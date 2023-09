Podwyżki w polskich firmach. Kto prosi, (przeważnie) dostaje

Brak możliwości oszczędzania, niemożność rozwijania pasji i niewystarczające środki na codzienne życie to najczęstsze powody niezadowolenia Polaków z otrzymywanego wynagrodzenia. Rozwiązaniem mogą być podwyżki. Jak się jednak okazuje, mamy problemy z rozmową na ten temat.

Jedynie 5 proc. pracowników jest w stanie określić swoje obecne wynagrodzenie jako zdecydowanie zadowalające. Wśród głównych przyczyn niezadowolenia jest przede wszystkim brak wzrostu pensji przy wzroście inflacji (64 proc.) oraz niewystarczające środki na oszczędzanie na przyszłość – tak odpowiedziało aż 49 proc. ankietowanych. 34 proc. kobiet i 25 proc. mężczyzn deklaruje, że ich zarobki są niewystarczające, by zadbać o codzienne potrzeby życiowe.

Jak wynika z najnowszego badania Pracuj.pl „Polacy a podwyżki. Jak (i czy) dbamy o swoje wynagrodzenie?”, 45 proc. badanych pracowników nie ma poczucia bezpieczeństwa finansowego. Wpływ na taką sytuację ma przede wszystkich sytuacja gospodarcza. Problem dotyczy wszystkich, jednak częściej dotyka on kobiet (51 proc. z nich w porównaniu do 40 proc. mężczyzn).

O podwyżkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy starało się 56 proc. badanych (56 proc. kobiet i 55 proc. mężczyzn).

Znacznie częściej na taki krok decydowały się osoby młodsze. O podwyżkę najczęściej ubiegali się przedstawiciele i przedstawicielki pokolenia Z (64 proc.), a w najmniejszym stopniu o podniesienie pensji zabiegały osoby reprezentujące pokolenie silver (42 proc.).

O podwyżkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy starało się 56 proc. badanych (fot. Charlesdeluvio/Unsplash.jpg

35 proc. przepytanych przez Pracuj.pl zadeklarowało, że otrzymało podwyżkę w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 26 proc. na podwyższenie wynagrodzenia mogło liczyć w ciągu ostatniego roku, a 19 proc. – w ciągu dwóch lat. Co dziesiąty badany podwyżkę otrzymał ponad trzy lata temu, a 1 na 10 respondentów nie otrzymał jej nigdy.

- Warto jednak, by pracodawcy rozważyli tę kwestię, bo pracownik, który nie będzie odpowiednio nagradzany, może szukać podwyżki wynagrodzenia… w innej organizacji. Aż 56 proc. respondentów uważa, że jeśli zdecyduje się na zmianę pracodawcy, otrzyma lepsze zarobki w nowym miejscu pracy - mówi Agata Roszkiewicz, Ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl.

Polacy pytani o przyczyny starania się o podwyżkę w ostatnich 12 miesiącach zgodnie podają jako główny powód inflację, która wpłynęła na ich koszty życia – takie uzasadnienie podało 72 proc. badanych. 36 proc. jako powód do poproszenia o zwiększenie ich wynagrodzenia wskazało długą przerwę od ostatniej podwyżki.

Polski pracownik idzie po podwyżkę. Ponad 60 proc. dopięło swego

34 proc. pracowników, którzy zdecydowali się na rozmowę o wzroście wynagrodzenia, otrzymało pozytywną decyzję o przyznaniu podwyżki, jednak miała zostać ona przyznana dopiero po jakimś czasie od rozmów z pracodawcą (dłużej niż miesiąc po rozmowie). 30 proc. osób otrzymało podwyżkę, która została przyznana już od najbliższej wypłaty po wystosowanej prośbie.

Dla przeciwwagi - niemal 1/5 (19 proc.) respondentów musiała zmierzyć się z decyzją negatywną. Te osoby wskazały jednak, że mogły liczyć na wytyczne do jej otrzymania – pracodawca podał argumenty i wskazał, co musi się zdarzyć, by podwyżka była przyznana w przyszłości. 17 proc. pracowników starających się o zwiększenie swojego wynagrodzenia trafiło na odmowę bez podania przyczyn.

Równo 1/4 badanych rozmowę o pieniądzach podjęła z pracodawcą po osiągnięciu sukcesu lub wysokich wyników w pracy. Dokładnie tyle samo pracowników z kolei udało się na spotkanie w tej sprawie z uwagi na wyższe niż ich zarobki osób na podobnych stanowiskach.

