Podwyżka za podwyżką. Zarabiają już nawet 30 tys. zł miesięcznie

Jak informuje Devire, w 2021 roku czterokrotnie zwiększyła się liczba ekspertów z branży IT, którzy dostali podwyżkę (61 proc.). Dla porównania w 2020 roku tylko 14 proc. ankietowanych zadeklarowało wzrost wynagrodzenia.

Wraz z wybuchem pandemii koronawirusa wzrost wynagrodzeń w branży IT mocno wyhamował. Agata Miller z Devire, prowadząca rekrutacje dla tego sektora, podkreśla jednak, że taka sytuacja nie trwała długo.

- Już jesienią 2020 roku obserwowaliśmy powrót presji płacowej, a stawki zaczęły kilkukrotnie przekraczać te sprzed pandemii - mówi Agata Miller.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W momencie wybuchu pandemii koronawirusa zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe zaczęło skokowo rosnąć i umieściło chmurę wśród wiodących technologii. W efekcie zwiększa się również zapotrzebowanie na specjalistów, którzy dostarczają rozwiązania chmurowe dla biznesu oraz na analityków zbierających, opracowujących i przetwarzających dane. Na atrakcyjne oferty pracy mogą dziś również liczyć eksperci odpowiedzialni za bezpieczeństwo sieci, a także rozwój aplikacji mobilnych.

Czytaj też: Nie znaleźli pracowników w Polsce, otworzyli spółkę w Malezji

Na tych stanowiskach zarobki rosną najszybciej i sięgają nawet 30 tys. złotych miesięcznie (doświadczenie na poziomie senior). Rekrutacja nowych pracowników i sprostanie ich wymaganiom płacowym jest dziś ogromnym wyzwaniem dla pracodawców.

- Kandydaci uczestniczą teraz w kilku procesach rekrutacyjnych jednocześnie i niektórzy otrzymują nawet kilkanaście ofert pracy w tygodniu. Często zdarza się więc, że obecny pracodawca składa pracownikowi kontrofertę. Ta z kolei zazwyczaj zakłada podwyżkę. W roku 2021 odnotowaliśmy znaczące wzrosty wynagrodzeń w branży IT, gdzie każdy specjalista bez względu na poziom stanowiska mógł liczyć na 10-15 proc. podwyżkę. Wynika to przede wszystkim z rosnącego popytu na polskie usługi i produkty IT. W konsekwencji pracodawcy muszą jeszcze intensywniej walczyć o pracowników, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów - komentuje Agata Miller.

Prezentowane wynagrodzenia dotyczą pracowników na stanowiskach Mid/Regular. Są to najwyższe stawki oferowane dla tych ekspertów w porównaniu rok do roku, zatrudnionych w oparciu o kontrakt B2B (Źródło: Devire)

Połowa firm ma problemy z rekrutacją

Jak wynika z danych Digital Economy and Society Index, opublikowanych przez Komisję Europejską, blisko 50 proc. polskich firm ma dziś problemy z rekrutacją talentów z sektora ICT. Popyt na specjalistów od lat przewyższa podaż.

Przy obecnej luce kompetencyjnej pracodawcy muszą skupić swoje działania na budowaniu lojalności u zatrudnionych już pracowników. Może to być ogromnym wyzwaniem, ponieważ dla przeważającej części ekspertów z sektora technologii informacyjnych głównym motywatorem do zmiany pracy jest wynagrodzenie – przyznaje tak 62 proc. ankietowanych. I choć większość talentów jest zadowolona ze swojego wynagrodzenia (91 proc.), to aż 42 proc. badanych planuje zmienić pracę w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

- Wciąż jest wielu pracodawców, którzy - choćby kosztem niższych zysków - są w stanie dopłacić za odpowiednie kompetencje. Nawet firmy posiadające sztywną politykę wynagrodzeń i podwyżek w 2021 roku „odkręcały kurek” dla zespołów IT w obawie o utratę pracowników (a i to nie zawsze gwarantowało sukces). Pracodawcy powinni zatem dobrze zaplanować swoje budżety, bo apetyt płacowy ekspertów z branży IT rośnie. Aż 85 proc. pracowników, którzy dostali podwyżkę w ciągu ostatniego roku, nadal ma wyższe oczekiwania finansowe – podsumuje Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com.

Popyt na pracowników coraz większy

Warto przypomnieć, że zapotrzebowanie na pracowników w branży IT wciąż rośnie. Potwierdzają to dane z rynku. Prawie 18 920 ofert pracy dla informatyków zostało opublikowanych w trzecim kwartale 2021 r. na portalu Praca.pl. To o około 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy było ich 14 510.

W tym samym czasie w serwisie Jobs.pl nastąpił wzrost o 4 proc., z 5 934 na 6 176 propozycji. Z kolei Gratka.pl, ukierunkowana na rekrutacje tzw. niebieskich kołnierzyków, odnotowała skok o 83 proc. Od lipca do września 2021 publikowała dziennie średnio 133 nowe i aktualizowane ogłoszenia dotyczące pracy w IT, a rok wcześniej - 73.

Z kolei serwis OLX Praca kieruje swoją ofertę głównie do sektora blue i gray collar, ale w kategorii IT/telekomunikacja odnotował wzrost liczby unikalnych ogłoszeń. Od lipca do września tego roku było ich 3 115, a rok wcześniej – 2 388.

– Wzrost liczby ofert pracy świadczy o tym, że branża wraca do normy po lockdownach. A wyniki na poziomie 30 proc. i więcej pokazują jej ciągły i dynamiczny rozwój. Natomiast przytoczone dane na pewno nie uwzględniają headhuntingu, który w IT czasem jest jedyną skuteczną metodą na zatrudnienie eksperta. Na LinkedIn profesjonaliści z dużym doświadczeniem czasem otrzymują bardzo dobre propozycje. I to nawet, jeśli mają wyłączony status „poszukuję pracy". To mówi o bardzo dużym zapotrzebowaniu na specjalistów – komentuje Sergiusz Diundyk, szkoleniowiec oraz międzynarodowy ekspert z branży IT.