Płaca minimalna w Luksemburgu jest dwa razy wyższa niż średnie zarobki w Polsce

Oficjalnie w kwietniu 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 5,8 tys. zł brutto, co jak na polskie warunki jest sporą kwotą. Warto zauważyć, że w niektórych krajach UE dużo wyższa jest płaca minimalna.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) wyliczył, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2021 r. wyniosło 5805,15 zł. GUS wyjaśnia, że sektor przedsiębiorstw obejmuje firmy, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Nie uwzględniono więc małych firm, gdzie płace często są niższe niż w większych przedsiębiorstwach.

W dyskusjach o średnim wynagrodzeniu często przywoływany jest przykład psa i jego właściciela, którzy razem mają średnio po trzy nogi. Dlatego w dyskusjach o wysokości płac lepszym wskaźnikiem niż średnia jest mediana - oznacza ona, że połowa pracowników zarabia powyżej mediany a połowa poniżej. I tu jest ciekawa sprawa.

O ile GUS publikuje dane o wysokości średniej płacy co miesiąc, to z podawaniem mediany już tak dobrze nie jest. Ostatnia informacja GUS dot. wysokości mediany dotyczy października 2018 r., kiedy przeciętne wynagrodzenie wynosiło 5004 zł, a mediana była niemal o 1 tysiąc złotych niższa i wyniosła 4094,98zł. Informację o wysokości mediany GUS publikuje co dwa lata, ostatnia informacja pochodzi z listopada 2019 r., można się więc spodziewać, że kolejne dane pojawią się pod koniec 2021 r.

Gdyby trzymać się proporcji z roku 2018, czyli różnicy wynoszącej blisko tysiąc złotych pomiędzy medianą a przeciętnym wynagrodzeniem, wychodziłoby, że mediana w marcu 2021 r. wynosiła ok. 5 tys. zł brutto. Przypomnijmy, że dla połowy zatrudnionych byłaby to kwota nieosiągalna.

Informując o wysokości zarobków w marcu 2021 r. GUS zwrócił uwagę, że są one wyższe o 8,0 proc. niż w marcu 2020 r. Na wzrost płac zwraca uwagę także Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Instytut podał, że w ostatnich 5 latach średnie tempo realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia wynosiło 3,9 proc. rocznie. Ale uwaga - wynagrodzenia nie rosły wszystkim jednakowo. PIE zwraca uwagę, że szczególnie wysokim tempem wzrostu wynagrodzeń charakteryzuje się 10 proc. Polaków o najwyższych wynagrodzeniach – w ich przypadku, w latach 2016- 2018 płace urosły realnie o średnio 5,5 proc. rocznie.

PIE dodaje, że ze względu na różnice w dostępnych danych trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ile trzeba zarabiać, żeby zmieścić się w grupie 10 proc. najlepiej zarabiających Polaków.

Z badań przeprowadzonych przez GUS w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników wynika, że w październiku 2018 r. barierę wejścia do górnego 10 proc. najlepiej zarabiających stanowiły miesięczne zarobki na poziomie 8239 zł brutto.

Ile trzeba zarabiać, aby zarabiać dobrze?

Z danych podatkowych Ministerstwa Finansów z 2017 r., opublikowanych jednak dopiero w 2021 r. i uwzględniających wszystkich pracujących, wynika, że próg dochodowy zapewniający wejście do górnego 10 proc. najlepiej zarabiających wynosił 7222 zł brutto, przy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu wynoszącym wówczas 4271 zł brutto.

