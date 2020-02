Podwyżki w firmach to nadal tabu. 1/3 menedżerów woli o nie nie pytać

Zgodnie z danymi Głównego Urzędy Statystycznego zarobki w średnich i dużych firmach w listopadzie 2019 były o ponad 5 proc. wyższe niż w 2018 r. Więcej zarabiać będziemy także w tym roku między innymi dzięki zwiększeniu stawki wynagrodzenia minimalnego.

Agnieszka Pietrasik, dyrektor w Hays Poland, podkreśla, że podwyżki płac w wielu branżach nadal pozostają niezbędne dla zatrzymania kluczowych pracowników. Zauważalnym jest jednak trend spowolnienia tempa wzrostu wynagrodzeń.

- Nie oznacza to jednak, że podwyżki będą niemożliwe. Najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach zachowają przewagę negocjacyjną i wciąż będą mogli liczyć rokrocznie na wyższą pensję - zaznacza ekspertka Hays.

Z przeprowadzonego we wrześniu ubiegłego roku przez firmę rekrutacyjną Devire badania "Rynek zmiany pracy” wynika, że choć wynagrodzenie jest dla nas jednym z najważniejszych elementów pracy, rzadko decydujemy się na rozmowę o podwyżce. Badaniem objęto specjalistów, menedżerów i liderów organizacji w Warszawie.

Jak wynika z opublikowanych badań, 35 proc. przepytanych pracowników nigdy nie zapytało o podwyżkę, 13 proc. zrobiło to w czasie od ponad 1 roku do trzech lat. W ciągu ostatniego roku na taką rozmowę zdecydowało się 23 proc. pracowników, a w ciągu ostatnich 6 miesięcy 29 proc. Wzrost liczby pracowników, którzy zdecydowali się w ciągu ostatniego roku spytać o podwyżkę, może być spowodowany dobrą dla pracowników sytuacją na rynku pracy.

Zdaniem analityków początek roku jest dobrym momentem na przeprowadzenie takich rozmów.

- Nadejście nowej dekady i początek nowego roku jest idealnym momentem, aby ocenić swoją pracę na obecnym stanowisku i poprosić o podwyżkę. Oczywiście, samo znalezienie w sobie odwagi na zainicjowanie z szefem rozmów o podwyżce może być stresujące, ale jeśli rzeczywiście potrafisz zademonstrować firmie swoje umiejętności oraz ich namacalny i pozytywny wpływ na firmę, będziesz na najlepszej drodze do pozytywnego rozpatrzenia twojej prośby. Oczywiście staraj się komunikować z szefem w sposób jasny i otwarty, jednocześnie cały czas dbaj o poszerzanie swoich kwalifikacji i umiejętności - tłumaczy Doug Monro, współzałożyciel internetowej wyszukiwarki ofert pracy Adzuna.

Wypowiedzenie bez zapowiedzi

Na podejmowane przez pracowników decyzje zawodowe wpływają przede wszystkim zarobki oraz możliwość rozwoju. Z badania Devire wynika, ze jest to odpowiednio 65 i 66 proc.

Jak podkreślają autorzy raportu, często dużym zaskoczeniem dla szefa lub menedżera jest wypowiedzenie umowy przez pracownika, który nigdy nie pytał o awans lub podwyżkę.

- Pytanie o podwyżkę czy awans to proces renegocjacji warunków umowy. Wymaga on zaangażowania i chęci obu stron. Nie każdy pracownik chce lub potrafi się do tego przygotować, dlatego też mając świadomość sytuacji na rynku pracy podejmuje decyzję o zmianie pracodawcy bez wcześniejszego sygnalizowania swoich zamiarów. Dla części badanych osób może to być bardziej komfortowe rozwiązanie i skuteczniejszy sposób na osiągnięcie swoich celów. Skuteczniejszy zwłaszcza w organizacjach, gdzie perspektywy rozwoju nie są określone, a rozmowa o podwyżce to wciąż temat tabu - ocenia Robert Błażyca, dyrektor ds. relacji z klientami w Devire.

Co więcej, poziom świadomości nowych możliwości zawodowych wśród pracowników jest bardzo duży. Jednym z powodów jest fakt, że aż 9 na 10 kandydatów otrzymuje zaproszenie do udziału w procesie rekrutacyjnym.

Kto walczy najczęściej?

Badanie Devire pokazuje, że o wyższe stanowisko i lepsze warunki finansowe najczęściej pytają pracownicy w województwach: lubelskim, lubuskim (po 77 proc. wskazań), łódzkim, kujawsko-pomorskim oraz świętokrzyskim (po 74 proc. wskazań).

- W dużych ośrodkach takich jak Warszawa czy Kraków,szeroki wachlarz ofert pracy przekłada się na mniejszą konkurencyjność wśród kandydatów. Potwierdzeniem są dane, z których jasno wynika, że w dużych miastach rzadziej rozmawiamy o awansie lub podwyżce - podsumowuje Robert Błażyca z Devire.

źródło: Devire

Zdaniem specjalistów rynku pracy wynika to przede wszystkim z dużo mniejszej liczby ofert pracy w regionach. Dla przykładu w województwie mazowieckim jest ponad 11 tys. aktualnych ofert pracy, a w województwie świętokrzyskim jednie 754. Sytuacja wygląda nieco lepiej w Łodzi, która wprawdzie jest daleko za Warszawą, ale szuka blisko 3 tys. pracowników.