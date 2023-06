Podwyżki płac mogą zaboleć administrację. Ludzie odejdą, nowych nie będzie

Przed nami kolejny rok z rekordową podwyżką płacy minimalnej. Pensje tylko tym, co zabraniają najmniej, wzrosną o 20 proc. Oczywiste jest, że pozostali pracownicy nie dostaną takiej samej podwyżki. Idziemy w kierunku spłaszczenia siatki wynagrodzeń. Jakie to będzie miało konsekwencje?

W książce tej autorzy szeroko opisują konsekwencje płacy minimalnej, w tym jaki wpływ na wynagrodzenia wszystkich pracowników ma jej podwyższenie.

Znam wyniki tych badań. I nie są one optymistyczne dla pracowników „powyżej minimalnej”.

Okazuje się, że im bliżej płacy minimalnej, to wpływ podwyżki rzeczywiście jest relatywnie silniejszy. Natomiast wraz ze wzrostem zarobków dość szybko zaczyna on zanikać. Trzeba pamiętać, że opisywane badania przeprowadzone zostały ponad 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych i dotyczyły dużo mniejszego wzrostu płacy minimalnej, jednak nie widzę żadnych przesłanek do tego, by w Polsce obecnie miało to wyglądać inaczej. Trudno sobie wyobrazić, że nagle płace każdego z nas – bez względu na aktualne zarobki – wzrosną o 20 proc. Aby nie doszło do spłaszczenia siatki wynagrodzeń tak musiałoby to wyglądać, a nie jest to realny scenariusz.

Ludzie, którzy po podwyżce płacy minimalnej trafią do grona osób zarabiających najniższą krajową mogą czuć się oszukani. W końcu, mimo podwyżki, oni właśnie zaczną zarabiać na poziomie minimum lub też granica między nimi a pracownikami zarabiającymi płacę minimalną się zmniejszy.

Z nierównościami sprawa nie jest tak oczywista. Znów powołam się na badania. Tym razem przeprowadzone w latach 90. przez Yorama Amiela i Franka Cowella. Sprawdzili oni, jak ludzie postrzegają nierówność. Wyniki pokazały, że niekoniecznie nierówności utrzymają się na tym samym poziomie, kiedy każdemu pracownikowi podwyższymy po równo wynagrodzenie.

Zmiany, żeby były odczuwalne jako nierówność, nie muszą być tak jednoznaczne. Jedna osoba nadal będzie się czuła pokrzywdzona, jeśli pensja wzrośnie jej o 20 proc. Drugiej do „załagodzenia nerwów” wystarczy podwyżka o 10 proc. Myślę, że w najbliższym czasie pracodawcy będą na własnej skórze testować, jakich podwyżek będą oczekiwali pracownicy, którzy zarabiają powyżej minimum, do tego, by nie czuć się poszkodowanymi.

Podwyżka wywoła największe zamieszanie w sferze budżetowej

Kto może czuć się najbardziej pokrzywdzony?

Wszystko zależy o jakiej części rynku pracy mówimy. W wielu branżach, w tym w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologicznie, już teraz jeśli nie zapłaci się odpowiednio więcej pracownikom, to pojawia się problem z pozyskaniem pracowników. Tam płace rosną szybko, nawet na poziomie wzrostu płacy minimalnej. Można więc powiedzieć, że te firmy nie odczują wzrostu płacy, bo i tak oferują więcej.

Natomiast pojawia się bardzo duży obszar wynagrodzeń, które nie do końca są rynkowe. Mam na myśli, na przykład samorządy, edukację, usługi społeczne, czyli szeroko rozumianą budżetówkę.

Tutaj właśnie obserwujemy zrównywanie płac do minimum. Zresztą to nie dzieje się dopiero teraz, w zeszłym roku rząd zdecydował się zlikwidować najniższy stopień awansu zawodowego nauczycieli (stażysty), zapewne także dlatego, że osoby na nim zatrudnione zarabiałyby poniżej płacy minimalnej. Taka zmiana efektywnie doprowadziła natomiast do spłaszczenia wynagrodzeń, o którym wcześniej rozmawialiśmy.

Efekt może więc być taki, że po kolejnych kilku latach z tak wysoką podwyżką płacy minimalnej wszyscy nauczyciele – bez względu na stopień awansu zawodowego – znajdą się w gronie zarabiających płacę minimalną lub nieznacznie więcej. Likwidowaniem kolejnych stopni nie uda się tego ukryć.