Na zjawisko, że na największy wzrost płac mogą liczyć najlepiej zarabiający, wskazuje również firma doradcza KPMG. Jej specjaliści wydedukowali, że w ostatnich latach można zaobserwować dynamicznie rosnącą liczbę dobrze zarabiających Polaków. Ich zdaniem osoba dobrze zarabiająca to taka, która osiąga miesięczne dochody przekraczające 7,1 tys. złotych brutto. W 2019 r. już blisko 1,7 mln Polaków zaliczało się do tej grupy. Średnio, w latach 2013-2019 liczebność grupy dobrze zarabiających zwiększała się o 12,5 proc. rocznie, a w samym 2019 roku wrosła o 17,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

KPMG wyróżnia także jako oddzielną grupę osoby zamożne. Jako zamożnych oceniono tych, których miesięcznie zarobki brutto przekraczają 20 tys. złotych, a z kolei osoby bogate to te z miesięcznymi zarobkami powyżej 50 tys. złotych. W 2019 roku w Polsce mieszkało 265,4 tys. zamożnych (wzrost o 13,2 proc. rocznie). W tej grupie było 69,1 tys. osób bogatych, – o 3,6 proc. więcej niż w 2018 roku.

1 proc. najbogatszych

Dostępne są również dane dotyczące 1 procenta najlepiej zarabiających Polaków. PIE zwraca uwagę, że z zeznań podatkowych wynika, że w 2017 r. przynależność do tej grupy zapewniało miesięczne wynagrodzenie na poziomie 22,2 tys. zł brutto.

Wyższy próg wejścia, wynoszący w 2018 r. 25,9 tys. zł brutto miesięcznie, podaje World Inequality Database, wykorzystujący dane podatkowe oraz badania ankietowe. Średni miesięczny dochód we wskazanej grupie wynosił natomiast 70,5 tys. zł brutto.

Zarazem do wejścia do grona najlepiej zarabiających z grupy 0,1 proc. konieczne są miesięczne dochody powyżej 96,4 tys. zł. Przejście do ścisłego 0,01 proc. wymaga wynagrodzenia od 335,7 tys. zł. W 2018 r. w Polsce 234,4 tys. podatników deklarowało miesięczne dochody powyżej 20 tys. zł brutto, a 66,7 tys. powyżej 50 tys. zł brutto, co stanowiło odpowiednio 20,6 proc. i 33,5 proc. wzrost w skali roku.

KPMG ocenia, że ponad 134 tys. Polaków ma majątek netto przekraczający 1 mln dolarów. W rankingu państw Europy z największą liczbą milionerów Polska wyprzedziła Portugalię, Grecję oraz Finlandię. W strukturze Polaków zaliczających się do tej grupy dominują osoby z majątkiem pomiędzy 1 a 5 mln dolarów, których jest ponad 122 tys. Z kolei 386 osób posiada majątek przekraczający 50 mln dolarów.

A może wyjechać do Luksemburga?

Miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 5805,15 zł (jakie było w kwietniu) to na polskie warunki spora kwota, ale jeżeli porównamy ją z płacami w krajach Europy Zachodniej, to nie robi ona wielkiego wrażenia.

Płaca minimalna w państwach UE

Jeżeli przyjmiemy, że jedno euro kosztuje 4,48 złotego (kurs z 10 czerwca) to kwota 5,8 tys. zł daje równowartość 1,29 tys. euro. W kilku krajach Europy zachodniej wysokość płacy minimalnej jest wyższa, są to Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Irlandia i Luksemburg. Ich krajowe płace minimalne w styczniu 2021 r. wahały się od 1 555 euro we Francji do 2 202 euro w Luksemburgu. To oznacza, że w Luksemburgu, gdzie wysokość płacy minimalnej jest w UE najwyższa, jest ona dwa razy większa niż przeciętna płaca w Polsce.

Oczywiście, w krajach Europy zachodniej są wyższe koszty życia, ale nawet mimo tego różnica w płacach jest na niekorzyść Polski. Co jakiś czas przedstawiciele rządu namawiają Polki i Polaków mieszkających za granicą, aby wracali do kraju. Takie pojedyncze przypadki oczywiście zdarzać się będą, ale o masowych powrotach nie ma mowy. Na pewno duża część rodaczek i rodaków mieszkających w Polsce poważnie rozważa wyjazd na Zachód, gdzie zarobki są nadal wyższe niż w Polsce.

