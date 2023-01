Płace w IT. Polacy zazdroszczą Czechom, ale co mają powiedzieć Węgrzy?

Nawet kilka tysięcy złotych wynoszą różnice w zarobkach specjalistów IT w czterech krajach z jednego regionu. Wyższe niż z Polsce stawki oferują firmy w Czechach, niższe przedsiębiorcy IT na Węgrzech i Słowacji.

Nim spojrzymy na konkretne kwoty, warto pamiętać, że w tej branży wysokość zarobków uzależniona jest przede wszystkim od doświadczenia i zajmowanego stanowiska, ale nie bez znaczenia pozostaje obszar specjalizacji – różnice wynoszą nawet kilkadziesiąt tysięcy.

Jednak nie ma wątpliwości, że Czesi pracę swoich informatyków wyceniają najwyżej. Polacy często zarabiają mniej od nich, ale więcej niż Słowacy i Węgrzy. Oto przykłady na konkretnych stanowiskach:

Software Developer C/C++

Polska ok. 15 000 zł,

Czechy ok. 17 420 zł (90 000 CZK),

Słowacja ok. 12 860 zł (2 750 EUR),

Węgry ok. 12 640 zł (1 080 000 HUF),

Software Developer Java

Polska ok. 18 000 zł,

Czechy ok. 17 420 zł (90 000 CZK),

Słowacja ok. 13 570 zł (2 900 EUR),

Węgry ok. 12 550 zł (1 072 500 HUF).

DevOps

Polska ok. 20 000 zł,

Czechach ok. 25 170 zł (130 000 CZK),

Słowacji ok. 12 160 zł (2 600 EUR),

Węgrzech ok. 12 930 zł (1 105 000 huf).

Security Engineer

Polska ok. 19 000 zł,

Czechy ok. 15 490 zł (80 000 CZK),

Słowacja ok. 17 080 zł (3 650 EUR),

Węgry ok. 12 870 zł (1 100 000 HUF).

Business Intelligence Developer

Polska ok. 15 000 zł,

Czechy ok. 13 550 zł (70 000 CZK),

Słowacja ok. 17 080 zł (2200 EUR),

Węgry ok. 12 550 zł (1 072 500 HUF).

– Na wysokość wynagrodzeń mają wpływ również uwarunkowania gospodarcze w poszczególnych krajach. Doświadczenia z czasów pandemii pokazują, że w sektorze IT możliwa jest praca z dowolnego miejsca na świecie, a to ułatwia firmom zagranicznym dotarcie do specjalistów z innych krajów. Pracownicy działów IT cenią sobie pracę zdalną, a bardzo dobra znajomość języka angielskiego może sprawić, że najlepsze talenty rynku słowackiego i węgierskiego zostaną wkrótce zrekrutowane przez międzynarodową korporację, oferującą znacznie wyższe wynagrodzenie – dodaje Katarzyna Piotrowska, country manager w Cpl Poland.

IT, czyli branża która kryzysu się nie boi

Zgodnie z wyliczeniami Polskiego Instytutu Ekonomicznego w Polsce brakuje 147 tys. specjalistów IT do tego, by ich udział wśród wszystkich pracowników w Polsce był taki sam, jak w Unii Europejskiej. To też branża, która od początku pandemii COVID-19 rozwinęła skrzydła. W błyskawicznym tempie rosło zapotrzebowanie na specjalistów IT, ale równie szybko rosły ich pensje. Co czeka branżę w najbliższych miesiącach, kiedy widoczny już kryzys może uderzyć z pełną siłą?

Anna Wdowiak, chief people oficer w Transition Technologies PSC, podkreśla, że spowolnienie rynku zaobserwować można także w branży IT, choć tu nic nie jest przesądzone i nie można zakładać, że taki stan się utrzyma.

- Ostatnie lata pokazały, że ze zdwojoną siłą wracało zapotrzebowanie na usługi IT, zwłaszcza w branżach, które były zamrożone. To, co obserwujemy, to fakt, że kandydaci chętniej akceptują w ostatnim czasie oferty stabilnych polskich spółek. Przekonuje ich pewność zatrudnienia w odróżnieniu do projektów zagranicznych, często oferujących „łatwe i szybkie” zarobki, lecz jednak niepewnych. Było to widać zwłaszcza w pierwszej połowie 2022 r., gdy na polski rynek aktywnie do pracy zdalnej rekrutowały zagraniczne firmy. Obecnie sytuacja się unormowała. W rekrutacjach generalnie jest odczuwalne spowolnienie, a co za tym idzie, więcej agencji pracy stara się przedstawić konkurencyjne oferty. Efekt jest taki, że więcej osób trzyma się swojego stabilnego miejsca pracy - wyjaśnia.

***

Przedziały wynagrodzeń w raporcie Cpl „CEE Salary Guide 2023” zostały opracowane na podstawie danych pochodzących z procesów rekrutacyjnych realizowanych przez firmę Cpl na terenie Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Zawarte w dokumencie stawki płac stanową średnie miesięczne wynagrodzenia brutto na umowę o pracę i nie obejmują dodatkowych świadczeń oferowanych pracownikom.

