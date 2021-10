Podwyżki w Poczcie Polskiej. Związkowcy dogadali się z zarządem

Udało się dojść do porozumienia płacowego w Poczcie Polskiej. Jej pracownicy zarobią więcej o 405 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat.

Porozumienie zamyka trwający od 2019 roku spór zbiorowy dotyczący podwyżek wynagrodzeń (Fot. materiały prasowe)

Zawarte 12 października między zarządem Poczty Polskiej a Organizacją Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej porozumienie zamyka trwający od 2019 roku spór zbiorowy dotyczący podwyżek pensji.

Zakłada ono, że pracownicy PP otrzymają podwyżkę wynagrodzenia wprowadzoną dwuetapowo. Od 1 stycznia 2022 r. będzie to 250 złotych brutto do wynagrodzenia zasadniczego, co realnie - jak zaznacza spółka - przełoży się na wzrost wynagrodzenia średnio o 338 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat. Od 1 lipca kwota ta wzrośnie o 50 zł brutto do poziomu 300 zł brutto, co realnie przełoży się na wzrost wynagrodzenia średnio o 405 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat.

Dodatkowo zarząd zadeklarował wypłatę jednorazowej nagrody w wysokości 500 zł brutto pod warunkiem uzyskania przez Pocztę Polską w 2021 r. dodatkowych pieniędzy z tytułu tarczy antycovidowej. Poczta wskazała, że decyzja podjęta przez zarząd, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej spółki, jest wyrazem troski o poprawę materialnej sytuacji pracowników Poczty Polskiej.

Wypracowane rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i dotyczy wszystkich pracowników, objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Poczta Polska to jedna z największych spółek skarbu państwa. Zatrudnia obecnie ok. 80 tys. pracowników, którzy wykonują obowiązki w 7,6 tys. placówkach, filiach i agencjach pocztowych.

