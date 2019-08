Płaca minimalna w górę w 2020 roku

W środę (29 maja) resort pracy przedstawił swoją propozycję wysokości płacy minimalnej na 2020 rok. Ma być to 2450 zł brutto. Zaś stawka godzinowa ma wynieść 16 zł brutto. To oznacza wzrost o 8,9 proc. do płacy obecnej. W relacji do prognozowanego w 2020 roku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej minimalne wynagrodzenie za pracę kształtowałoby się na poziomie 46,9 proc..

- Zmierzamy do tego, aby płaca minimalna stanowiła połowę przeciętnego wynagrodzenia - mówiła na konferencji prasowej Elżbieta Rafalska, szefowa MRPiPS. Jak dodawała, propozycja przedsiębiorców jest wyższa niż to było w latach wcześniejszych. Pracodawcy widzą, że mamy rynek pracownika. Wynagrodzenia muszą rosnąć.

Z kolei wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed podkreślał, że ich propozycja pracy jest kompromisem. - To propozycja, która wychodzi naprzeciw wyzwaniom - zaznaczał.

Pracodawcy wnioskowali, by płaca minimalna wzrosła w przyszłym roku do 2387 zł , czyli o 6,1 proc.. Taką podwyżkę uzgodnili wspólnie przedstawiciele BCC, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Związek Rzemiosła Polskiego i ZPP.

