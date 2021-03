Polacy nie chcą oszczędzać? "Temat emerytur jest trudny. Zgubiliśmy zaufanie"

Nadal nie wszyscy Polacy słyszeli o PPK. Najgorzej wygląda sytuacja w małych firmach. Aż 40 proc. pracowników przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób deklaruje, że nie słyszało o programie. Co można zrobić, by poprawić sytuację, a Polacy zaczęli oszczędzać na emeryturę?

Autor:jk

• 24 mar 2021 17:24





Wiedza pracowników na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest niewielka (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Produktów emerytalnych w Polsce jest sporo - OFE, IKE, IKZE, PPE, PPK, OIPE.

Z drugiej strony mnogość programów sprawia, że każdy może dobrać odpowiednie produkty, dopasowane do własnych potrzeb. Dzięki temu można również dotrzeć do szerzej liczby odbiorców.

By jednak dotrzeć do polskich pracowników, trzeba postawić m.in. na edukację i dobrze przemyślaną komunikację.

Wiedza pracowników na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest niewielka. Jak wynika z badania ADP, tylko 28 proc. pracowników dużych firm (zatrudniających od 250 do 500 osób) twierdzi, że ma bardzo dużą wiedzę dotyczącą PPK, a aż 55 proc. uważa, że ich wiedza jest niewielka. Najgorzej w tym zakresie poradziły sobie bardzo małe firmy. Aż 40 proc. pracowników przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób deklaruje, że nie słyszało o programie. Podobnego zdania jest ponad 35 proc. badanych pracujących w firmach o wielkości 55-99 osób.

Większą wiedzę dotyczącą programu PPK mają starsi pracownicy. Ponad 78 proc. pracowników w wieku 45-54 lata deklaruje, że słyszało o wprowadzanych zmianach związanych z system emerytalnym. Tego samego zdania jest 84 proc. badanych w wieku 55+. Najmniejszą świadomość mają z kolei pracownicy pokolenia Z, czyli z grupy wiekowej 18-24 lata - aż 42 proc. z nich nie słyszało o PPK.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

O tym, co można zrobić, by poprawić sytuację rozmawiali eksperci podczas konferencji „OFE, IKE, IKZE, PPE, PPK, OIPE - nadchodzące zmiany na rynku emerytalnym i ich konsekwencje”, zorganizowanej przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI podkreśliła podczas debaty, że produktów emerytalnych jest dużo i przeciętny pracownik może się pogubić. Z drugiej strony mnogość programów sprawia, że każdy może dobrać odpowiednie produkty, dopasowane do własnych potrzeb. Dzięki temu można również dotrzeć do szerzej liczby odbiorców.

- W Polsce temat emerytur jest trudny. Zgubiliśmy zaufanie, dlatego w tej chwili ważne jest, aby dać trochę spokoju i ciszy produktom emerytalnym, żeby nie było dużo zmian. To one spowodowały, że straciliśmy jako społeczeństwo zaufanie do produktów emerytalnych - wskazała Małgorzata Barska. - To są bardzo dobre produkty i jak damy im czas, to sobie świetnie poradzą - dodała.

W podobnym tonie wypowiedział się Łukasz Kwiecień, wiceprezes PKO TFI. - Nie dziwmy się, że ludzie nie wiedzą, co to PPK, IKZE, PPE czy IKE, szczególnie przy takim natłoku i zamieszaniu, jakie było przez ostatnie lata - ocenił Kwiecień. - Potrzebujemy spokoju, ale nie przejściowego. Potrzeba nam wielu lat ugruntowania i uwiarygodniania stabilnego systemu oszczędnościowo-emerytalnego. Ważne, aby teraz nie namieszać - dodał. Jacek Janiuk, prezes Pekao TFI podkreślił, że najważniejsza jest edukacja. - Uczymy się o pantofelku, a nie uczymy się o tym, że trzeba oszczędzać, a życie składa się z rożnych etapów - w jednym z nich gromadzimy pieniądze, a kolejny wykorzystujemy je – tłumaczył Jacek Janiuk. - Najpierw należy skupić się na edukacji dot. konieczności oszczędzania, w dalszej kolejności na tym, jakie mamy formy i jak możemy zarabiać - dodał. Następny krok, według Janiuka, to zbudowanie czy też uspójnienie obecnego systemu emerytalnego. Fakt, że będzie spójny i prosty, pozwoli na lepsze zrozumienie go. Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU podkreślił w trakcie debaty, że należy uświadomić Polakom, że trzymanie pieniędzy na rachunku bankowym to nie jest jedyny i najlepszy sposób gromadzenia oszczędności. To podstawa edukacji a nie rozwiązania emerytalne czy korzyści podatkowe. - Oszczędzanie to coś więcej niż trzymanie pieniędzy na koncie – podkreślił Żółtek. W nieco innym tonie wypowiedział się Krzysztof Nowak, prezes Mercer Polska. Jego zdaniem edukacja pomoże, ale nie powinna być elementem dominującym.



- Nie zgadzam z dyskusją, w której na pierwszym miejscu stawia się edukację. Przez 30 lat po upadku komunizmu udowadnialiśmy, że sobie z nią kompletnie nie radzimy – mówił Krzysztof Nowak. - Mam dziwne wrażenie, że wiele decyzji jest słabo przemyślanych. Brytyjczycy, którzy wdrażali IKE podobne do PPK, spędzili 5 lat nad komunikatem, który chcieli przekazać pracownikom. Był on jasny i prosty: „PPK są obowiązkowe”. Należy stosować jasne i proste komunikaty, a najlepiej jeszcze przejrzyście definiować obowiązki wszystkich stron tego procesu. Gdyby pracodawcy byli mocniej zaangażowali, to mielibyśmy inną sytuację, jeśli chodzi o PPK. Gdyby instytucje finansowe sprawnie komunikowały się z inwestorem mielibyśmy więcej IKE i IKZE. Gdybyśmy nie stworzyli niebezpiecznego, konfrontującego przekazu PPK vs PPE, tylko mówili o rozwiązaniach pracodawcy, to mielibyśmy więcej uczestników i w PPK, i w PPE - skomentował Nowak. Prezes Mercer Polska dodał również, że pracodawcy to ambasadorzy produktów emerytalnych. Są napędem we wszystkich krajach, które odniosły sukces, jeśli chodzi o programy emerytalne.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.