Planujesz kupno mieszkania? Sprawdź, gdzie w Polsce spłacisz je najszybciej

Pogoń za własnym M zazwyczaj ma jeden z przystanków w banku. Wybierając własne mieszkanie, zazwyczaj zaciągamy na nie kredyt hipoteczny. Serwis iKalkulator.pl sprawdził, w których województwach mieszkańcy najszybciej mogą poradzić sobie z uregulowaniem kredytu hipotecznego.

Najkrócej na spłatę kredytu trzeba pracować w województwie śląskim i mazowieckim (fot. Shutterstock)

W pogoni za wymarzonym M najczęściej decydujemy się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Rosnące ceny nieruchomości automatycznie zwiększają potencjalnych zobowiązań. Dla przykładu w obecnych warunkach, w zależności od miasta za pół miliona złotych kupić można mieszkanie o metrażu 45-46 m2 w Gdańsku lub Warszawie lub 95 m2 w Zielonej Górze.

Serwis iKalkulator.pl sprawdził ile trzeba zarabiać, by spłacić kredyt w wysokości 300 tys. zł i mieszkańcy których województw zrobią to najszybciej. Autorzy raportu przyjęli do obliczeń średnią kwotę kredytu za 2020 r., czyli 300 tys. zł, wskaźnik DSTI (relacja pomiędzy wartością spłacanej raty a miesięcznym dochodem netto w gospodarstwie domowym) za 2019 r., który wyniósł 30 proc., oraz przeciętne wynagrodzenie netto w sektorze przedsiębiorstw w danym województwie.

Najszybciej na Śląsku, najdłużej w świętokrzyskim

Przygotowana przez serwis tabela przedstawia czas, jaki jest potrzebny w konkretnych województwach na całkowitą spłatę kredytu hipotecznego.

źródło: opracowanie iKalkulator.pl

By spłacić kredyt o wartości 300 tys. zł, najdłużej trzeba pracować w województwach świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Średnio jest to ok. 24 lat (przy założeniu, że rata kredytu wynosi 30 proc. wartości miesięcznej pensji, której wysokość jest nie mniejsza niż średnia pensja netto w sektorze przedsiębiorstw wyliczona dla danego województwa).

Podobnie sytuacja wygląda w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim i podlaskim. Tu spłata kredytu hipotecznego zajmie 22-23 lata.

Najkrócej na spłatę kredytu trzeba pracować w województwie śląskim i mazowieckim – średnio ok. 17 lat. W województwie dolnośląskim by spłacić zobowiązanie trzeba pracować około 18 lat.

Poniżej 20 lat na spłatę hipoteki trzeba pracować także w województwie pomorskim i małopolskim. Serwis wyliczył również średnią liczbę rat potrzebnych do spłaty zobowiązania w danym województwie. Różnica między dwoma skrajnymi wartościami, województwem świętokrzyskim a śląskim, to ponad 80 miesięcznych rat.