źródło: Polacy a podwyżki. Jak pracownicy dbają o swoje wynagrodzenie

Firmowe zasady przyznawania podwyżek nie są jasne dla wszystkich

Wzrost kompetencji – nowy certyfikat lub szkolenie – były argumentem dla 20 proc. badanych, a wśród 19 proc. motywacją były informacje rynkowe o pracodawcach przyznających podwyżki w trakcie inflacji. Wśród pozostałych powodów znalazły się: awans lub otrzymanie dodatkowych obowiązków w pracy (18 proc.), wzrost zadłużenia (10 proc.), alternatywna, bardziej atrakcyjna oferta pracy od innego pracodawcy (9 proc.), otrzymanie kredytu hipotecznego (7 proc.) oraz pojawienie się dziecka w rodzinie (5 proc.).

4 na 10 pracowników wskazuje, że zna zasady, na jakich przyznaje się podwyżki i premie w ich miejscu pracy. Niemal jedna trzecia pracowników deklaruje, że nie ma w tym zakresie odpowiedniej wiedzy, a podobna liczba badanych – nie ma na ten temat zdania.

36 proc. badanych pracowników deklaruje, że ma dostateczną wiedzę, jak skutecznie negocjować podwyżkę z pracodawcą. Brak takiej pewności wyraża z kolei aż 27 proc. respondentów. Podobnie sprawa wygląda w zakresie pewności swoich kompetencji – 32 proc. badanych uważa, że wiedzą oni, jak negocjować wynagrodzenie z pracodawcą, 28 proc. z nich z kolei twierdzi, że brakuje im tej wiedzy. Najczęściej wysokie kompetencje negocjacji deklarują u siebie przedstawiciele grupy wiekowej 35-44 lata (35 proc.), a najrzadziej, co ciekawe, pokolenie Z (29 proc.) i pokolenie silver (28 proc.). Nieco częściej pewni swoich umiejętności w tym zakresie są mężczyźni (33 proc.) niż kobiety (30 proc.).

37 proc. badanych mówi, że ich pracodawca nie zakomunikował im jasno i transparentnie, jakie cele muszą osiągnąć, by otrzymać podwyżkę. Co istotne, takiego komunikatu częściej zabrakło badanym kobietom (40 proc.) niż mężczyznom (33 proc.).

- Z perspektywy pracodawców ważne jest poprawienie tej kwestii i lepsza komunikacja w organizacji. Jej brak niesie za sobą bowiem pewne ryzyko. Ponad połowa badanych (55 proc.) deklaruje, że ma wiedzę, gdzie szukać średnich wynagrodzeń w ich branży lub specjalizacji. Dobrze poinformowany pracownik jest uzbrojony w argumenty i wie, jaka jest jego wartość na rynku pracy. Jeśli pracodawca nie zadba o to, żeby taka osoba była dobrze wynagradzana oraz dobrze poinformowana w kontekście zasad dotyczących kwestii finansowych, może to rodzić frustracje. Te z kolei nierozwiązane prowadzą nieuchronnie do utraty pracownika – dodaje Agata Roszkiewicz.

Firmy rozsądnie podchodzą do planowania podwyżek w najbliższym czasie

Z opublikowanego pod koniec lipca badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy wynagrodzenia planuje podnieść 17 proc. firm.

Podwyżki częściej planują duże firmy (21 proc.), rzadziej średnie (14 proc.). Mikro- i małe przedsiębiorstwa też chcą podnosić wynagrodzenia (17 proc.), a wśród mikrofirm znajdziemy 3 proc. takich, które chcą zwiększyć wynagrodzenia nawet o 10 proc.

O obniżkach wynagrodzeń nie myśli żadna duża badana firma i bardzo nieliczna (1-2 proc.) grupa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Branżą, która najczęściej deklaruje zamiar podniesienia wynagrodzeń, jest budownictwo (21 proc.). Deklaracje podwyżek składają również firmy z branż: usługowej (19 proc.), produkcyjnej (18 proc.) i handlowej (17 proc.).

W usługach zwraca też uwagę najwyższy odsetek (3 proc.) firm, które zamierzają podnieść wynagrodzenia o ponad 10 proc.

Większość firm planujących podwyżki zamierza podnieść pensje o 5 proc. do 10 proc. Szczególnie dużo takich firm jest w branży budowlanej – aż 14 proc.

Najmniej firm, które planują podwyżkę wynagrodzeń, działa natomiast w branży TSL (8 proc.). Jednocześnie z tej branży najczęściej pochodziły deklaracje o planach obniżek wynagrodzeń (3 proc.).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl