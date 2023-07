Płaca minimalna znów rozgrzewa. Ile będziemy zarabiać w 2024 r.?

Choć płaca minimalna w przyszłym roku zaliczy spory wzrost, to nie obejmie on pracowników budżetówki (fot. CDC/Unsplash)

Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 10 lipca 2023 r. partnerzy społeczni nie osiągnęli porozumienia w kwestii minimalnego wynagrodzenia i wysokości podwyżek dla sfery budżetowej w 2024 r.

Pracodawcy i związkowcy bez wspólnego stanowiska

Pracodawcy dążyli do przekonania strony społecznej do tego, by wzrost minimalnej płacy został ograniczony do proponowanych przez rząd 18 proc., aby uniknąć trudności dla firm.