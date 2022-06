Podwyżka płacy minimalnej "symboliczna", nijak się ma do inflacji

KDS

Rząd przedstawił swoją propozycję podwyżki płacy minimalnej i posypały się komentarze. Głos zabrał również wiceszef OPZZ, który ocenił, że propozycja RM to symboliczny wzrost, który nijak ma siędo tempa wzrostu inflacji. W przyszłym roku płacę minimalną będzie otrzymywało ok. 2,5 mln osób (fot. Unsplash. com)

We wtorek 7 czerwca rząd przedstawił swoją propozycję podniesienia płacy minimalnej na przyszły rok. Co istotne, po raz pierwszy w historii podwyżka płacy minimalnej odbędzie się dwa razy. To za sprawą prognozowanego wskaźnika inflacji, który jest zapisany w ustawie budżetowej na przyszły rok. Przekroczy on 5 proc. Zgodnie z art. 3 przy prognozowanej inflacji przekraczającej 5 proc. wzrost płacy minimalnej ma odbyć się dwa razy w roku.

Rada Ministrów zaproponowała, żeby od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja wynosiła 3 383 zł brutto, a od 1 lipca - 3 450 zł brutto. Oznaczałoby to łączną podwyżkę o 440 zł brutto.

Do rządowej propozycji odniósł się wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski, który swój komentarz zamieścił na Facebooku.

Jego zdaniem zaproponowane przez rząd podwyżki to tylko nieco powyżej minimum, o jakie powinna wzrastać zgodnie z prawem płaca minimalna.

- Propozycja rządu 3 383 zł od 1 stycznia to 33,30 zł mniej niż ustawowe minimum (3416,30 zł), które na 100 proc. weszłoby w życie, gdyby prognozowana inflacja na 2023 była niższa niż 5 proc. Co więcej, dodatkowe 67 zł od 1 lipca to raptem 33,70 więcej niż ustawowe minimum - wyliczył wiceszef OPZZ.

Jak dodał, oznacza to, że rząd szykuje mniejsze podwyżki płacy minimalnej niż ustawowe minimum od 1 stycznia 2023 i symboliczny wzrost (33,70 zł) od 1 lipca.

- A to wszystko w kontekście galopującej inflacji… - podsumował Piotr Ostrowski.

Warto przypomnieć, że z szacunków resortu pracy wynika, że w przyszłym roku minimalną krajową będzie zarabiało blisko 2,5 mln ludzi. To o milion więcej niż przed wybuchem pandemii.

