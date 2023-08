Platforma Obywatelska nie zabierze Polakom świadczeń. Zrobi coś innego

Jeśli Platforma Obywatelska przejmie władzę po wyborach, skupi się na poprawie sytuacji gospodarczej i zapewnienie Polakom godziwych emerytur w przyszłości - przekonuje na łamach Business Insidera Polska doradca Donalda Tuska Andrzej Domański.

W planach partii jest m.in. świadczenie mające zachęcić kobiety po porodzie do powrotu do pracy, utworzenie nowych żłobków czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

Domański zapewnia także, że jeśli rząd będzie tworzyć PO, to nowych rozwiązań doczekają się także przedsiębiorcy. Planowane zmiany mają ułatwić prowadzenie firm i zachęcić do jak najdłuższej pracy.

"Polityki państwa nie można opierać na 500 plus czy 800 plus"

„Babciowe", jako dodatkowe świadczenia dla matek powracających do pracy, zakłada wypłatę 1500 zł miesięcznie do ukończenia trzech lat przez dziecko. Jak jednak przekonuje w rozmowie z Business Insiderem Polska Andrzej Domański, doradca Donalda Tuska, pod uwagę brane są różne opcje, w tym m.in. utworzenie żłobków w każdej gminie. Program ma przynieść korzyści także gospodarce, zasilając ją z płaconych przez zaktywizowane zawodowo kobiety podatków, co nie znaczy jednak, że będzie to program bezkosztowy.

- Mamy, które i tak wróciłyby do pracy, będą mogły z niego skorzystać. Jednak patrząc na długoterminowe korzyści dla gospodarki, koszty te są uzasadnione. Dzięki szybszemu powrotowi na rynek pracy, kobiety nie będą tracić kompetencji, będą miały większe możliwości awansu i skuteczniej będą gromadzić kapitał. Ponadto, pomogą wypełnić olbrzymi deficyt pracowników na rynku pracy. Zatem koszty programu "babciowe" są bardziej niż zrównoważone – ocenia Andrzej Domański. Koszt programu ma wynieść ok. 4 mld zł rocznie.