29 proc. osób nie było w stanie sprostać nieplanowanym wydatkom. Eksperci Personnel Service, wskazują, że w obecnej sytuacji, w której zagrożone jest nawet 2 mln miejsc pracy, może oznaczać spore kłopoty wielu gospodarstw domowych.

- Mniej więcej co trzeci Polak w momencie utraty pracy, zostaje bez środków do życia. Brak oszczędności to trudna sytuacja, zwłaszcza w dobie panującej epidemii, gdy o pracę jest zdecydowanie trudniej. Co prawda, nadal są branże, które chętnie zatrudniają, ale przebranżowienie nie zawsze jest łatwe. Niemniej należy się spodziewać, że wiele osób, zwłaszcza tych pracujących dotychczas w branży HoReCa będzie szukało możliwości w innych sektorach rynku – podsumowuje Krzysztof Inglot.