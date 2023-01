Podwyżki są za małe, a większe "zabiłyby firmę". Jak zatrzymać pracowników?

Umiarkowanie pozytywne prognozy dla rynku pracy wynikają również z większej elastyczności firm oraz odporności na nowe wyzwania. Pracodawcy nie reagują na potencjalny kryzys równie silnie i negatywnie, co w czasie pandemii. Oczywiście dążą do optymalizacji kosztów, a decyzje o zwiększeniu zatrudnienia będą podejmować z większym rozmysłem niż rok wcześniej. Mają natomiast świadomość, jak wiele kosztowało ich zbudowanie skutecznych i kompetentnych zespołów. Z tego względu nie wykluczają rekrutacji ze swoich planów na rok 2023, jak również nie wykazują chęci przeprowadzania zwolnień.

- Chociaż wskutek niesprzyjającej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej część firm zdecydowanie ostrożniej będzie podejmować decyzje o uruchomieniu rekrutacji, to zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów pozostanie wysokie. Rok 2023 nie przyniesie zatem załamania na rynku pracy specjalistów i menedżerów, lecz raczej wyrównanie sił pracodawców i pracowników. Rynek kandydata nadal będzie faktem w niektórych obszarach specjalizacyjnych, natomiast walka o talent nie będzie równie intensywna, co w minionych miesiącach – prognozuje Alex Shteingardt, dyrektor zarządzający Hays Poland.

Kogo będą rekrutować firmy?

Niemal co trzecia firma biorąca udział w badaniu Hays Poland jako przeszkodę w osiągnięciu swoich strategicznych celów wskazała niedobór kandydatów do pracy. Należy zatem oczekiwać, że luka kompetencyjna nadal będzie doskwierać pracodawcom poszukującym wysoko wykwalifikowanych ekspertów z cennymi umiejętnościami. W 2023 r. będziemy obserwować kontynuację rynku kompetencji, chociaż w kluczowych specjalizacjach to pracownicy nadal będą cieszyć się silniejszą pozycją negocjacyjną.

W nadchodzącym czasie rekrutacje planuje prowadzić aż 87 proc. organizacji, co stanowi wynik o 8 pkt proc. niższy niż przed rokiem. Jednocześnie 72 proc. z nich oczekuje trudności z pozyskiwaniem pracowników. Co ciekawe, jako główny powód rekrutacji najczęściej wskazywany jest rozwój biznesu i konieczność pozyskania nowych umiejętności (53 proc.). Konieczność znalezienia zastępstwa dla odchodzących pracowników uplasowała się na drugim miejscu.

Firmy na szeroką skalę będą rekrutować ekspertów w dziedzinie IT i nowych technologii, sprzedaży, produkcji i inżynierii, finansów i księgowości oraz logistyki. Organizacje będą również kontynuować trend wzmacniania swoich struktur menedżerskich, poszukując skutecznych liderów z wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. O tym, jak kluczowe dla firm są obecnie zdolności menedżerskie, świadczą wyniki badania Hays. Kompetencje kierownicze zostały zidentyfikowane zarówno jako najbardziej potrzebne, jak i najtrudniejsze do pozyskania.

Źródło: Raport płacowy 2023, Hays Poland

Specjaliści i menedżerowie dostaną kolejne podwyżki?

Pomimo podwyżek w roku 2022, które uzyskało 62 proc. specjalistów i menedżerów, spada ogólna satysfakcja z otrzymywanego wynagrodzenia. Wynika to między innymi z faktu, że podwyżki rzędu 5-15 proc. nie rekompensują pracownikom utraconej w wyniku wysokiej inflacji siły nabywczej. Tymczasem aż 51 proc. pracodawców w minionym roku przyznało podwyżki nie wyższe niż 10 proc.

Pracodawcy są świadomi, że w realiach dwucyfrowej inflacji, aby pozyskać i zatrzymać pracowników, niezbędne będą kolejne zmiany siatki płac. Wzrost wynagrodzeń w planach na rok 2023 uwzględniło aż 81 proc. firm. Jednak z uwagi na ograniczenia budżetowe, podwyżki nie będą równie wysokie, co w roku 2022. Część firm zapewne będzie podnosić stawki wyłącznie kluczowym pracownikom lub niezwykle trudnym do pozyskania kandydatom.

– Presja płacowa jest wysoka i wielu specjalistów oczekuje, że w nadchodzących miesiącach otrzyma podwyżkę. Jednak w tym roku z odpowiedzi respondentów można wyczytać większą niepewność względem tego, jak zmienią się ich zarobki w roku 2023. Pracownicy często są niezadowoleni z otrzymywanego wynagrodzenia, natomiast mają świadomość, że wzrost cen dotyka również firm. Biorą zatem pod uwagę scenariusz, w którym pracodawcy mogą nie być skłonni odpowiadać na oczekiwania finansowe lub spełniać je w ograniczonym zakresie – wyjaśnia Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawcza z Hays Poland.