A jak wygląda sytuacja z wynagrodzeniami w samorządach?

Tam też wyraźnie widać spłaszczenie wynagrodzeń. Ich minimalną wartość reguluje rozporządzenie. Zaś stanowiska podzielone są według kategorii zaszeregowania. Każda ma przypisaną odpowiednią kwotę minimalnego wynagrodzenia. I jeśli spojrzymy, jak te kwoty się zmieniają, to okaże się, że najniższe kategorie rzeczywiście rosną znacznie szybciej niż na wyższych stanowiskach - specjalistycznych czy dyrektorskich.

Prędzej czy później, ale niestety obawiam się, że ludzie zajmujący wyższe stanowiska w urzędach czy instytucjach podległych administracji publicznej będą, po pierwsze, sfrustrowani tą sytuacją, a po drugie będą wykorzystywać każdą możliwą okazję, żeby zmienić pracę. A za oferowane im stawki trudno będzie znaleźć nowych pracowników chętnych do pracy.

Kadra specjalistów i osób zarządzających może przestać chcieć pracować, a ich wydajność znacząco spadnie. Stwierdzą, że za takie pieniądze nie opłaca się pracować. Kierownicy w instytucjach samorządowych uznają, że lepiej zarobią w sektorze prywatnym. Tym samym doświadczymy wielkiego kryzysu usług społecznych w Polsce.

Czyli kierownik urzędu stanu cywilnego, skarbnik czy dyrektor w instytucji zarządzanej przez samorząd nie będą zadowoleni, kiedy pracownicy zaszeregowani na najniższych kategoriach zaczną zarabiać dużo lepiej niż oni?

Może nie lepiej, ale różnice będą coraz mniejsze. To nie są domysły czy pytania, bo to już się dzieje. Proszę spojrzeć na ostatnie 20 lat. W tym czasie minimalne wynagrodzenie w ujęciu nominalnym wzrosło 4,5-krotnie. Wynagrodzenie przeciętne już tylko 3,2 razy. Tylko w ostatnich 3 latach najniższa krajowa wzrosła o prawie 40 proc., z 2600 zł w połowie 2020 roku do 3600 zł od 1 lipca tego roku.

Warto jednak podkreślić, że gdy mówimy o średnich, to uwzględniają one biznes. To firmy, które są w stanie wartościowym pracownikom zagwarantować lepsze wynagrodzenie, natomiast jak popatrzymy na to, co się dzieje w szeroko rozumianych usługach społecznych, w sferze budżetowej, to tam sytuacja jest zupełnie inna.

Na kwestię wynagrodzeń musimy popatrzeć bardziej kompleksowo

To o ile podnosić płacę minimalną rok do roku?

To bardzo trudne pytanie. W takich okresach jak teraz z pewnością warto by było utrzymać realny poziom wynagrodzeń, czyli wzrost powinien być na poziomie inflacji. To jest coś, co myślę, że wszyscy zrozumieją. Natomiast wyższe wzrosty wymagałyby szerszego uzasadnienia.

Dobrze by było na kwestię wynagrodzeń popatrzeć bardziej kompleksowo. Zmiany wynagrodzenia minimalnego powinny uwzględniać nie tylko poziom innych wynagrodzeń, ale także obszar świadczeń społecznych oraz rozwiązania podatkowe. W tych dwu obszarach również obserwujemy znaczne zmiany w ostatnich latach i wzmacniają one zmiany w zakresie płacy minimalnej.

Brakuje mi kompleksowej polityki kształtowania wynagrodzeń w horyzoncie, na przykład, kolejnej dekady, która definiowałaby ścieżki zmian wynagrodzeń. Oczywiście polityka taka powinna uwzględnić potencjalne sytuacje kryzysowe czy specyfikę poszczególnych grup zawodowych. Gdyby ścieżki zmian były zdefiniowane, w momencie zawirowań na rynku możemy sobie pozwolić na to, żeby punktowo podnieść wynagrodzenie i świadomie zejść z ustalonej ścieżki, ale ze świadomością tego, żeby za rok lub dwa na tę ścieżkę wrócić.

Chciałam podpytać o podatki. One w zeszłym roku mocno namieszały w pensjach.

