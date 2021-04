Podwyżka za pracę zdalną? Uważa tak blisko połowa Polaków

Coraz więcej pracowników w związku z wykonywaniem pracy zdalnej chciałoby otrzymać podwyżkę wynagrodzenia - tak wynika z badania „Jak oceniamy pracę zdalną po roku pandemii?”. Prócz wyższego wynagrodzenia badani zwracają uwagę na konieczność uregulowania pracy zdalnej w kodeksie pracy.

W ciągu minionego roku praca spoza biura przestała być benefitem, stała się codziennością. I wszystko wskazuje na to, że będzie nową normalnością. Jak wynika z nowego badania ClickMeeting „Jak oceniamy pracę zdalną po roku pandemii?”, polskiej firmy dostarczającej rozwiązania webinarowe, jedynie 25 proc. firm planuje powrót do pracy stacjonarnej w pełnym wymiarze jeszcze w tym roku, natomiast 24 proc. pracowników nie wie, jakie plany w tym zakresie ma ich firma. Aż 34 proc. firm planuje wdrożenie pracy w formie hybrydowej.

- Z naszego badania wynika, że Polacy oswoili się z pracą zdalną, potrzebują tylko odpowiednich regulacji prawnych i wsparcia ze strony pracodawców - wyjaśnia Dominika Paciorkowska, dyrektor zarządzająca w ClickMeeting.

O ile dość szybko wypracowano sposoby komunikacji, coraz lepiej radzimy sobie z zarządzaniem rozproszonymi zespołami, tak wiele trzeba zmienić w kwestiach uregulowań prawnych i finansowych. Z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting wynika, że z zaledwie 9 proc. ankietowanych otrzymuje od firmy rekompensatę za koszty poniesione przez nich w związku z pracą z domu, jak np. wyższe rachunki za wodę, prąd, internet czy zakup odpowiedniego sprzętu. Takich dopłat oczekuje 60 proc. pracowników (we wrześniu 2020 roku było ich 64 proc.)

Pojawia się jednak nowy trend. Coraz więcej pracowników w związku z wykonywaniem pracy zdalnej chciałoby otrzymać podwyżkę wynagrodzenia. Oczekuje jej już 42 proc. ankietowanych - o 7 proc. więcej niż we wrześniu 2020 r.

Wnioski o podwyżkę nie wydają się być całkiem niezasadne. Z badania ClickMeeting wynika, że podczas wykonywania obowiązków zdalnie więcej czasu poświęcamy pracy. 56 proc. respondentów uważa, że pracujemy dłużej, od kiedy naszym biurem stał się dom. 38 proc. ankietowanych zaprzecza tezie, że czas pracy wydłużył się pod wpływem pandemii. Dla pozostałych 6 proc. jest to kwestia trudna do rozstrzygnięcia.

Nie dość, że pracujemy dłużej, to praca zdalna jest też dla wielu bardziej efektywna. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów wynika, że dla ponad 50 proc. badanych wykonywanie obowiązków zawodowych w domu jest bardziej efektywne niż w biurze. 56 proc. uważa, że dzięki temu jest lepiej zorganizowana.

Prócz wyższej pensji pracownicy liczą także na benefity pozapłacowe. 16 proc. byłoby zainteresowanych benefitami takimi jak wprowadzenie zadaniowego czasu pracy czy dostęp do wizyt u okulisty, ortopedy lub masażysty.

Uregulowanie prawne zdalnej priorytetem

O potrzebie uregulowania prawnego pracy zdalnej mówią zarówno przedstawiciele ustawodawcy, pracodawców, jak i organizacji reprezentujących pracowników. Sami pracownicy także zwracają uwagę na potrzebę rozwiązań prawnych, które wyjaśniałyby wiele kwestii.

84 proc. badanych przez ClickMeeting stoi na stanowisku, że praca z domu powinna być uwzględniona w kodeksie pracy. Zaledwie 1 proc. respondentów nie widzi konieczności skodyfikowania tego modelu pracy, a 15 proc. nie ma sprecyzowanej opinii w tym zakresie.

Prace nowelizujące kodeks pracy trwają aktualnie w Radzie Dialogu Społecznego.

- Wszyscy mamy świadomość, iż obecnie praca zdalna w dużej mierze opiera się na antycovidowych, tymczasowych rozwiązaniach. Z jednej strony istnieje potrzeba przedstawienia pracodawcom i pracownikom rozwiązań, które będą miały charakter systemowy, z pewnym wyprzedzeniem. Z drugiej strony rozwiązania te muszą być dopracowane, aby były praktyczne i dostępne dla dużej części rynku – mówił w rozmowie z PulsHR.pl Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan.

Obecnie funkcjonują zapisy tzw. ustawy covidowej z marca 2020 r. To na ich podstawie przedsiębiorcy mogą kierować pracowników do pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii oraz do trzech miesięcy po ich odwołaniu.

Przepisy są jednak w ocenie pracodawców i prawników dość ogólne i lakoniczne. Obowiązujący w Polsce kodeks pracy także nie przewidywał możliwości pracy zdalnej w takim stopniu i w takim zakresie, z jakim mamy do czynienia.

- Wciąż pozostaje sporo otwartych pytań, zatem naturalna jest próba przystosowania prawa do nowej rzeczywistości. Wpisują się w to prace nad projektem dotyczącym zapisu o pracy zdalnej w Kodeksie Pracy, o których poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem resortu jest wpisanie na stałe pracy zdalnej do Kodeksu Pracy i zastąpienie nowymi przepisami dotychczasowego zapisu o telepracy - komentuje Valeria Jeleńska z JP Business Law Firm. - Widać, że zapisy regulujące pracę zdalną mają mieć charakter na tyle ogólny, by pozostawić furtkę do uzgodnień między pracodawcami i pracownikami. Prawdopodobnie resort nie chce powtarzać błędów, które pojawiły się przy próbie uregulowania telepracy: bardzo szczegółowe uregulowanie przepisów dotyczących telepracy spowodowało bowiem, że ta forma świadczenia pracy po prostu nie przyjęła się.