Podwyżka płacy minimalnej. Dla Północnej Izby Gospodarczej to działanie antypracownicze

Rząd zapowiadał niedawno podniesienie płacy minimalnej do 3000 zł w 2021 r., ale dwa dni temu minister pracy Marlena Maląg poinformowała o korekcie na 2800 zł. Zdaniem przedsiębiorców i organizacji pracodawców to jednak wciąż za dużo.

Od premiera i ministrów odpowiedzialnych za ekonomię słyszymy o konieczności wspierania przedsiębiorców, a drudzy dzień później ogłaszają wdrożenie podwyżki płacy minimalnej, która w oczywisty sposób podwyższa koszty stałe przedsiębiorców – mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Jarosław Tarczyński.

Szczecińska izba podkreśla, że to zły czas na takie ruchy oraz że wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do wykonywanej pracy. - Działania rządu powinny skupić się na zabezpieczaniu istniejących miejsc pracy i kompleksowych programach ich ochrony - sugeruje dyrektor biur PIG Piotr Wolny.

Po wtorkowym (28 lipca 2020 r.) posiedzeniu rząd zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2800 zł, natomiast stawka godzinowa - 18,30 zł.

- Jeżeli byśmy chcieli obliczyć minimalne wynagrodzenie za pracę na rok 2021, to zgodnie z przepisami ustawy wzrost powinien wynosić 4,5 proc., czyli minimalne wynagrodzenie wynosiłoby 2716,10 zł. Podjęliśmy jednak decyzję najbardziej optymalną na ten czas. Minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2800 zł, a więc jest to wzrost w porównaniu do 2020 r. o 7,7 proc. - wyjaśniła we wtorek 28 lipca Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Widmo podwyższenia płacy minimalnej nie znalazło uznania - łagodnie mówiąc - u członków m.in. Północnej Izby Gospodarczej.

- To niekonsekwencja. Od Premiera i ministrów odpowiedzialnych za ekonomię słyszymy o konieczności wspierania przedsiębiorców w tym trudnym gospodarczo czasie, a drudzy dzień później ogłaszają wdrożenie podwyżki płacy minimalnej, która w oczywisty sposób podwyższa koszty stałe przedsiębiorców – mówi prezes izby Jarosław Tarczyński.

Prezes podkreśla, że podobnie jak inni członkowie PIG, jest zwolennikiem tego, żeby pracownicy zarabiali jak najwięcej, ale do tematu trzeba podejść z rozsądkiem i uwzględnieniem realiów rynkowych.

Nie będzie z czego tych podwyżek wypłacać

- Rząd podnosi płacę minimalną, a wiele firm nie będzie miało z czego tych podwyżek wypłacać. Takie ruchy pogłębiają myśli o restrukturyzacji i pewnie w wielu firmach spowodują zwolnienia – dodaje Jarosław Tarczyński. Czytaj też ZPP chwali rząd. "Zareagowali na bieżącą sytuację". PIG w Szczecinie jest za wynagradzaniem pracowników adekwatnie do ich pracy, więc popiera przyznawanie podwyżek wtedy, kiedy jest ku temu podstawa i jeśli przedsiębiorstwo na nie stać. Niestety w dobie kryzysu gospodarczego wiele firm boryka się z problemami i nie może sobie na to pozwolić. Izba alarmuje, że wszelkie podnoszenie danin i zobowiązań może skutkować koniecznością zwolnień pracowników. - Nasze doświadczenia pokazują, że wiele firm robi co może, byle tylko nie zwalniać pracowników, nie tracić efektywności działania, by kontynuować działalność. Podwyżka płacy minimalnej w takiej sytuacji nie jest działaniem propracowiczym, a wręcz przeciwnie. Wiele osób może stracić miejsce zatrudnienia, bo kolejne zobowiązania finansowe będą pogrążać pracodawcę – mówi prezes Tarczyński. Szef PIG zwraca uwagę, że pracodawca musi tak regulować wynagrodzeniami, żeby zatrzymać kadry i specjalistów, natomiast sztuczne podnoszenie płacy minimalnej może w obecnej sytuacji doprowadzić tylko do pogłębiania się kryzysu finansowego w firmach. - To nie jest odpowiedni moment, by wprowadzać takie regulację. Pamiętajmy, że podwyżki płacy minimalnej prowadzą zwykle do regulacji wynagrodzeń także na innych szczeblach, a na to przedsiębiorców obecnie nie stać – dodaje. - Wiadomość o podwyżce płacy minimalnej zbiegła się w czasie z informacjami np. o restrukturyzacji kopalń, o kolejnych problemach branży turystycznej, o zagrożeniu drugim lockdownem. Proszę o wyciągnięcie wniosków, czy to jest sprzyjający czas, by podnosić zobowiązania przedsiębiorców. Spodziewam się, że pracownicy są bardziej wyrozumiali dla pracodawców niż rząd – kwituje prezes izby. Zostawić płacę minimalną, zająć się ochroną miejsc pracy Dyrektor biura PiG dr Piotr Wolny nazywa plany podniesienia płacy minimalnej niebezpieczną grą. - Trzeba pamiętać, iż najgorsze jednak wciąż przed nami. Spowolnienie gospodarcze w IV kwartale 2020 r. i I kwartale 2021 jest nieuniknione nawet bez uderzenia drugiej fali pandemii COVID -19, a wszystko przecież wskazuje na to, że druga fala jednak nadejdzie. Dlatego działania rządu powinny skupić się na zabezpieczaniu istniejących miejsc pracy i kompleksowych programach ich ochrony. W tej sprawie należy zachować realizm i postępować racjonalnie – sugeruje dyrektor. Przeciwko podnoszenie płacy minimalnej są też inne organizacje. Zdaniem Pracodawców RP i Konfederacji Lewiatan płaca minimalna w 2021 r. powinna wynosić 2600 zł, czyli tyle ile w tym roku. - Taki poziom jest bezpieczny dla utrzymania miejsc pracy i szybkiego wychodzenia z kryzysu - oceniają Pracodawcy RP.