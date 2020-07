Płaca minimalna wyniesie 2716 zł?

W tym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł. Z kolei płaca minimalna to 2600 zł brutto, co stanowi niemal połowę (ok. 47 proc.) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Natomiast wzrost płacy do 3000 zł w 2021 r. i 4000 zł w 2023 r. był jedną z obietnic PiS w kampanii przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

"Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do planów Ministerstwa Finansów, na podstawie których resort sporządzi projekt budżetu na przyszły rok. Wynika z nich, że wzrost płacy minimalnej będzie dużo mniejszy, niż zapowiadali przed wyborami politycy PiS.

Z projektu wynika, że propozycja płacy minimalnej w 2021 roku może być na poziomie 2716 zł brutto. Jak w rozmowie z "DGP" tłumaczy Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów, nie jest to kwota ostateczna, a raczej podwaliny pod dyskusję z partnerami społecznymi. Mimo niewielkiej podwyżki, płaca minimalna - jak wynika z wyliczeń MF - będzie stanowiła 51,6 proc. średniego wynagrodzenia.

Przypomnijmy, już wcześniej wiceminister pracy Stanisław Szwed sugerował, że wzrost płacy minimalnej będzie niższy, niż wskazywano przed wybuchem pandemii koronawirusa.

- Wzrost płacy minimalnej z 2600 zł do 2700 nie będzie przesadą. Podobnie uważam jeśli chodzi o stawkę godzinową, która może urosnąć wtedy do 18,50 zł. Jesteśmy za tym, aby płace rosły, a nie stały w miejscu. Wzrost płac ma pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych, dlatego sukcesywne podnoszenie płacy minimalnej i stawki godzinowej jest jak najbardziej dobrym i potrzebnym rozwiązaniem dla pracowników - mówił w rozmowie z „Super Expressem”.