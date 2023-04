Polacy martwią się o pieniądze i o pracę

Trudna sytuacja finansowa to aktualnie największy problem dla ponad 70 proc. Polaków. Taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego przez firmę medyczną enel-med. Na liście 10 najczęściej pojawiających się zmartwień jest też praca.

Kwestie związane z pracą i wynagrodzeniem martwią Polaków. O sytuację w kraju najczęściej martwią się pracownicy branży IT (72 proc.), z kolei najrzadziej tzw. white-collars, czyli pracownicy umysłowi nie wykonujący prac fizycznych (55 proc.). „Białe kołnierzyki” również mniej niepokoją się o pracę (41 proc.) niż pracownicy z branży budowlanej (51 proc.). Niemal co czwarty ankietowany w sektorze budowlanym najczęściej martwi się o zdrowie psychiczne swojej rodziny, gdzie w IT ten niepokój dotyka 15 proc. osób. Sytuacja na świecie jest najczęstszym utrapieniem w branży technologii informatycznych (67 proc.), a najrzadszym w produkcji (55 proc.). Sektor produkcyjny częściej niż pozostałe martwi się o zdrowie psychiczne (35 proc.).

– Na potrzeby Polaków należy patrzeć z perspektywy pracownika, bo praca to duża cześć naszego życia i wpływa nie tylko na potrzeby, ale również na oczekiwania oraz powody do niepokoju. Jak widać z naszego badania, obok trosk finansowo-społeczno-zawodowych bardzo wysoko w piramidzie zmartwień znajduje się zdrowie. Polacy zwracają większą uwagę na zdrowie psychiczne lub fizyczne w zależności od tego, jaką prace wykonują. Dlatego tak ważna jest profesjonalna analiza potrzeb zdrowotnych i dobranie odpowiednich narzędzi, które będą rzeczywistym benefitem, korzyścią dla pracowników, której rzeczywiście potrzebują – powiedziała Alina Smolarek, dyrektorka HR w Centrum Medycznym Enel-Med.

Finanse to powód dla zmartwień dla największej grupy Polaków

Z badania firmy medycznej wynika, że 77 proc. Polaków czymś się martwi. Czym? Oto zestawienie 10 najczęstszych powodów do zmartwień, o jakich mówią Polacy

Finanse

Drożyzna i szalejąca inflacja dały się we znaki Polakom, ponieważ właśnie bezpieczeństwo materialne jest ich najczęstszym powodem do zmartwień (72 proc.). Co ciekawe, nie widać istotnych różnic, pomiędzy respondentami w poszczególnych grupach. Niezależnie od płci, wieku czy miejsca zamieszkania Polacy najczęściej martwią się finansami.

Świat

Na miejscu drugim uplasował się niepokój o sytuację na świecie (58 proc.). Po ataku Rosji na Ukrainę i jego konsekwencjach dla polskiej gospodarki oraz czynnej pomocy naszym sąsiadom, Polacy martwią się o rozwój wojny oraz jej wpływ na nasz kraj. Częściej niepokój towarzyszy mieszkańcom dużych miast (61 proc. vs. 56 proc. średnich). To również zmartwienie, które podziela więcej mężczyzn niż kobiet (59 proc. vs. 56 proc.).

Kraj

Podium zamyka troska o sytuację w kraju. 57 proc. Polaków martwi się o to, co dzieje się w Polsce. Dane z gospodarki mogą nasilać niepokój, ponieważ mają swoje pokrycie w portfelach pracowników. Częściej martwią się o to osoby młodsze, w grupie wiekowej 25-34 lat (61 proc. wskazań) niż Polacy w wieku 35-45 lat (52 proc.).

Częściej sfera zawodowa budzi niepokój wśród kobiet niż mężczyzn (49 proc. vs. 46 proc.). (fot. Unsplash)

Zatrudnienie

Kolejnym powodem do zmartwień jest praca (48 proc. wskazań). Częściej sfera zawodowa budzi niepokój wśród kobiet niż mężczyzn (49 proc. vs. 46 proc.). W grupach wiekowych, również da się zauważyć różnice. 51 proc. osób w wieku 25-34 lat vs. 43 proc. pomiędzy 35. a 45. rokiem życia.

Niespokojna głowa

Na piątym miejscu zmartwień uplasowało się zdrowie psychiczne (34 proc.). Pandemia i lockdowny zbierają do dziś swoje żniwa. Widać to szczególnie w młodszej grupie wiekowej 25-34 lata (40 proc.), zdecydowanie rzadziej o zdrowie psychiczne martwią się Polacy między 35. a 45. rokiem życia (26 proc.).

Rodzina przede wszystkim

Niemal co trzecia osoba martwi się fizycznym zdrowiem swojej rodziny (31 proc.). Niż demograficzny i starzejące się społeczeństwo skłaniają Polaków do niepokoju o najbliższych. Badanie wykazało, że jest to zdecydowanie domeną kobiet niż mężczyzn (34 proc. vs. 28 proc.).

Pandemiczne widmo

Choć najtrudniejszy pandemiczny czas za nami, to wielu Polaków nadal niepokoi jego nawrót. Aż 31 proc. osób martwi się możliwością kolejnej pandemii. To zdecydowanie częściej kobiety niż mężczyźni (36 proc. vs. 26 proc.).

Kondycja ciała

Swoim zdrowiem fizycznym przejmuje się 27 proc. Polaków. Pracownicy w wieku 25-34 lata (28 proc.) częściej martwią się o swoją kondycję fizyczną niż grupa 35-45 lat (25 proc.). Natomiast biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania częściej tym aspektem niepokoją się mieszkańcy dużych aglomeracji niż średnich (29 proc. vs. 22 proc.).

Troska o bliskich

Na przedostatnim miejscu zestawienia uplasował się niepokój o zdrowie psychiczne rodziny ankietowanych. Co 4 pracownik martwi się tym aspektem życia. Widać z badania, że zdecydowanie częściej jest to niepokój w średnich miastach 28 proc. vs. 18 proc. w dużych. Rzadziej tym aspektem martwią się mężczyźni (21 proc.) niż kobiety (27 proc.).

Powodów jest więcej

Ranking zamykają inne zmartwienia. 2 proc. Polaków może niepokoić się o takie kwestie jak globalne ocieplenie, swojego pupila czy przedział wagi, do której dąży. Żadna z tych kwestii nie jest błaha, bo każda nasila niepokój.

