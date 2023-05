Polacy dostaną dodatkowe miliardy złotych "za nic"

Dyskusje o tym, jak program 500+ wpłynie na rynek pracy, toczyły się już, gdy wprowadzono to rozwiązanie. Teraz, gdy PiS zapowiedziało, że świadczenie zostanie podniesione do 800 zł, temat powraca.

- 700+ to właśnie posunięcie proinflacyjne. Nie sądzę, żeby było. Ale to nie oznacza, że my zaniechamy pomocy dla rodzin – mówił Jarosław Kaczyński.

- Od nowego roku program 500+ to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800+ – poinformował Jarosław Kaczyński.

Prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych Sławomir Dudek we wpisie na Twitterze szacuje, że koszty 800+ to rocznie 65 mld zł, czyli o 25 mld zł więcej niż koszt 500+.

- Ministerstwo Finansów dopiero co przygotowało wieloletni plan finansowy państwa na 2024 i lata kolejne. Tam tego wydatku nie ma. A dług i tak rośnie. Komisja Europejska już dała nam żółtą kartkę i ostrzega, że dług może wzrosnąć pod koniec dekady do 80 proc. Ryzyko budżetowe wzrosło tylko w Polsce i na Węgrzech – pisze Sławomir Dudek

Decyzja o podwyższeniu świadczenia 500+ nie zaskoczyła prawnika i ekonomisty Roberta Gwiazdowskiego.

- Było oczywiste, że politycy PiS podejmą taką decyzję. Co prawda jeszcze kilka miesięcy temu mówili, że nie będzie podwyżki. Ja już wtedy mówiłem, że ich optyka zmieni się przed wyborami. Ten ruch pokazuje wyborcom, że PiS ma stałą politykę rozdawnictwa, do tego stawia Platformę Obywatelską w dość trudnej sytuacji – mówi Robert Gwiazdowski.

- Z ekonomicznego punktu widzenia to nie jest dobra decyzja. Rozdawnictwo jest złe, niezależnie od tego, kto rozdaje pieniądze. Są co prawda teoretycy ze szkoły MMT (Modern Monetary Theory), którzy twierdzą, że państwo ma swoje własne pieniądze i może dodrukować ich nieograniczoną ilość. To bzdura, bo gdy prezes NBP Adam Glapiński dodrukował pieniądze, to bardzo zwiększyła się inflacja - dodaje Gwiazdowski.

Świadczenie 500+ nie przełożyło się na trwale na większą liczbę urodzeń i poprawę dzietności (Fot. Pixabay)

Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski zwraca uwagę, że z jednej strony mamy argumenty, które przemawiają za podniesieniem świadczenia 500+ - to np. wysoka inflacja, z którą zmagamy się od 2021 roku.

- Podwyżka do kwoty 800 zł to nieco powyżej skumulowanego wzrostu cen od momentu wprowadzenia tego świadczenia. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, z jakimi kosztami wiąże się to rozwiązanie. Będzie to stanowiło spore obciążenie dla sektora finansów publicznych – podwyżka ta nie została uwzględniona w wieloletnim planie finansowym państwa na kolejne lata. Warto dodać, że dokument ten pojawił się zaledwie dwa tygodnie temu i jest już nieaktualny – ocenia Łukasz Kozłowski.

Ekonomista FPP przypomina też, że świadczenie 500+ nie przełożyło się trwale na większą liczbę urodzeń i poprawę dzietności. Efekty, które były widoczne tuż po wprowadzeniu programu, okazały się tymczasowe i szybko wygasły.

- Trzeba też popatrzeć na podwyżkę świadczenia w kontekście walki z inflacją, która nadal trwa i trwać będzie prawdopodobnie przez kolejne dwa lata. Stymulacyjna polityka fiskalna z całą pewnością nie ułatwi tego zadania – dodaje Kozłowski.

W nieco innym tonie wypowiada się ekonomistka, prof. SGH Elżbieta Mączyńska.

- Biorąc pod uwagę wysoką inflację, podwyżka jest uzasadniona. Są kraje, w których świadczenia socjalne są indeksowane inflacją, zatem zwiększenie 500+ nie jest czymś nadzwyczajnym. Na pewno pieniądze te przydadzą się rodzinom, zwłaszcza tym biedniejszym. Warto jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z zapowiedziami świadczenie 500+ miałoby zostać podwyższone od stycznia 2024 r. Nominalnie do kieszeni polskich rodziców trafi więcej pieniędzy, dzięki czemu także zachowana zostanie realna wartość tego świadczenia – mówi Elżbieta Mączyńska.

Dyskusje na temat tego, jak świadczenie 500+ wpłynie na rynek pracy, toczyły się, gdy wprowadzono to rozwiązanie (Fot. Shutterstock)

Jak dodaje Mączyńska, świadczenie 500+ nie jest najistotniejszym czynnikiem, który wpływa na wysokość inflacji, zatem zapowiadana podwyżka nie sprawi, że inflacja wzrośnie.

- Ponadto znaczna część wypłacanych pieniędzy wróci do budżetu państwa w formie podatków. Rodziny wydadzą pieniądze na różnego rodzaju produkty, od których zapłacą VAT. Równocześnie zwiększy to popyt, który w ostatnich miesiącach słabnie – wyjaśnia ekonomistka.

