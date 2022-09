Podwyżka płacy minimalnej rozłoży administrację na łopatki. Nie będzie komu pracować

Przedsiębiorcy krytycznie odnoszą się do przyjętej przez rząd rekordowej podwyżki płacy minimalnej. - Spodziewam się, że w niektórych przypadkach pracownicy tacy jak np. woźni czy sprzątacze dogonią wynagrodzeniami nauczycieli, pracowników socjalnych czy pracowników kultury. To na pewno spowoduje exodus pracowników do sektora prywatnego – mówi o negatywnych konsekwencjach tego zabiegu ekspert rynku pracy Anna Sudolska.

- Chcemy, żeby pracownicy zarabiali jak najwięcej, a polska gospodarka kwitła i mogła jak najlepiej sobie radzić w trudnych okolicznościach - zaznaczył w czasie konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z przyjętym przez rząd rozporządzeniem od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł. Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa - 23,50 zł.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wzrost jest większy niż w przedstawionym w sierpniu projekcie rozporządzenia Rady Ministrów. Proponowano w nim bowiem, że od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł, minimalna stawka godzinowa 22,10 zł, natomiast od 1 lipca 2023 r. będzie to odpowiednio 3450 zł i 22,50 zł.

Eksperci rynku pracy nie mają wątpliwości, że planowana podwyżka płacy minimalnej odbije się na sytuacji w niektórych sektorach gospodarki.

- Nie ma już reguły, w jakich zawodach zarabia się najniższą krajową. Zmiany na pewno wpłyną pozytywnie na pensje pracowników nisko uposażonych. Należy spodziewać się, że więcej zarabiać będą pracownicy gastronomii, hotelarstwa, ochrony, opieki społecznej. Na pewno będziemy obserwować dalsze spłaszczenie pensji w administracji i sektorze publicznym. Spodziewam się, że w niektórych przypadkach pracownicy tacy jak np. woźni czy sprzątacze dogonią wynagrodzeniami nauczycieli, pracowników socjalnych czy pracowników kultury – mówi Anna Sudolska, ekspert rynku pracy. – Im większa dysproporcja w wynagrodzeniach, tym większy exodus specjalistów z sektora publicznego do prywatnego. Niedługo w urzędach nie będzie komu pracować – mówi ekspertka.

Z kolei Łukasz Żak, prawnik i ekspert rynku pracy Żak Legal Support Office podkreśla, że podwyżkę stawek minimalnego wynagrodzenia istotnie odczują pracodawcy oraz nowi przedsiębiorcy.

Czytaj więcej: Sezon na podwyżki się skończył. Niebawem odczujemy to w portfelach

- Młode firmy płacą przez okres miesięcy 24 tzw. preferencyjny ZUS, którego podstawą jest 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia a więc w roku 2023 czeka te firmy dwukrotna podwyżka, która w skali roku będzie kosztowała je ponad 600 zł. Zwiększenie kwot minimalnego wynagrodzenia dotknie również pracodawców, którym wzrosną koszty zatrudnienia pracowników a to może przynieść na zwiększenie cen oferowanych usług i towarów. Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, iż podwyżki wynagrodzenia minimalnego mogą być kolejnym czynnikiem zwiększającym inflację – mówi Łukasz Żak.

Przedsiębiorcy krytycznie oceniają wysokość podwyżki płacy minimalnej w 2023 roku

– Wszyscy jesteśmy zwolennikami tego, by płacić pracownikom jak najwięcej. Nie możemy jednak robić tego na ślepo i bez zwracania uwagi na konsekwencje zmian dla całej gospodarki. Skokowy wzrost płacy minimalnej oznaczać będzie dalszą polaryzację wynagrodzeń między sektorem publicznym i prywatnym. To także utrudnienie możliwości działania branżom sezonowym oraz tym, którzy zatrudniają pracowników na umowy cywilnoprawne – mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

Przedsiębiorca ma mieć pieniądze na opłaty za media, na wysokie pensje, a na dodatek ma jeszcze rozwijać się i oferować konkurencyjne usługi i produkty. Rośnie frustracja w wielu firmach. Jej efektem będą zwolnienia - mówi Hanna Mojsiuk. fot. Shutterstock

Mojsiuk krytycznie odnosi się także do pomysłu, by płacę minimalną podnosić dwa razy w roku.

- Będzie to napędzało żądania pracowników, by siatki płac zmieniały się jeszcze częściej niż dotychczas, a już teraz dostajemy sygnały o tym, że niektórzy mają oczekiwania, by podnosić im wynagrodzenia co kwartał - wyjaśnia.

Wzrost płacy minimalnej wymusi zwolnienia

Zdaniem Izby skokowy wzrost płacy minimalnej w obliczu obecnej, trudnej do przewidzenia przyszłości gospodarczej będzie dla niektórych firm generatorem decyzji o zwolnieniach.

Czytaj więcej: Oto idealny pracodawca na trudne czasy

- W 2023 roku w Polsce wszystko będzie rekordowe. Rekordowa płaca minimalna, rekordowe ceny za prąd, gaz i za ogrzewanie, rekordowa inflacja, rekordowy czas oczekiwania na dostawy surowców do produkcji. Szkoda tylko, że wspomniane rekordy nie padają jeżeli chodzi np. o wspieranie przedsiębiorców czy ułatwianie nam prowadzenia działalności gospodarczej. Polski rząd podnosząc skokowo płace minimalną zachowuje się jakby kryzys wynikający z inflacji, wojny i gigantycznego wzrostu cen zupełnie nie istniał. Przedsiębiorca ma mieć pieniądze na opłaty za media, na wysokie pensje, a na dodatek ma jeszcze rozwijać się i oferować konkurencyjne usługi i produkty. Rośnie frustracja w wielu firmach. Jej efektem będą zwolnienia - mówi Hanna Mojsiuk.

Podkreśla, że rząd, który powinien nawoływać do oszczędności i ograniczać zobowiązania finansowe, rozpędza presję płacową niczym kołowrotek. Jej zdaniem może się to skończyć bardzo źle.

Zobacz nasze najnowsze 1x1! Odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service….