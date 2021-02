Podwyżki w Alstomie i Centrum Serwisowym Pendolino

O 210 zł brutto wzrosną wynagrodzenia w spółce Alstom Konstal w Chorzowie oraz w Centrum Serwisowym Pendolino w Olszynce Grochowskiej - poinformował śląsko-dąbrowski oddział Solidarności. Wynegocjowane przez stronę związkową podwyżki wejdą w życie w kwietniu.

km

km • 5 lut 2021 12:50





O 210 zł brutto wzrosną wynagrodzenia w spółce Alstom Konstal w Chorzowie oraz w Centrum Serwisowym Pendolino w Olszynce Grochowskiej

REKLAMA

Porozumienie płacowe podpisane zostało w chorzowskim Alstomie 29 stycznia.

– Staraliśmy się o nieco większe podwyżki, ale w tym roku nasze żądania musieliśmy ograniczyć, biorąc pod uwagę koszty, jakie firma ponosi ze względu na pandemię – wyjaśnia Karol Pluszczyk, przewodniczący „S” w Alstom Konstal w Chorzowie. Jak dodaje, podwyżki otrzymają pracownicy zatrudnieni w firmie przed 1 kwietnia 2020 roku, czyli posiadający co najmniej roczny staż pracy.

– W praktyce to zdecydowana większość, bo w ostatnich miesiącach nie mieliśmy zbyt wielu przyjęć – wyjaśnia.



Jeden z zapisów porozumienia dotyczy wznowienia rozmów płacowych, jeśli okaże się, że w innym oddziale Alstomu, wynegocjowano większe podwyżki. – Do takich negocjacji może dojść we wrześniu lub w październiku – zapowiada przewodniczący „S”.



W Alstom Konstal w Chorzowie zatrudnionych jest ponad 1000 pracowników. Zakład produkuje pojazdy szynowe, głównie wagony metra i kolejowe oraz kompletne pociągi. Spółka należy do francuskiego koncernu Alstom.



Podwyżki w tej samej wysokości wynegocjowane zostały także w Centrum Serwisowym Pendolino w Olszynce Grochowskiej pod Warszawą. Działająca w tej firmie „Solidarność” wchodzi w skład Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „S” w Alstom Konstal w Chorzowie.

– To bardzo trudny czas na rozmowy płacowe, wielu pracodawców w ogóle nie chce dawać podwyżek. My jesteśmy zadowoleni z tego, co udało nam się wynegocjować, na więcej nie było szans – mówi Mirosław Breuer, przewodniczący „Solidarności” w Centrum Serwisowym Pendolino, w którym pracuje ok. 160 osób.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.