Elżbieta Mączyńska uważa, że 500+ to ważny program, zwłaszcza dla biedniejszych rodzin, ale istotniejsze jest zadbanie o rozwój infrastruktury rodzinnej (żłobki, przedszkola, świetlice szkolne, dostęp do pediatrów), służącej przeciwdziałaniu ubóstwu.

- Bardzo ważne jest, aby w rządowym programie zostało to uwzględnione. To znacznie poważniejsze potrzeby, których realizacja ma charakter rozwojowy i długofalowy – podkreśla.

Podwyżka świadczenia 500+ nie wpłynie negatywnie na rynek pracy

Dyskusje na temat tego, jak świadczenie 500+ wpłynie na rynek pracy, toczyły się, gdy wprowadzono to rozwiązanie. Pojawiały się obawy, że aktywne zawodowo kobiety wypadną z rynku pracy, gdy otrzymają pieniądze na dzieci. Tak się nie stało. Zdaniem Elżbiety Mączyńskiej to, czy matki utrzymają zatrudnienie, będzie zależało od oferty pracodawców. Chodzi nie tylko o aspekty finansowe i wysokość płac, ale także o warunki zatrudnienia – o to, czy firmy umożliwią pracę zdalną i elastyczny czas pracy.

- To zachęciłoby kobiety do pozostania na rynku pracy, ponieważ elastyczny model jest mniej kolizyjny niż praca w tradycyjnym, sztywnym systemie i pozwala pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi. Dotychczasowe doświadczenia z 500+ nie potwierdzają, że wpływa ono negatywnie na rynek pracy. Oczywiście istnieją rodziny wielodzietne, gdzie rodzice nie mają dostatecznych kwalifikacji i przywykli do innego stylu życia, dlatego też nie podejmują pracy. Takie przypadki były, są i będą, ale to raczej wyjątki, a nie reguła. Z badań wynika, że liczba osób zatrudnionych rośnie, a więc 500+ nie wpłynęło na obniżenie liczby pracowników – komentuje Mączyńska.

Zdaniem Elżbiety Mączyńskiej to, czy matki utrzymają zatrudnienie, będzie zależało od oferty pracodawców. Chodzi nie tylko o aspekty finansowe i wysokość płac, ale także o warunki zatrudnienia – o to, czy firmy umożliwią pracę zdalną i elastyczny czas pracy (Fot. Shutterstock)

Łukasz Kozłowski zwraca z kolei uwagę, że o wpływie świadczenia 500+ na rynek pracy mogliśmy mówić, kiedy rozwiązanie to wiązało się z relatywnie niskim i sztywnym kryterium dochodowym przy świadczeniu na pierwsze dziecko.

- Wówczas zdarzały się sytuacje, kiedy opłacalność podejmowania pracy była zmniejszana przez potencjalną utratę prawa do świadczenia. Gdy kryterium zostało zniesione, a świadczenie stało się uniwersalne, to problem ten zniknął, a wpływ świadczenia na rynek pracy od tej pory jest niewielki. Uważam, że podwyżka 500+ również nie wpłynie istotnie na podaż pracy – mówi Łukasz Kozłowski.

Czy 800+ przełoży się na dalszy na wzrost wynagrodzeń?

Ekonomista FPP uważa, że zwiększenie świadczenia 500+ nie wpłynie znacząco na poziom wynagrodzeń pracowników.

- Znacznie większy wpływ na pensje będzie miała podwyżka płacy minimalnej – to ona spowoduje, że oczekiwania płacowe również pracowników zarabiających powyżej minimum będą większe – wyjaśnia.

Robert Gwiazdowski zauważa, że gdy w 2016 roku pojawiło się 500+, nie miało ono bezpośredniego przełożenia na wzrost wynagrodzeń. Zwraca przy tym uwagę, że wówczas mieliśmy wzrost gospodarczy.

- Z rynku pracy schodziło starsze pokolenie, którego młodzi pracownicy nie byli w stanie zastąpić. Mieliśmy do czynienia z luką pokoleniową. To spowodowało, że pracodawcy zaczęli ścigać się na pensje. Teraz nie ma rozpędzonego wzrostu gospodarczego i nie wiem, czy można go się spodziewać. Myślę jednak, że zwiększenie świadczenia 500+ nie będzie mieć także dużego wpływu na rynek pracy jak rosnąca inflacja – ocenia Robert Gwiazdowski.

W ostatnim czasie presja płacowa nieco zelżała. Jak zauważa Gwiazdowski, na początku inflacji firmy zaczęły ścigać się w podwyższaniu cen, co spowodowało, że pracownicy zaczęli ustawiać się w kolejce po podwyżki.

- Nie było w tym nic dziwnego, bo w warunkach wysokiej inflacji przedsiębiorcy najłatwiej odbijają sobie podwyżki podatków, niektórzy robili to nawet z nawiązką. Gdyby sytuacja była inna, a podatki zwiększałyby się, wówczas spółki miałyby problem z podjęciem decyzji. Zastanawiałyby się, czy podwyższać ceny, czy jeszcze trochę zaczekać. Obserwowałyby, jak się zachowuje konkurencja, a także myślałyby nad tym, czy koszty przerzucić na konsumentów czy na dostawców. Gdy mamy 15-procentową inflację, to firmy bez wahania podnoszą marże. Przedsiębiorący podwyższają zyski, więc pracownicy też chcą zarobić – komentuje Gwiazdowski.

