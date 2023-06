Plaże bez ochrony? Ratownicy wolą pracę w hotelach. Mniej stresu, więcej pieniędzy

Problem braku wykwalifikowanych ratowników wodnych powtarza się co sezon. Jak wynika ze statystyk, coraz mniej osób decyduje się na ukończenie kursów ratowniczych. Ci, którzy zdecydują się na taki krok, najczęściej trafiają jednak do sektora prywatnego,

- Kiedyś, by zostać pełnoprawnym ratownikiem wodnym, trzeba było przejść czterostopniowe szkolenie; co najważniejsze, odbywało się ono na wodach otwartych. Tymczasem obecnie szkolenie ratownicze zostało sprowadzone wyłącznie do pływania na basenie - zauważa Artur Szymański, prezes bieszczadzkiego WOPR-u.

- W tym roku będzie jeszcze trudniej. Powodów jest kilka: ratowników jest mniej. To nie jest zawód całoroczny, a dla niektórych praca sezonowa. Jeżeli więc pensja nie jest atrakcyjna to na sezon zostają w swoich standardowych pracach lub szukają zawodów, gdzie można zarobić więcej. Podczas rekrutacji rozmawiałam ostatnio z jednym z ratowników, który przyznał, że zrezygnował z tej pracy i pracuje jako kurier, bo może zarobić kilka razy więcej – mówi Anna Sudolska z Idea HR Group.

Płace ratowników poza sezonem wakacyjnym mieszczą się w granicach płacy minimalnej. Jednak wraz ze wzrostem temperatury na dworze, rośnie też ilość ogłoszeń dotyczących poszukiwań ratowników. Do góry idą też wtedy oferowane im stawki

Jak zaznacza Anna Sudolska, dla wyszkolonych ratowników atrakcyjniejsza jest praca w prywatnych ośrodkach wypoczynkowych czy hotelach.

- Ratownicy wybierają coraz częściej hotele, baseny komercyjne, aquaparki czy SPA. Takie miejsca też potrzebują ratowników i rekrutują przed sezonem. Praca na plaży to ciągły stres, odpowiedzialność, praca na słońcu, często po kilkanaście godzin dziennie. Jeżeli samorządy oferują stawki od 25 do 30 złotych brutto za godzinę, to nie ma się co dziwić, że chętnych do pracy nie ma. Stawki nie wzrosły od ubiegłego roku, a w niektórych miejscach nawet spadły – dodaje Sudolska.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. ratownictwa wodnego podkreślał, że prywatne firmy szkolą najczęściej osoby poniżej 26 roku życia i od razu wysyłają ich do pracy na etacie ratownika. Kluczowe dla ich zarobków jest więc zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26. roku życia.

- Jednak wraz ze zdobyciem doświadczenia i przekroczeniem tego progu wiekowego ich pensja spada, a tak nie powinno być. Wtedy okazuje się, że starszy, doświadczony ratownik z większymi kwalifikacjami zarabia mniej niż osoba dopiero po kursie. To może zniechęcać do pracy w zawodzie - mówił Zembaczyński.

Jak dodaje Anna Sudolska, hotele i ośrodki SPA wykorzystując kryzys w publicznej ochronie wodnej, często rekrutują ratowników z plaży, w trakcie trwania sezonu.

Dla wyszkolonych ratowników atrakcyjniejsza jest praca w prywatnych ośrodkach wypoczynkowych czy hotelach (fot. Pixabay)

Lepsze pieniądze nie oznaczają jednak, że prywatne ośrodki nie mają problemów z rekrutacją. Tu także odczuwalne są braki kadrowe.

- Brakuje rąk do pracy, ale hotele i ośrodki SPA mają więcej argumentów w dłoniach. Mówimy przede wszystkim o pieniądzach, które często nawet dwukrotnie przekraczają stawkę od samorządów. Inna sprawa to spokój pracy, w hotelach nie ma zwykle nieprzebranych tłumów, a praca na basenie jest znacznie spokojniejsza – mówi Sudolska. – Hotele często jednak wymagają np. doświadczenia przynajmniej 2-3 sezonów w ochronie bezpieczeństwa wodnego albo znajomości języka niemieckiego.

Ratowników brak, nie będzie też pieniędzy na sprzęt

Braki kadrowe to nie jedyny problem ratownictwa wodnego. Ratownicy górscy i wodni mieli w tym roku otrzymać pieniądze na nowy sprzęt w ramach realizowanego od 2018 roku ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Łączny budżet programu to 556 mln złotych.

Ze względu na niedostatek funduszy, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że nie będzie możliwe zrealizowanie zakupu nowego sprzętu w tym roku.

Jak informuje tvn24.pl, ratownicy wodni i górscy otrzymali niedawno pismo od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), w którym resort poinformował, że wnioski dotyczącego zakupu niezbędnego sprzętu zostały zaakceptowane, ale wypłata środków finansowych nie będzie możliwa w tym roku.

W piśmie podpisanym przez Wojciecha Radeckiego, dyrektora departamentu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przekazano, że minister Anna Moskwa poinformowała 21 marca bieżącego roku, że brakuje wystarczających środków na zakup sprzętu dla podmiotów wykonujących ratownictwo górskie i wodne w tym roku.

Zapewniła jednak, że "dofinansowanie będzie możliwe w momencie pojawienia się oszczędności w ramach przedmiotowego budżetu".

W 2022 r. na terenie Polski odnotowano 444 wypadki tonięć

Z danych policji wynika, że w 2022 roku utonęło 419 osób. Zdecydowana większość osób miała powyżej 31 lat (w sumie 343 osoby), a do utonięcia znacznej części doszło w jeziorze i rzece (207 przypadków). Najczęstsze okoliczności utonięcia wskazywane przez policję to kąpiel w miejscu niestrzeżonym, lecz nie zabronionym (67 osób), nieostrożność w czasie przebywania nad wodą (37 osób), nieostrożność w trakcie łowienia ryb (37 osób) oraz kąpiel w miejscu zabronionym (29 osób).

W ciągu pierwszych dwóch tygodni czerwca 2023 roku w Polsce utonęły 22 osoby. W tym okresie tylko w trzech dniach nie odnotowano ani jednego utonięcia, a 8 czerwca utonęło aż 6 osób. Według danych Komendy Głównej Policji w tym roku od 1 kwietnia do 14 czerwca utonęło 76 osób.

