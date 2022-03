Polacy idą do wojska. Ile można zarobić w obronie terytorialnej?

Waleczność ukraińskich wojsk obrony terytorialnej mocno wpłynęła na popularność tej formacji również w Polsce. Jak poinformowało biuro prasowe WOT, zainteresowanie służbą wzrosło w ostatnich dniach siedmiokrotnie. Co trzeba zrobić, by wstąpić w szeregi terytorialsów i na jakie zarobki można liczyć?

Wojska Obrony Terytorialnej zostały utworzone 1 stycznia 2017 roku. Dziś stanowią piąty rodzaj sił zbrojnych w Polsce - obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Na koniec ubiegłego roku w WOT służbę pełniło ponad 32 000 żołnierzy, w tym ponad 28 100 ochotników oraz ponad 3900 żołnierzy zawodowych.

Chętni do przystąpienia do służby w ramach WOT muszą spełnić kilka formalnych warunków.

Kandydaci muszą być obywatelami Polski, mieć skończone 18 lat, być zdrowymi psychicznie oraz fizycznie, posiadać potwierdzenie o niekaralności. Ponadto nie mogą pełnić innego rodzaju służby wojskowej i nie posiadać przydziału kryzysowego.

Poza wnioskiem o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej każdy kandydat musi przejść jeszcze rozmowę kwalifikacyjną, testy sprawnościowe i psychologiczne oraz badania komisji lekarskiej.

Służba w strukturach WOT trwa od roku do sześciu lat.

Zarobki w WOT

W ciągu każdego roku minimalna liczba dni gotowości do pełnienia służby wynosi 36 dni. Okres ten może się zmienić. Z uwagi na pełnione obowiązki żołnierze mogą zostać wezwani do pomocy w przypadku konieczności zwalczania katastrof naturalnych lub humanitarnych. Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia między innymi podczas kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią jesienią 2021 roku czy pandemii.

W skład 36 dni zaplanowanych na cały rok wchodzi dwutygodniowe szkolenie podsumowujące, które odbywa się raz na 12 miesięcy oraz 11 szkoleń mających miejsce przez jeden weekend w miesiącu.

Za gotowość do odbycia weekendowego szkolenia żołnierze otrzymują stałą stawkę, niezależną od stopnia, która wynosi 411 zł miesięcznie. Pozostała pensja jest wyliczana za każdy dzień spędzony na służbie i rośnie wraz ze stopniem wojskowym.

Jak kształtują się zarobki? Wszytko uzależnione jest od stopnia wojskowego.

- szeregowy WOT otrzymuje 117,14 zł za jeden dzień szkolenia

- starszy szeregowy otrzymuje 121,25 zł za jeden dzień szkolenia

- kapral otrzymuje 133,58 zł za jeden dzień szkolenia

- starszy kapral otrzymuje 135,63 zł za jeden dzień szkolenia

- plutonowy otrzymuje 137,69 zł za jeden dzień szkolenia

- sierżant otrzymuje 141,80 zł za jeden dzień szkolenia

- starszy sierżant otrzymuje 143,85 zł za jeden dzień szkolenia

- młodszy chorąży otrzymuje 147,96 zł za jeden dzień szkolenia

- chorąży otrzymuje 152,07 zł za jeden dzień szkolenia

- starszy chorąży otrzymuje 158,24 zł za jeden dzień szkolenia

- starszy chorąży sztabowy otrzymuje 162,35 zł za jeden dzień szkolenia

- podporucznik otrzymuje 172,62 zł za jeden dzień szkolenia

- porucznik otrzymuje 174,68 zł za jeden dzień szkolenia

- kapitan otrzymuje 184,95 zł za jeden dzień szkolenia