Magdalena Jankowska, dyrektor HR na Europę Północno-Wschodnią w Owens-Illinois, zwraca uwagę na nowy trend - częstsza weryfikacja siatki wynagrodzeń.

- Dotychczas robiliśmy to raz do roku. Obecnie wiele wskazuje na to, iż częstsza weryfikacja będzie niezbędna. Niewykluczone, że wynagrodzenia będziemy weryfikować 2 lub 3 razy do roku. Dodatkową rekompensatą skutków inflacji są coraz bardziej popularne jednorazowe dodatki, które z jednej strony pozwalają pracodawcom na elastyczne zarządzanie kosztami, z drugiej zaś rekompensują pracownikom zmniejszającą się realną wartość wynagrodzenia - komentuje Magdalena Jankowska.

Jankowska dodaje, że kandydaci z kompetencjami najtrudniejszymi do pozyskania, będą zarabiali najwięcej i to oni nadal mogą dyktować warunki zatrudnienia. Pracodawcy też coraz częściej przedstawiają kontroferty w negocjacjach z pracownikami, którzy planują odejście.

- Wielu z pracodawców określa grupę pracowników krytycznych, których organizacja powinna zatrzymać nawet za wygórowaną cenę, ze względu na kompetencje i doświadczenie - ocenia.

Z kolei Cezary Mączka, dyrektor HR w Polskiej Grupie Farmaceutycznej, podkreśla, że podnoszenie wynagrodzeń w tempie, w jakim rośnie inflacja, nie jest dobrą strategią.

- Brzmi to nieprzyjaźnie i z pewnością wielu osobom takie podejście się nie spodoba. Trudno, rolą przedsiębiorstwa jest zarabianie pieniędzy, a obecne warunki makroekonomiczne znacznie te możliwości ograniczają. Popatrzmy, jakie marże generują tak różne branże, jak usługi logistyczne, sieci handlowe, budownictwo, hurtownie farmaceutyczne – kilkuprocentowe! A zatem podążanie drogą koncepcji podwyżek inflacyjnych zabiłoby firmę - mówi Cezary Mączka.

- Trzeba znaleźć inny sposób na zatrzymanie pracowników. I to odwołując się do wartości pokoleń Y i Z, czyli wpływu na firmę, możliwości rozwoju zawodowego, realizacji własnych pasji w trakcie pracy czy społecznej odpowiedzialności biznesu – szerszej niż tylko formalna polityka ESG - dodaje.

Zaledwie 52 proc. profesjonalistów deklaruje satysfakcję ze swojej obecnej pracy (Fot. Shutterstock)

Co piąty specjalista i menedżer chce zmienić pracę

Zaledwie 52 proc. profesjonalistów deklaruje satysfakcję ze swojej obecnej pracy. Nie dziwi zatem fakt, że co piąty specjalista i menedżer deklaruje plan zmiany miejsca zatrudnienia w 2023 roku. Warunkiem – obok atrakcyjnego wynagrodzenia – będzie zaoferowanie przez nowego pracodawcę poczucia bezpieczeństwa.

W aktualnym otoczeniu makroekonomicznym dla kandydatów zmiana pracy niesie za sobą większe ryzyko. Na udział w rekrutacjach oraz przyjęcie oferty będą decydować się z większą ostrożnością, uważnie analizując, czy nowa firma zaoferuje im stabilne zatrudnienie. Taka postawa dodatkowo utrudni pracodawcom rekrutacje. Potwierdzają to wyniki badania Hays – w roku 2023 aż 72 proc. firm spodziewa się wyzwań w pozyskiwaniu pracowników. Stanowi to wynik niższy od ubiegłorocznego o zaledwie 2 pkt. proc.

Postawienie prognoz na cały rok 2023 jest wyjątkowo trudne, z uwagi na fakt, jak wiele czynników dynamicznie się zmienia. Zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników można dostrzec większą ostrożność oraz oczekiwanie na rozwój sytuacji. Ustalenie, w jakim kierunku będzie podążać rynek pracy, okaże się możliwe najprawdopodobniej po pierwszym kwartale roku. Wtedy też będzie można stwierdzić, czy rzeczywiście mamy do czynienia ze spowolnieniem, stabilizacją czy może z odbiciem na rynku, przypominającym to zaobserwowane po pandemii.