Dokładnie. W ostatnim czasie wiele się w tym obszarze zmieniło. Pomijając przejściowe zamieszanie, jakiego byliśmy świadkami w ostatnich dwu latach, warto zwrócić uwagę na ogólny kierunek wprowadzonych zmian. Jak już wspomniałem, zmiany te idą w tym samym kierunku, co podwyższenie płacy minimalnej, czyli są korzystne dla osób o niskich dochodach.

Dotyczy to jednak także zmian, które miały miejsce jeszcze przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. Gdy popatrzymy na ewolucję w ciągu ostatnich 20 lat, to zobaczymy systematyczny wzrost obciążeń Polaków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne, widoczny jako wzrost względnego znaczenia tych danin. Jednocześnie ten wzrost obciążeń najbardziej uderza w osoby o średnich i nieco wyższych wynagrodzeniach.

To jest kolejny czynnik, który wpływa na spłaszczenie rozkładu wynagrodzeń. Polski Ład z jednej strony wzmocnił ten problem, a z drugiej wyraźnie go pokazał.

Klasie średniej najłatwiej zabrać, dlatego państwo uderza w nich daninami

A dlaczego zabiera się klasie średniej, a nie najbogatszym?

Osoby o średnich i średnio wysokich wynagrodzeniach to grupa, której relatywnie najtrudniej się zbuntować, więc jednocześnie najłatwiej zabrać jej część środków. Z jednej strony jest już z czego zabierać, a z drugiej strony osiągane dochody nie są jeszcze na tyle wysokie, aby było możliwe i opłacalne ich zabezpieczanie np. w rajach podatkowych. Najbogatsi mogą w razie potrzeby uciec, na przykład za granicę, a najbiedniejszym nie ma z czego zabrać.

Może sytuację uratuje regionalizacja płacy minimalnej? Taki pomysł ma Rzecznik MŚP. Bieda w Polsce jest różna, płaca minimalna w Warszawie a we wsi na Podlasiu to dwa zupełnie inne światy.

Nie neguję tego, że sytuacja pracowników zarabiających najniższą krajową w różnych regionach Polski jest inna, ale sceptycznie podchodzę do tego pomysłu. Oczywiście są różne argumenty za i przeciw, jednak moją największą wątpliwość budzi to, w jaki sposób chcielibyśmy wyliczać konkretne kwoty.

Proszę spojrzeć na stolice województw. Rozbieżności pomiędzy nimi a obszarami peryferyjnymi nie są wcale mniejsze niż zróżnicowanie regionalne. Jak więc tę płacę minimalną dostosować? Jakie brać wskaźniki, by odpowiadała sytuacji w danym regionie? Co w sytuacji, kiedy firmy będą miały siedzibę w miejscu objętym niższą płacą minimalną, ale zatrudnieni pracownicy będą mieszkać w miejscu, gdzie płaca minimalna jest wyższa? Tworząc tego typu rozwiązania, ryzykujemy nazbyt dużą ingerencję w sferę realną. Zaczynamy generować bodźce, których do końca nie jesteśmy w stanie kontrolować.

To jak wyliczać płacę minimalną, byśmy co roku nie mieli powtórki z historii? Żeby nie było sporu między związkami zawodowymi i pracodawcami, który w sumie i tak kończy się 15 września, kiedy to rząd ogłasza ostateczną kwotę podwyżki na przyszły rok.

Nie pocieszę pani, tutaj też jestem sceptyczny. Musiałaby istnieć wola do prowadzenia rozmów w ramach prawdziwego dialogu społecznego, a z tym jest problem, co widać obecnie na przykład w kontekście podpisanego na początku czerwca porozumienia między rządem a NSZZ Solidarność. Zresztą wydaje mi się, że nawet gdyby dialog społeczny był prowadzony wzorcowo, to porozumienie w tej kwestii i tak bardzo trudno byłoby osiągnąć. To jednak są przeciwstawne interesy.

Generalnie, wszystkie zainteresowane strony powinny usiąść do stołu i wspólnie zastanowić się nad całościowym ujęciem kwestii wynagrodzeń - nie tylko płacy minimalnej, ale również na przykład poziomów przeciętnych w zależności od branży czy posiadanych kwalifikacji. Zwłaszcza w obszarach, w których płace nie są regulowane przez rynek. Moim zdaniem to jest jedyny kierunek działań, który mógłby dać jakikolwiek sensowny efekt. Patrząc jednak na to, co dzieje się wokół nas, spodziewam się jednak raczej kolejnych sporów o wysokość płacy minimalnej.

