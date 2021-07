Polacy coraz częściej odkładają "na czarną godzinę"

Coraz więcej Polaków stara się odłożyć coś na czarną godzinę. W drugim kwartale 2021 roku o 3,2 pkt proc. wzrósł odsetek osób, które oszczędzają. Wynosi obecnie 53,6 proc.

Polacy nie tylko oszczędzają, ale również coraz chętniej decydują się zainwestować te pieniądze. W pierwszym kwartale 2021 roku 26 proc. badanych zdecydowało się na pomnożenie swoich środków finansowych, natomiast w drugim już 30,5 proc.

- Te liczby są najlepszym potwierdzeniem, że świadomość Polaków w zakresie inwestowania oraz oszczędzania wzrasta, co jest jak najbardziej pożądanym zjawiskiem - mówi Aleksandra Olbryś, młodszy analityk ds. rynku złota w Tavex.

Zmiany widać także patrząc na najczęstsze inwestycje Polaków. Na początku roku sporą przewagę miały lokaty (41,5 proc.), a następnie akcje na giełdzie (24,6 proc.), fundusze inwestycyjne (23,1 proc.), nieruchomości (19,1 proc.) oraz złoto (16,9 proc.). Natomiast w drugim kwartale inwestycje w lokaty zadeklarowało już tylko 32,1 proc. Wzrosło za to zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi (28,7 proc.), złotem (22,6 proc.) oraz nieruchomościami (22,3 proc.). Niewielki spadek zaliczyły także akcje na giełdzie (19,7 proc.).

- W ostatnim kwartale inwestycje w złoto przybrały na sile. Taka sytuacja nie jest zaskoczeniem biorąc pod uwagę fakt, że inwestorzy postrzegają rynek złota jako jeden z najbardziej stabilnych. To z kolei daje im poczucie większego bezpieczeństwa inwestycji – dodaje Aleksandra Olbryś.

Jak wynika z raportu Światowej Rady Złota, w 2020 roku na całym świecie sprzedano rekordowe 1 773,2 ton złota bulionowego. To aż o 40 proc. więcej niż przed rokiem. Natomiast cena kruszcu w 2020 roku wzrosła o 25 proc., kończąc rok na poziomie 1 887,6 USD.

Kryptowaluty w modzie

Natomiast wśród osób do 24. roku życia niesłabnącą popularnością cieszą się kryptowaluty. Odsetek młodych, którzy decydują się na taką inwestycję, wzrósł do ponad 30 proc., co jest najlepszym wynikiem w tej kategorii wiekowej. W poprzednim kwartale wynik ten był niższy o 2,9 pkt proc.

Ciekawe wnioski pojawiają się także po analizie kolejnej grupy wiekowej, czyli 25-34 lat. Choć lokaty nadal stoją na podium (33,9 proc. ankietowanych), to jest to wynik o 8,3 pkt proc. niższy niż poprzednio. Wzrost natomiast widać w odniesieniu do zakupu nieruchomości (29,5 proc.) czy bitcoinów (19,6 proc.).

- Zauważamy, że bardzo dużo młodych osób chce inwestować w kryptowaluty. Z jednej strony fakt, że młodzi interesują się inwestowaniem cieszy, ale z drugiej – rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny. Kieruje się on sentymentem i samospełniającą się przepowiednią, która polega na fakcie, że dopóki ludzie wierzą we wzrosty, to cena aktywa będzie rosła. Niestety podobnie, tylko w drugą stronę, jest ze spadkami, które mogą być bolesne dla mniej doświadczonych inwestorów. Dowodem na to są m.in. ostatnie spore spadki zarówno BTC, jak i ETH. Dlatego warto pamiętać o dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i inwestycjach charakteryzujących się większą stabilnością jak chociażby metale szlachetne - mówi Aleksander Pawlak, prezes Tavex.