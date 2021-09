Polacy nadal nie oszczędzają, choć ich emerytury będą bardzo niskie

Polacy zaczęli uważniej podchodzić do kwestii oszczędności, nadal jednak zaniedbują kwestię zabezpieczenia finansowego na czas emerytury. Jak pokazują badania, blisko 45 proc. z nas nie ma żadnych oszczędności, a tylko jedna piąta jako cel gromadzenia kapitału wskazuje emeryturę.

- Pandemia dobitnie pokazała nam, jak istotne jest posiadanie zaplecza finansowego. Niestety, jak wskazują dostępne badania i analizy, stan oszczędności Polaków wciąż pozostawia wiele do życzenia. Większość z nas chciałaby mieć swobodę finansową na emeryturze, dzięki której będziemy realizować swoje cele czy pasje. Niestety nie idą z tym w parze decyzje finansowe. Jeżeli w ogóle odkładamy jakieś pieniądze, to wydajemy je przy najbliższej okazji. Ważna jest wiedza o produktach, które pozwolą zabezpieczyć się na przyszłość, w tym też na emeryturę – mówi Jacek Taraśkiewicz, dyrektor departamentu usług inwestycyjnych i RBL VC w Alior Banku.

Tymczasem wiedza o finansach, podobnie jak oszczędności Polaków są na niskim poziomie. Raport Assay Index wskazuje, że 44 proc. z nas nie ma żadnych odłożonych pieniędzy. Pozostała grupa odłożyła średnio 29 688 zł. A tylko 6 proc. z tego grona może pochwalić się środkami w wysokości powyżej 100 tys. zł. Jak wynika z badania, niecałe kilkanaście procent respondentów ma odłożoną na tyle dużą kwotę, że jest w stanie dzięki niej przeżyć co najmniej rok.

Mimo tych negatywnych danych raport Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami pokazuje, że 50 proc. Polaków stwierdziło, iż regularnie oszczędza, z kolei 41 proc. zadeklarowało chęć oszczędzania w przyszłości. Najczęściej pieniądze przeznaczane są na podróże (42 proc.), remonty mieszkań (37 proc.), zakup auta (34 proc.), zdrowie lub leczenie i zakup nieruchomości (28 proc.). Tylko jedna piąta Polaków jako cel wskazała emeryturę.

Interesujący jest fakt, że choć oczekiwana kwota oszczędności, która może zapewnić poczucie bezpieczeństwa wzrasta wraz z wiekiem, to jednak tendencja do gromadzenia kapitału wraz z nim maleje. Tymczasem emerytura, którą po osiągnięciu wieku emerytalnego będziemy pobierać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, według prognoz pozwoli na zaspokojenie tylko podstawowych potrzeb. Dotyczy to szczególnie dzisiejszych 20-,30- i 40-latków. Według wyliczeń ZUS-u stopa zastąpienia, czyli relacja przeciętnej wypłacanej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia, będzie w przyszłości o wiele niższa. Dziś wynosi ona ok. 55 proc., podczas gdy w 2060 r. może to być zaledwie 25 proc.

Dlaczego tak mało oszczędzamy?

Jak zauważa prezes PFR TFI Ewa Małyszko, największym przeciwnikiem w oszczędzaniu jesteśmy my sami.

- Jak wynika z badań wybitnych ekonomistów Daniela Kahnemana, Amosa Tvesky’ego i Richarda Thalera, to w naszej naturze leży niechęć do oszczędzania. Choć nie jest to zachowanie zgodne z ideą homo oeconomicus, który działa racjonalnie, nie jesteśmy skłonni do tego, by budować zabezpieczenie finansowe na swoją przyszłość. Dzieje się tak, ponieważ oszczędzanie wiąże się z koniecznością rezygnacji z konsumpcji tu i teraz - mówi Ewa Małyszko w rozmowie z PulsHR.pl.

Drugim zagadnieniem jest kwestia zbyt niskich wynagrodzeń. Jak wskazuje Ewa Małyszko, to sprawa bardzo indywidualna - wszyscy zdajemy sobie sprawę z dużych rozbieżności płac, chociażby ze względu na staż, wykonywany zawód czy region, w którym mieszkamy.

- Rozwiązaniem, o którym bardzo często przypominam w takiej sytuacji, jest oszczędzanie niewielkich kwot, ale regularnie i w długim okresie. Nie chodzi o to, aby obciążać budżet, ale wypracować pewien nawyk - dodaje Małyszko.